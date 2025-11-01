　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

▲桃園市長張善政今天下午至楊梅三元宮參香後致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天下午至楊梅三元宮參香後致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（1）日下午趕往楊梅區頭重溪三元宮參香時表示，今年適逢三元宮建廟200週年，廟方將於11月23日至29日舉辦「2025桃園三界爺文化慶典」，屆時將以參香遶境祈福法會等祝賀，隨即展開7日遶境慶典活動，除預祝慶典活動圓滿順利、信眾平安健康外，更感謝信眾集資捐贈2輛救護車。

張善政指出，三元宮見證楊梅地區發展，更是地方信仰中心，今年將與桃園三界爺文化祭慶典結合，推廣三官大帝忠孝仁義精神，廟方將以繞境祈福方式慶賀，三元宮熱心信眾將善心化成溫暖，於慶典上將捐贈市府價值900萬元的2輛救護車，未來將分別配置於埔心與富岡消防分隊，強化地方救護量能。

▲桃園市長張善政今天至楊梅三元宮參香後與地方民代等人合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天至楊梅三元宮參香後與地方民代等人合影。（圖／市府新聞處提供）

市府民政局局長劉思遠說，三元宮最早於西元1825年由地方人士迎回三官大帝香火，邀集楊梅區梅溪里、瑞塘里與埔心里信眾出資建廟，見證楊梅埔心地區發展，也是埔心地區最重要信仰中心之一。

今日出席者包括立委涂權吉、市議員周玉琴、鄭淑方、楊梅區長施永恭及頭重溪三元宮主委吳錦鴻等人。

 【更多新聞】

不爽廟會桌椅擺家口！開山刀猛砍險奪命　莽男辯自衛法官不信

阿北扶3米樹葡萄苗「反坐機車」核心超強畫面曝　最高可罷1萬8

逆撞2機車害夫妻1死1傷　「灌2罐台啤」無照上路...32歲男慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／房東催收房租　驚見男「全身發黑」陳屍屋內
北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成
范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又
頑童快閃台中開唱半小時！數千粉絲癱瘓車站
建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙
快訊／豬隻禁運禁宰　最快11/7解禁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

全國柔力球錦標賽基隆登場　謝國樑：打造最健康海洋城市

台中北屯清潔隊貪污案繼續爆！中檢帶回19人　1人遭聲押

海巡北部分署強化外離島返台安檢　嚴防非洲豬瘟境外入侵

奇美醫療體系「醫學文藝復興」齊動　以醫療×藝術×人文開啟「奇美月」

基隆消防局化學工廠實兵演練　強化搶救與安全防護雙能力

中華醫大創校57週年校慶運動會登場　園遊會、社團聯演熱鬧滾滾

「節電來作客」登場六堆秋收祭　闖關玩遊戲送好禮

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

全國柔力球錦標賽基隆登場　謝國樑：打造最健康海洋城市

台中北屯清潔隊貪污案繼續爆！中檢帶回19人　1人遭聲押

海巡北部分署強化外離島返台安檢　嚴防非洲豬瘟境外入侵

奇美醫療體系「醫學文藝復興」齊動　以醫療×藝術×人文開啟「奇美月」

基隆消防局化學工廠實兵演練　強化搶救與安全防護雙能力

中華醫大創校57週年校慶運動會登場　園遊會、社團聯演熱鬧滾滾

「節電來作客」登場六堆秋收祭　闖關玩遊戲送好禮

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

快訊／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內　死亡恐逾兩週

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車：富養寵物

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

地方熱門新聞

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車所幸雙方無酒駕

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

桃園捷運多元支付不多元　議員要求比照北捷

永川醫院成台南首家週日及國定假日輕急症中心

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

錯過末班車困山區　警護送她22公里下山

更多熱門

相關新聞

全代會盧秀燕、侯友宜、張善政缺席　鄭麗文：我們的心連在一起

全代會盧秀燕、侯友宜、張善政缺席　鄭麗文：我們的心連在一起

國民黨全代會今1日登場，新任黨主席鄭麗文宣誓就職，不過，外界關注到，今日許多地方首長均未出席，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等。會後，鄭麗文接受媒體訪問時表示，昨天都有跟今天無法出席的縣市長通過電話，理解他們有非常多的政務必須努力，「大家的心是相通的，我們的心是連在一起的」。

桃園行動電腦斷層CT醫療專車啟用

桃園行動電腦斷層CT醫療專車啟用

慶祝樂天桃猿奪冠　桃園市政府11/2舉辦封王遊行

慶祝樂天桃猿奪冠　桃園市政府11/2舉辦封王遊行

張善政出席機場捷運A7站區外道路開工典禮

張善政出席機場捷運A7站區外道路開工典禮

轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

關鍵字：

頭重溪三元宮建廟200周年張善政繞境祈福

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面