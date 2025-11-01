不爽廟會桌椅擺家口！開山刀猛砍險奪命　莽男辯自衛法官不信

▲桃園市許姓男子今年8月間不滿廟會桌椅擺在自家前，要求移置未果，竟持開山刀朝廟會人員揮砍，導致其左臉與手掌處被割傷。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子今年8月間不滿廟會桌椅擺在自家前，要求移置他處未果，竟遷怒廟會工作人員，持開山刀朝王姓工作人員揮砍，王雖持塑膠以抵擋，但仍左臉與兩手掌仍被開山刀割傷，當場血流如注。桃園地院審理時，許否認犯案，辯稱是持刀自衛，但法官根據現場監視器還原打臉其辯詞，審結依傷害罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，年近40歲的許男曾有因妨害公務案件，經桃園地院判處有期徒刑3月確定，2022年10月間曾入監執行，並於同年10月易科罰金執行完畢出監，但仍不知悔改。今年8月23日下午5時許，因不滿住家附近公廟舉行廟慶活動，許男要求廟會人員移置擺放住家門前之桌椅未果，遂與王姓工作人員起口角。

許男因而心生不滿，從住處拿取一把西瓜刀後，隨即對王姓工作人員頭部揮砍1刀，王雖持塑膠椅子抵擋，但左臉與雙側手掌被開山刀割傷，當場血流如注，在場民眾發現許男持開山逞兇後，立即報警處理，警方據報到場，發現許男身著血衣，雙手及臉部沾有血跡，當場以現行犯逮捕到案，並查扣西瓜刀等證物。桃園地檢署複訊後，偵結依傷害罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告許男否認犯行，辯稱「我拿出西瓜刀是為了自衛，只是把刀舉起來，沒有攻擊告訴人，是他自己衝上來打我撞到」。法官當庭勘驗現場之監視器畫面，被告持西瓜刀走出門口，告訴人在被告前方，被告持刀向前，告訴人拿起塑膠椅子阻擋等情，並有勘驗筆錄可參，被告辯詞不足採信，其犯行應堪認定。

法官審酌，被告未能自我克制，恣意以暴力相向，無視國家法令且欠缺尊重他人身體之觀念；惟念其犯罪後終於坦承犯行，審結依傷害罪判處有期徒刑6月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案還可上訴。