愛在竹筒中流轉！花蓮慈院發起「募心募愛」援助受創光復

▲花蓮慈院13日由院長室發起「一人一善.愛在光復」募心募愛活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖潰壩重創花蓮光復鄉及周邊鄉鎮，災後首日花蓮慈濟醫院就組成醫療隊進駐光復鄉，從9月24日到10月11日進行連續十八天的駐診。完成階段性任務的花蓮慈院，13日中午，由院長室發起「一人一善.愛在光復」募心募愛活動。院長林欣榮表示，面對災難每個人都很願意伸出援手，募心募愛就是希望能匯聚眾人善念、點滴愛心，進而陪伴災民重建家園。

▲花蓮慈院院長林欣榮院長（右二）、張宇勳副院長（右一）及許文林資深顧問（右三）以1013一人一善的巧合因緣，邀請眾人響應募心募愛。

「超人不需要披風，但是超人一定有心、有愛。」林欣榮院長帶領醫護行政同仁及志工，雙手合十誠心祈禱，祈願受到影響的民眾能早日恢復安定生活。風災過後花蓮慈院團隊第一時間進駐災區，十八天內動員1,221人次，救治了4,600人次的災民與救災超人，承擔災區醫療站工作的徐千惠護理師表示，很感謝醫院的動員，還有主管與同仁的分工合作與成全，有人守在醫院，才讓她有機會能走進災區貢獻護理專長。

這一千多人次的動員，還不包括以個人名義前往災區投入志工行列的同仁，不論是醫療支援、行動護理還是鏟子超人等等，這些用心不僅展現了人性的助人之美，更證明了每個人都可以用自己的方式去助人。在10月13日這天，林欣榮院長、張宇勳副院長及許文林資深顧問以1013一人一善的巧合因緣，邀請眾人響應募心募愛，許多同仁都將日常存入小竹筒的祝福，投入現場的大竹筒中，象徵著眾人愛心的延續與凝聚，用不同的方式持續守護災區。

除了花蓮慈院同仁與慈濟志工響應，許多來到花蓮慈院就醫的民眾也主動捐出愛心，一位七十多歲前來接受白內障治療的吳先生表示，這次災情喚起了眾人凝聚的意識，看到花蓮慈院同仁積極投入讓他深受感動。吳先生說：「雖然捐的不多，但希望這份心意能讓災民知道，他們並不孤單。未來若有能力，會持續為社會付出。」

災後重建是一段長久的過程，而醫療不僅在於治療傷口，同樣能夠傾聽與陪伴。花蓮慈濟醫院用醫療專業與實際行動匯聚善念，透過募心募愛，將「幸福醫院」的精神向外擴散，點滴累積，共同成為溫暖他人生命的力量，也讓大家知道「花蓮慈濟醫院一直都在」。