地方 地方焦點

前進光復災區！花蓮慈院及時送藥　啟動3天全日駐診

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍(右一)、花蓮慈濟醫院林欣榮院長(左三)、陳星助副院長(右二)、資深顧問許文林(左二)與慈濟東區人醫會總幹事林永森召開醫療應變會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟醫療法人執行長林俊龍(右一)、花蓮慈濟醫院林欣榮院長(左三)、陳星助副院長(右二)、資深顧問許文林(左二)與慈濟東區人醫會總幹事林永森召開醫療應變會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

強颱樺加沙短時間內帶來爆量雨水，9月23日花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖，因颱風大雨滿水溢流，造成光復鄉嚴重災情。依照多次救災經驗，花蓮慈濟醫院馬上組成醫療應變團隊，要為當地居民及救災人員提供重要的醫療協助，24日開設臨時醫療站，並於25日起，啟動三天的全日24小時住診。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍(右一)、花蓮慈濟醫院林欣榮院長(左三)、陳星助副院長(右二)、資深顧問許文林(左二)與慈濟東區人醫會總幹事林永森召開醫療應變會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮縣衛生局局長朱家祥為花蓮慈院醫療隊安排大型醫療站地點。

花蓮慈院院長林欣榮表示，得知災情之後，證嚴上人與衛生福利部部長石崇良都非常關心。24日上午，林欣榮院長與醫療法人執行長林俊龍及慈濟慈善基金會團隊，在靜思精舍進行共識會議，會後決議由院長室資深顧問許文林召集醫療先鋒隊，包含護理部督導周英芳、東區人醫會總幹事林永森，帶著包含止痛藥、慢性病藥物在內等各項急需的醫療物資前往光復。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍(右一)、花蓮慈濟醫院林欣榮院長(左三)、陳星助副院長(右二)、資深顧問許文林(左二)與慈濟東區人醫會總幹事林永森召開醫療應變會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲護理部督導周英芳(左)與慈濟東區人醫會總幹事林永森行前準備醫療物資。

過程中路況不佳，從台九線、193公路無法抵達光復，團隊決定中途改到從台11線轉接光豐公路，抵達光復鄉現場。映入花蓮慈院醫療隊眼簾的現場仍有許多泥濘，沿路上許多車輛翻倒，災民與救災人員在泥濘中清理家園。許文林顧問特別感謝花蓮縣衛生局局長朱家祥的引導，第一站先到光復糖廠舊員工餐廳場勘，考量到民眾及救災人員的需求，規劃將在9月25日上午9點，啟動連續三日24小時住診。而在花蓮慈院內部，王志鴻副院長及吳雅汝醫務秘書同時進行協調，整合出包含有內、外、家醫科醫師、中醫師、護理師與行政同仁在內的醫療團隊。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍(右一)、花蓮慈濟醫院林欣榮院長(左三)、陳星助副院長(右二)、資深顧問許文林(左二)與慈濟東區人醫會總幹事林永森召開醫療應變會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院許文林顧問現場幫70多歲的徐阿嬤開立止痛藥物及酸痛貼布緩解傷痛。

決定後續住診地點後，花蓮慈院醫療隊來到光復鄉主要收容點之一的大進國小，團隊隨即拿出準備好的醫療物資開始進行看診，現場民眾在聽到醫療站啟動的廣播後，紛紛前來排隊看診。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍(右一)、花蓮慈濟醫院林欣榮院長(左三)、陳星助副院長(右二)、資深顧問許文林(左二)與慈濟東區人醫會總幹事林永森召開醫療應變會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲幫有心血管疾病的父母來領藥物的林小姐說：「看到花蓮慈院的醫生就很安心。」

許文林顧問表示，水患來得湍急，在緊急撤離的過程中，有許多民眾來不及帶走需要的藥物，還有些民眾家裡的藥物都被水沖走，但是包含心血管疾病與三高疾病在內的許多病人，如果中斷用藥加上天災帶來的身心壓力，很有可能會造成更嚴重的健康問題。

70多歲的徐阿嬤，在撤離的過程中，不慎被暴漲的流水沖走，在家人的協助下緊急救回，但阿嬤不只受到驚嚇，身體還有多處疼痛的狀況。許文林顧問現場幫徐阿嬤開立止痛藥物及酸痛貼布緩解傷痛，並親切地安撫阿嬤，明日還會有醫師跟護理師來，到時會幫大家好好解決健康問題。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍(右一)、花蓮慈濟醫院林欣榮院長(左三)、陳星助副院長(右二)、資深顧問許文林(左二)與慈濟東區人醫會總幹事林永森召開醫療應變會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

現場排隊就醫的陳小姐，擦著眼淚跟團隊訴說著昨天的經歷，之前到醫院領取的藥都被大水沖走，然後家裡還有三個孩童要照顧，還好有花蓮慈濟醫院，讓她可以就近領取藥物。還有的人是來幫家人領取藥物，林小姐說，爸爸媽媽都有心血管疾病，很擔心如果沒吃藥，萬一心血管疾病復發該怎麼辦，所以，聽到廣播說花蓮慈濟醫院來了，就趕快來排隊，而且父母平時也是在慈濟醫院看診，林小姐說：「看到花蓮慈院的醫生就很安心。」

從下午兩點到四點，短短兩小時花蓮慈院醫療隊就看了32位病人。在親自了解現場狀況後，團隊就能為接下來三天的住診進行更完善的準備，花蓮慈院團隊也向收容所的民眾預告，明日上午九點在光復糖廠會開設醫療站，讓民眾先安心休息，慈濟一直都在，會陪著大家一起守護家園、守護健康。
 

醫療先鋒隊前進光復災區花蓮慈院送藥全日住診

