逆撞2機車害夫妻1死1傷　「灌2罐台啤」無照上路...32歲男慘了

▲桃園市八德區和平路今年5月發生轎車逆向撞飛機車並波及另一輛機車，造成1死2傷慘劇，圖為車禍現場。（資料照／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區和平路今年5月間轎車逆向撞上2輛機車，造成1死2傷慘劇，警方根據路口監視器查出肇事轎車車上有3人，其中2人下車逃逸，員警趕抵現場時，發現駕駛座上越南籍阮姓男子，循線查獲逃逸2人到案，均為越南籍失聯移工；桃園地檢署調查時，阮男坦承酒駕且無駕照，酒測值為每公升0.49毫克已超標，依酒駕致死罪起訴。

檢警調查，31歲的越南籍阮姓男子於今年5月1日上午9時許，在八德區長興路附近，飲用2罐臺灣啤酒，中午12時許駕駛自用客貨車搭載翁姓與黃姓越南籍失聯移工上路，中午12時12分沿八德區和平路往東方向行駛，行經和平路557號前時竟逆向行駛至對向內側車道，撞上直行由陳姓男子搭載陳姓妻子共乘機車，還波及另一輛江姓女子騎乘機車。

案發後，造成46歲陳姓男子肢體扭曲倒臥路面，44歲陳男妻子則有左膝、小腿擦傷，52歲江姓女子左膝擦傷，八德警方到場處理後將受傷3人送醫，其中陳姓男子經送醫急救後仍宣告不治。

▲八德警方事故現場發現被害人被撞擊之機車殘破不堪。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

八德警方於案發現場附近草叢發現肇事自小客貨車，車上僅剩32歲越南籍阮姓男子，阮男一度聲稱不懂中文，員警將其帶至移民署確認真實身分，但根據現場目擊者整稱，肇事時有2人自車上逃離，警方隨即與同日晚間8時許查獲2名逃逸男子到案，分別是38歲翁姓男子與40歲黃姓男子，2人均為越南籍失聯移工，已失聯2至3年之久。另外，阮姓男子酒測值每公升0.49毫克，確認已超標，阮男於6年前以觀光簽證來台，早已逾期居留。

桃檢複訊時，被告阮嫌坦承案發前有飲酒之事實，且無駕駛執照，檢方根據警方提供現場照片、傷者診斷證明與死亡報告等佐證，足認犯行明確，檢方依酒駕致死罪嫌將他起訴，翁、黃2人則移送移民署桃園分署收容，等候遣返。

