生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

慶祝樂天桃猿奪冠　張善政宣布桃園11/2舉辦封王遊行

▲桃園市長張善政今天上午市政會議上，表揚樂天桃猿勇奪2025中華職棒台灣大賽總冠軍，圖為樂天桃園隊領隊與隊長林立等人接受市府表揚。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天上午市政會議上，祝賀樂天桃猿勇奪2025中華職棒台灣大賽總冠軍，圖為樂天桃園隊領隊與隊長林立等人接受市府表揚。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

樂天桃猿在日前落幕的台灣大賽中以四勝一負勇奪「2025中華職棒台灣大賽總冠軍」，桃園市長張善政今（29）日上午在市政會議上公開表揚，張善政表示，首先恭喜球隊奪冠，從例行賽、季後挑戰賽到總冠軍戰，全程展現「從地獄爬起來」的堅韌精神與團隊意志，並宣布市府將於本周日（2）舉辦封王遊行，邀請全體市民共同歡慶榮耀時刻。

▲桃園市長張善政今天上午市政會議上致詞，祝賀樂天桃猿勇奪2025中華職棒台灣大賽總冠軍。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天上午市政會議上致詞，祝賀樂天桃猿勇奪2025中華職棒台灣大賽總冠軍。（圖／市府新聞處提供）

張善政表示，樂天桃猿此次奪冠歸功於全體球員在球場上勇於拚戰與團結精神，特別是隊長林立帶傷上陣，不僅以精湛球技帶領球隊，更在場下號召隊員舉辦「團隊烤肉」活動，凝聚向心力與歸屬感，充分展現團隊同心、榮辱與共的精神。

▲樂天桃猿勇奪2025中華職棒台灣大賽總冠軍，圖為市府廣場直播比賽奪冠瞬間，球迷開心拋下彩帶。（圖／市府新聞處提供）

▲樂天桃猿勇奪2025中華職棒台灣大賽總冠軍，圖為市府廣場直播比賽奪冠瞬間，球迷開心拋下彩帶。（圖／市府新聞處提供）

為慶祝樂天桃猿奪冠，市府體育局與農業局將推出多項限時優惠活動。全市體育局所轄運動中心將於11月3日到11月4日開放游泳池與健身房免費入場；「桃園好農」品牌亦同步推出「封王三重優惠」，包含免運優惠、抽3C好禮及好物折扣，與市民共享封王喜悅。

張善政強調，市府將持續優化桃園球場設施，為球員及球迷打造更完善觀賽環境。樂天球場將分兩階段辦理頂棚改善工程，第一階段為結構體與頂棚連接跨穩定工程，以確保整體結構安全；第二階段則進行全面補強、除鏽補漆及構件更新，總經費約4,500萬元，預計於明年賽季期間完成規劃設計，並於球季結束後啟動施工。此外，市府亦將改善青埔副球場設施，包括照明及倒數計時器等設備更新。

▲樂天桃園隊隊長林立等人發表感謝詞。（圖／市府新聞處提供）

▲樂天桃園隊隊長林立等人發表感謝詞。（圖／市府新聞處提供）

樂天桃猿領隊牧野幸輝則提及，這次奪冠帶給自己「無限感動」，球隊能獲得總冠軍，歸功於球員、總教練及教練團的齊心合作，感謝全體成員努力與付出，締造總冠軍榮耀；隊長林立也認為，總冠軍是球員與教練多年努力的成果，也是樂天集團接手球隊後的首座冠軍獎盃，全體隊員懷抱「渴望奪冠」信念，全力以赴迎戰每場比賽，終於如願奪冠。特別感謝「第10號隊友」，也就是球迷熱情支持與應援，讓勝利更加圓滿。

林立驚見入列FA名單！最快明年底

4洋將都有望留下？樂天將展開談約

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

