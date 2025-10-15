北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

▲段姓女警報到當天的照片在網路上爆紅。（圖／翻攝臉書／NPA 署長室）



記者柯振中／綜合報導

近日全台多地的警局粉專曬出新人報到的照片，有不少正妹女警亮眼的外型受到討論，更是意外引發「搶人大戰」。其中臉書粉專「臺北波麗士」所張貼出的照片中，有名女警令網友為之瘋狂，隨著時間經過，女警的社群帳號也被找了出來。

「臺北波麗士」日前在臉書粉專發文，分享新血報到的喜訊，以及報到現場的照片。其中一名身穿灰衣、留著長髮的女警，因為外型相當亮眼，因而引發大量討論，網友們對此出言直呼「未來的焦點」、「選錯職業了」、「該去警察局報到了。」

而隨著時間經過，這名女警的社群帳號也被神了出來，原來是今年26歲的段姓女警。而段姓女警報到當天也在社群軟體上分享，很榮幸登上粉專的官網，也相當感謝攝影師學長幫忙捕捉珍貴畫面。

▼段姓女警報到當天的照片在網路上爆紅。（圖／翻攝自臉書粉專／臺北波麗士）



段姓女警提到，她從警後4年都在交通隊，如今來到大安分局服務，同事們都相當友善，且每天都能看見101，十分幸運。

