地方 地方焦點

吹上百汽球給病人當坐墊！慈院第一位報到醫師　陳英和獲奉獻獎

▲▼總統府資政張博雅(左)頒發獎座給陳英和院長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲總統府資政張博雅(左)頒發獎座給陳英和院長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和醫師獲頒「醫療奉獻獎」，他是花蓮慈濟第一位報到的醫師，照護花蓮、台東鄉親四十年如一日。雖身在偏鄉，仍桃李滿台灣，且醫術精湛記載在美國的教科書。他推崇榮獲特殊貢獻獎的林芳郁教授，在心臟醫學和醫院管理上有著無人能及的成就和貢獻，是他和許多同儕所敬仰的老師。他更指出，花蓮雖被稱後山，但是有更多奉獻獎醫師是在「山上行醫」，他的工作條件比更多人好得太多，所以，還更要繼續努力。

四十多年前，花東地區醫療雖然有許多醫界前輩的投入，資源及人才依然極度不足，慈濟證嚴法師在濟貧過程，深刻感受到貧病相生的困境，為了打斷「貧因病生，因貧而病」的惡性循環，發願在花蓮興建現代化的醫院。在眾多人的愛心護持下，花蓮慈濟醫院終於在1986年8月啟業，但依然面臨人才難覓的問題。陳英和醫師在台大醫院完成骨科專科醫師訓練後，隨即成為第一位報到的醫師。

▲▼總統府資政張博雅(左)頒發獎座給陳英和院長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「我同樣的努力，在臺大醫院，頂多錦上添花；我在東部，卻能讓更多病人因為我的努力而得到照顧」，年輕的陳英和醫師這樣想。他不僅選擇到花蓮慈濟醫院任職，更是一肩挑起骨科門診、手術、教學、團隊建構等重任，且始終如一。

花東兩縣地形狹長，地理面積占了全台灣的五分之一以上，比起現在，40年前的病人看病更是飽受舟車勞頓之苦。當時花蓮慈院約有三分之一的病人來自台東，來回交通要五、六個小時。他參與慈濟在山區部落或偏遠社區的義診，也積極延攬優秀的骨科學弟到花東，組織團隊一起努力。除了讓慈濟骨科有充裕的人力提供病人有品質的醫療，也栽培後進，目前子弟兵不僅開枝散葉遍布慈濟醫療體系，也在其他醫院服務。

▲▼總統府資政張博雅(左)頒發獎座給陳英和院長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和獲獎後與家人合照。

從醫45年，陳英和醫師以穩健手術與創新思維，讓一個又一個「被命運彎曲」的病人重新挺起腰桿。1991年，他首度施行「僵直性脊椎炎駝背矯正手術」，為因病變導致彎腰90度、甚至無法平視的患者帶來希望，至今已收治超過200位僵直性脊椎炎患者。他曾笑稱「這數字應該是全世界最多」。這項技術也被收錄在美國醫學教科書「骨科新知」第八版，是全球醫師學習的典範。

陳英和醫師同時也是台灣骨科醫學微創人工膝關節、關節重建等術式的專家與發明家，傳承團隊幫助病人無數。他還曾針對人工膝關節微創手術，因為在市面上找不到符合需求的器材，便設計「微創人工膝關節手術器械組」，請醫院幫忙外，也找廠商開模製作，陸續取得四項海內外專利，榮獲「國家新創獎」、「台北生技獎產學合作銀獎」。

▲▼總統府資政張博雅(左)頒發獎座給陳英和院長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲罹患「極重度先天性膝反曲」的團治，還患有「踝關節馬蹄足變形」，2014年到台灣，接受陳英和醫師的手術治療。

因為視病猶親與用心，在花蓮慈濟醫院流傳著許多陳英和醫師與病人的溫馨故事。在診間，他曾蹲下身把臉貼近病人的腳，透過嗅覺去分辨病人的傷口有沒有發炎；因深知病人完成植皮手術後的皮膚最脆弱，他曾吹了上百顆氣球，讓截肢病人當坐墊。

在僵直性脊椎炎駝背矯正手術的病人中，以2013年5月來自廈門市，身體駝背變形超過200度的曉東最嚴重，他的鼻子緊貼著膝蓋，整個人看起來像是被對折。在兩岸慈濟志工愛的接力到花蓮慈濟接受治療，歷經多次矯正手術，嚴重變形的身軀得到140度的矯正量，他抬頭挺胸返回廈門市的家。

▲▼總統府資政張博雅(左)頒發獎座給陳英和院長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

團治的雙側膝部各得到160度的矯正量，身高由術前93公分，進步到術後128公分，身形外觀改善了，也能「腳踏實地」的生活。

來自廈門市，還有一位是罹患「極重度先天性膝反曲」的團治，醫療團隊查閱中西醫學文獻，僅有二例類似個案，團治還患有「踝關節馬蹄足變形」，她是在2014年到台灣，接受陳英和醫師的手術治療。經以結合「閉鎖式切骨矯正」、「開放式切骨矯正」創新術式，團治的雙側膝部各得到160度的矯正量，不僅畸形的關節獲矯正，她的身高也由術前93公分，進步到術後128公分。不但她的身形外觀改善了，也能「腳踏實地」的生活。

在治療過程中，陳英和院長親自穿著「氣動式踝護具」示範行走、上下樓梯，模擬團治術後雙腿打直的走路方式，增加團治與家屬的信心。陳英和精湛的醫術與用心陪伴，深受感動的團治暱稱他為「院長爸爸」，後來陳英和還應邀參加了她的婚禮。如今團治已育有一兒一女。

陳英和院長很感恩病人對他的信任，也常常提醒學生：「醫師要『以病為師』，對病人非常恭敬、感恩。」他身體力行鼓勵年輕醫師「不可以貪圖輕鬆而拒絕難治的病患。要努力想怎麼做，對病人最好。」他也樂於分享臨床經驗，因為他認為這是他從病人身上學來的「公共財」，有更多醫師運用，就有更多病人更早脫離疾病的苦海，這也是醫者的責任。

獲得財團法人厚生基金會第35屆醫療奉獻獎的殊榮，陳英和醫師深感榮幸，他在代表所有獲獎者致詞時指出「今天得獎很心虛。特別是今天，來到現場，看到山外有山 。我們花蓮俗稱後山，但是，今日有更多奉獻獎是在山上行醫。今天對我來講是一趟學習之旅；我的工作條件又比更多人好的太多。所以，還更要繼續努力」。

▲▼總統府資政張博雅(左)頒發獎座給陳英和院長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）


陳英和醫師說，偏鄉醫療，雖然有些辛苦和犧牲，但其實是得到老天眷顧的工作，因為在偏鄉醫療的環境，醫病之間視彼此為家人，「我們會感受到病人對我們的全然信任，我們的被需要」。他認為，在這些地方從事醫療工作，更能施展抱負以及自我實現。「我們得到的回饋遠大於我們的付出，真的是很幸福。而就我們對待病人而言，偏鄉醫療讓我們能自在地保持行醫初衷，面對我們的病人，這在今日的醫療環境，也更是一種幸福。」

現代醫學科技進步，但醫療高度分科化與高效率化，利弊互現。幸運的是，相較於都會型的大醫院，在樸實的偏鄉，有溫度的醫病關係，已讓醫病又醫人的全人醫療，成為醫者工作的日常。陳英和醫師認為，在較沒有壓力及誘因的環境，醫師更能遵循醫學常規來進行診斷治療，適當的使用高科技醫療幫助病人。

陳英和醫師強調，偏鄉醫療是一門珍貴的醫學倫理課程，幫助醫療人員保持初心，回歸醫療常軌。他十分有幸能搭上慈濟的頭一班列車，奉命籌建骨科，更有機會能和一群充滿熱情，懷抱理想的夥伴，志同道合的在花蓮共同為守護生命，守護健康，守護愛而奮鬥。他認為他只是代表領獎，獎項是屬於慈濟醫院，榮耀是歸於團隊。
 

10/31 全台詐欺最新數據

陳英和

