阿北扶3米樹葡萄苗「反坐機車」核心超強畫面曝　最高可罷1萬8

▲桃園市大溪區日前有網友PO出一段影片，機車雙載後座阿伯拉著手推車，車上有近3公尺樹葡萄苗，一路搖晃上路，網友都為其捏了一把冷汗。（圖／大溪警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在社群軟體Thread上傳一段影片，一名阿伯日前在大溪區埔頂路二段以機車雙載方式拉運一台推車，推車上赫然有一棵近3公尺樹苗，阿伯坐在後座背對著拉著推車一路搖晃上路，還說這是「樹葡萄」，不少網友都為其捏了一把冷汗。大溪警方今（1）日指出，經調查後認為已確認違規，將依法舉發車主，將處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

▲桃園市大溪區日前有網友PO出影片，機車雙載後座阿伯拉著有近3公尺樹葡萄苗，非常驚險。（圖／大溪警方提供）

社群軟體Thread昨天有網友上傳一段影片，日前大溪區埔頂路二段一名中年女子騎車載著一名阿伯，坐在機車上背向女騎士，雙手拉著手推車，手推車上有一棵近3公尺高樹苗，網友說「阿伯說那個是樹葡萄，最美的風景是人，但還是要注意安全喔！」二段影片卻引起不少網友留言；有網友說「葡扶前進」、「樹葡萄還沒長出來，阿伯到家先長腹肌」、「台灣人騎摩托車真的沒有極限」。

▲針對網友上傳這段阿伯拉著手推車載運近3公尺樹葡萄苗上路，警方將傳喚車主到案說明，並依法製單舉發。（圖／大溪警方提供）

大溪警方表示，針對網傳影片，經警方確認發生大溪區埔頂路二段，車者未妥善固定車上盆栽一事，警方主動調查後確認車主有違規事實，並依法舉發車主。該項違規行為涉及汽車駕駛人載運人客或貨物不穩妥，行駛時顯有危險者，依據《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第7款規定，將處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

大溪分局強調，行車安全無小事，無論汽機車駕駛人載運何種物品，都應確實固定妥當，避免物品掉落或傾倒造成危險，警方將持續加強巡查及取締作為，提醒用路人遵守交通安全規範。