范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又好笑

粿粿曝光范姜彥豐的對帳明細，38元、45元都一定算得清清楚楚。（圖／翻攝自IG／meigo.c）



網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐控訴婚後房產在粿粿名下、收入被她掌控，導致無法取回款項。而粿粿今（1日）拿出對帳明細來證明，范姜彥豐會記錄「60元、85元、37元」等明細，讓她直呼「我們帳一直都算得這麼細！」該段畫面曝光後，網友看傻「我看了也大笑」、「代表他們夫妻兩就是把錢算的明明白白」。

范姜彥豐指控影片提到，婚後房產登記在粿粿名下，就連過去幾個月接案賺錢，也是匯進工作室的帳戶，「由她所控制，所以我無法取回」，加上目前工作全數停擺，導致他經濟上陷入了困境。

對此，果果嚴正否認，「工作室的帳款屬於你的，我一毛錢都沒有動過」，帳目完全透明清楚，雙方都可以清楚調閱所有紀錄，加上過去兩人有對帳習慣，「我們都是算得很清楚，你在生活中的支出你都會記錄。」

粿粿接著拿出4張A4紙證明，「像是這些，這個11月17號，60塊，然後12月2號150塊，然後85塊、37塊」，過程中她幾度看著內容嘆氣強調，「我們帳一直都算得這麼細，所以我不會，也真的不可能去動到你的任何一份款項，這個你是可以完全不用擔心的！」

這一段畫面曝光後，有網友在Threads表示，「粿粿這段算錢超荒謬超好笑，像極了我每次幫同事買愛珍食的樣子。」

底下網友也看傻回應，「突然來一段60元、150元的莫名有笑點」、「看得很仔細，結果講出38元、85元真的笑出來」、「代表他們夫妻兩就是把錢算的明明白白，沒有所謂女生挪用或控管男生的錢的問題」、「一開始就看不下去，沒想到有這麼精彩的...立刻再去看」、「我看了也大笑」。