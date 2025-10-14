　
    • 　
>
地方 地方焦點

愛在竹筒中流轉！花蓮慈院發起「募心募愛」援助受創光復

▲花蓮慈院13日由院長室發起「一人一善.愛在光復」募心募愛活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院13日由院長室發起「一人一善.愛在光復」募心募愛活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖潰壩重創花蓮光復鄉及周邊鄉鎮，災後首日花蓮慈濟醫院就組成醫療隊進駐光復鄉，從9月24日到10月11日進行連續十八天的駐診。完成階段性任務的花蓮慈院，13日中午，由院長室發起「一人一善.愛在光復」募心募愛活動。院長林欣榮表示，面對災難每個人都很願意伸出援手，募心募愛就是希望能匯聚眾人善念、點滴愛心，進而陪伴災民重建家園。

▲花蓮慈院13日由院長室發起「一人一善.愛在光復」募心募愛活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院院長林欣榮院長（右二）、張宇勳副院長（右一）及許文林資深顧問（右三）以1013一人一善的巧合因緣，邀請眾人響應募心募愛。

「超人不需要披風，但是超人一定有心、有愛。」林欣榮院長帶領醫護行政同仁及志工，雙手合十誠心祈禱，祈願受到影響的民眾能早日恢復安定生活。風災過後花蓮慈院團隊第一時間進駐災區，十八天內動員1,221人次，救治了4,600人次的災民與救災超人，承擔災區醫療站工作的徐千惠護理師表示，很感謝醫院的動員，還有主管與同仁的分工合作與成全，有人守在醫院，才讓她有機會能走進災區貢獻護理專長。

▲花蓮慈院13日由院長室發起「一人一善.愛在光復」募心募愛活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

這一千多人次的動員，還不包括以個人名義前往災區投入志工行列的同仁，不論是醫療支援、行動護理還是鏟子超人等等，這些用心不僅展現了人性的助人之美，更證明了每個人都可以用自己的方式去助人。在10月13日這天，林欣榮院長、張宇勳副院長及許文林資深顧問以1013一人一善的巧合因緣，邀請眾人響應募心募愛，許多同仁都將日常存入小竹筒的祝福，投入現場的大竹筒中，象徵著眾人愛心的延續與凝聚，用不同的方式持續守護災區。

▲花蓮慈院13日由院長室發起「一人一善.愛在光復」募心募愛活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

除了花蓮慈院同仁與慈濟志工響應，許多來到花蓮慈院就醫的民眾也主動捐出愛心，一位七十多歲前來接受白內障治療的吳先生表示，這次災情喚起了眾人凝聚的意識，看到花蓮慈院同仁積極投入讓他深受感動。吳先生說：「雖然捐的不多，但希望這份心意能讓災民知道，他們並不孤單。未來若有能力，會持續為社會付出。」

災後重建是一段長久的過程，而醫療不僅在於治療傷口，同樣能夠傾聽與陪伴。花蓮慈濟醫院用醫療專業與實際行動匯聚善念，透過募心募愛，將「幸福醫院」的精神向外擴散，點滴累積，共同成為溫暖他人生命的力量，也讓大家知道「花蓮慈濟醫院一直都在」。

10/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南就業中心10／16徵才活動登場　近300職缺助開啟薪人生！

一袋白米一份情　枋寮警走入社區角落送出人間溫暖

愛在竹筒中流轉！花蓮慈院發起「募心募愛」援助受創光復

黃偉哲推交通建設有感　永康轉運站啟動試營運、太陽能棚架超吸睛

70歲男半夜坐分院島嚇壞用路人　內埔警即刻介入護平安

西拉雅「毛孩趣旅行」加開第二梯次！　毛爸毛媽揪團搭好行公車出遊

花蓮緊急召集240名替代役備役役男　分2梯次投入光復災區重建

響應國際減災日　台東社區共同守護卑南溪清新空氣

光復鄉爆偽造文書「災後23天才調查」　公務員曝背後原因

健走好康多　桃竹苗分署「銀JOIN未來」10/18大溪區展開

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

「萬神齊聚護佑臺灣」 南投大華嚴寺辦跨宗教盛會祈福

杜絕人畜共通寄生蟲　新北籲飼主定期犬貓驅蟲

桃竹苗分署「銀JOIN未來」健走　10/18大溪區展開

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

台日協賛會歸國訪團拜會黃偉哲暖心捐款助台南風災復原

扶輪3502地區　捐贈桃園「張老師」少年中心

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

緊急召集　240替代役備役役男投入光復重建

台南藍軍批郭國文不為人民發聲烏山頭水庫怎能種電？

黃偉哲推交通建設有感永康轉運站啟動試營運、太陽能棚架超吸睛

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

西拉雅「毛孩趣旅行」加開第二梯次！毛爸毛媽揪團搭好行公車出遊

相關新聞

光復重生中！美國鏟子超人曝前後對比照：台灣No.1

光復重生中！美國鏟子超人曝前後對比照：台灣No.1

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，家園盡毀，災後各地湧入大批「鏟子超人」投入救援行列。其中，來自美國的旅遊部落客Hew也多日親赴現場協助清理，他12日在Threads貼出半個月來的前後對比照，並發文：「很欣慰看到光復慢慢恢復起來。」更大讚：「台灣No.1」。

緊急召集　240替代役備役役男投入光復重建

緊急召集　240替代役備役役男投入光復重建

受災戶「笑著說一句話」逼哭女團成員

受災戶「笑著說一句話」逼哭女團成員

潰壩科診所受重創　大進國小牙醫診療站啟用

潰壩科診所受重創　大進國小牙醫診療站啟用

進駐災區18天　花蓮慈院醫療功成交棒

進駐災區18天　花蓮慈院醫療功成交棒

竹筒流轉花蓮慈院募心募愛援助受創光復

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

