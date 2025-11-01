桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

▲桃園市長張善政今天下午至楊梅三元宮參香後致詞。（圖／市府新聞處提供）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市長張善政今（1）日下午趕往楊梅區頭重溪三元宮參香時表示，今年適逢三元宮建廟200週年，廟方將於11月23日至29日舉辦「2025桃園三界爺文化慶典」，屆時將以參香遶境祈福法會等祝賀，隨即展開7日遶境慶典活動，除預祝慶典活動圓滿順利、信眾平安健康外，更感謝信眾集資捐贈2輛救護車。
張善政指出，三元宮見證楊梅地區發展，更是地方信仰中心，今年將與桃園三界爺文化祭慶典結合，推廣三官大帝忠孝仁義精神，廟方將以繞境祈福方式慶賀，三元宮熱心信眾將善心化成溫暖，於慶典上將捐贈市府價值900萬元的2輛救護車，未來將分別配置於埔心與富岡消防分隊，強化地方救護量能。
▲桃園市長張善政今天至楊梅三元宮參香後與地方民代等人合影。（圖／市府新聞處提供）
市府民政局局長劉思遠說，三元宮最早於西元1825年由地方人士迎回三官大帝香火，邀集楊梅區梅溪里、瑞塘里與埔心里信眾出資建廟，見證楊梅埔心地區發展，也是埔心地區最重要信仰中心之一。
今日出席者包括立委涂權吉、市議員周玉琴、鄭淑方、楊梅區長施永恭及頭重溪三元宮主委吳錦鴻等人。
讀者迴響