社會 社會焦點 保障人權

花蓮慈院24小時駐診光復延長至10/5　加開第二臨時醫療區

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

強颱樺加沙過後，花蓮慈濟醫院醫療隊9月25日上午正式進駐光復鄉，啟動24小時全日駐診，從25日上午9點到26日上午7點，累計診治207人，其中39人的藥物需求，經連線回花蓮慈院，由夜間第二梯次醫療隊帶到醫療站，還有4名鄉親因為身體狀況需要相關醫療設備輔助，後送至玉里慈濟醫院、鳳林榮民醫院及玉里榮民醫院。

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

院長林欣榮表示，經過團隊評估與花蓮縣衛生局協調，花蓮慈院駐診從原定的三天延長至十天，將會駐診到10月5日，並且在鐵路局光復車站加開臨時的第二醫療區。

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

臨時第二醫療區設置不到十分鐘，就有一名志工因為身體不適送至醫療區，醫療團隊第一時間先為救災志工給予點滴藥物治療，後續轉送至玉里慈濟醫院。

受到風災影響，花蓮市往光復鄉的公路運載量有限，鐵路局光復車站成為光復鄉最主要的交通要點及人員集散地。林欣榮院長25日帶領何宗融副院長、護理部主任鍾惠君與團隊實際走訪光復鄉後發現，光復鄉包含在地鄉親、政府、民間團體與個人等都全力投入在救災與災後復原，雖然已設置醫療站，但許多救災人員都很客氣的把醫療資源優先禮讓給長者跟受災鄉親，甚至有時候是累到沒辦法前往醫療站，因此決定在光復車站開設臨時的第二醫療區。

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼救災志工手指被門夾傷，由花蓮慈院醫療團隊協助清理、包紮，並施打破傷風疫苗。

26日上午，花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師與團隊交接醫療站業務後，便帶隊前往光復車站設置臨時醫療區。「昨天天氣炎熱，今天又下起毛毛雨，氣溫變化大」，許文林醫師表示，部分救災人員與鄉親都出現中暑的症狀，加上救災與災後復原的繁重工作，讓許多救災人員出現痠痛的問題，甚至是不慎受傷；設置臨時醫療區很大的用意之一，就是希望能在救災人員主要集散地，提供醫療專業支持。

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

臨時第二醫療區設置不到十分鐘，就有一名志工因為身體不適，由台南市特搜大隊協助送至醫療區，經過醫療團隊檢查評估，初步診斷為低血壓，因受限於災後公路交通狀況，醫療團隊第一時間先為救災志工給予點滴藥物治療，後續等到救護車抵達後再轉送至玉里慈濟醫院。

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼水患後，泥沙湧進民宅，鄉親清理家園時不慎被割傷，醫療團隊清潔傷口、施打破傷風疫苗。

光是25、26日兩天，不包含交通與後勤人力，花蓮慈濟醫院醫療隊已經動員53人進駐醫療站，要完成連續十天24小時的駐診，需要更多的醫療人力，林欣榮院長感恩全院同仁的支持，一部分人守好醫院，一部分人輪班進駐光復鄉，還有一部分人承擔起重要的後勤工作。

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

經過兩天駐診，考量醫療隊往返光復鄉的安全性與交通時間，花蓮慈院感恩台灣鐵路局的協助，自26日晚班起，改由鐵路火車來回。接下來將進入週末期間，院內將有許多放假的同仁自主報名災區醫療及復原工作，慈濟醫療法人執行長林俊龍也特別指示在醫藥包之外，準備1000份的外傷醫材（優碘、棉棒、紗布），因應周末期間增加的醫療人力，可機動性的幫助更多需要醫療協助的鄉親與救災人員。
 

09/25 全台詐欺最新數據

虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，洪水災情怵目驚心，大水淹沒花蓮光復鄉街道及多數民宅。國民黨新北市議員呂家愷日前在政論節目上透露，他接獲鶯歌選民陳情，反映光復鄉有家人受困，但第一時間「找不到國民黨的」，轉而傳訊息向民進黨花蓮議員胡仁順求助，對方也立刻處理，最後順利解圍，「我認為不管是藍是綠，我真的拜託大家，這個時間先救災」。

