桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

國民黨全代會今1日登場，新任黨主席鄭麗文宣誓就職，不過，外界關注到，今日許多地方首長均未出席，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等。會後，鄭麗文接受媒體訪問時表示，昨天都有跟今天無法出席的縣市長通過電話，理解他們有非常多的政務必須努力，「大家的心是相通的，我們的心是連在一起的」。