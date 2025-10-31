　
    • 　
>
地方 地方焦點

行動電腦斷層CT醫療專車啟用　彌補桃園偏遠地區就醫缺口

▲全國首創行動電腦斷層CT醫療車今天在桃市府廣場舉行啟用儀式，市長張善政與捐贈單位在專車前合影。（圖／桃市府新聞處提供）

▲全國首創行動電腦斷層CT醫療車今天在桃市府廣場舉行啟用儀式，市長張善政與捐贈單位在專車前合影。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「全國首創行動電腦斷層CT醫療車」今（31）日在桃園市府政府廣場舉行啟用儀式，市長張善政表示，這輛價值約6000萬元的行動電腦斷層（CT）醫療車，是全國首輛合法上路並具放射線檢查功能的專車，從設計、製造到通過衛福部、核能委員會及交通部審核，歷經多次修正測試，最終在副市長王明鉅及市府團隊努力下順利誕生，落實醫療走出去、市民更健康之目標。

▲桃園市長張善政、副市長王明鉅與捐贈單位舉行啟用儀式。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政、副市長王明鉅與捐贈單位舉行啟用儀式。（圖／桃市府新聞處提供）

張善政指出，桃市自推動低劑量肺癌篩檢擴大計畫以來，每年篩檢超過2萬人次，累計已達6至7萬人，是全國乃至國際少見的集中城市規模篩檢案例。市府邀請台大陳秀熙教授團隊進行數據分析，掌握桃市肺癌風險分布，為公共衛生及國際研究提供珍貴資料。這輛CT車啟用後，將深入觀音、龍潭、復興等偏遠地區，提供居民免於長途奔波即可完成檢查，彌補醫療可近性缺口，象徵桃園在公共健康與醫療平權上邁向新里程碑。

▲桃園市長張善政在啟用儀式上致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政在啟用儀式上致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

此外，市府啟用全國首部行動低劑量胸部電腦斷層（LDCT）醫療車後，開放50歲以上民眾免費肺癌篩檢，吸引眾多市民踴躍報名。首位完成檢查的郭先生表示，父親於今年6月確診肺癌轉移，深感早期篩檢之重要性，透過廣播及手機App得知市府提供免費檢查後，立即報名申請，感謝市府及團隊提供珍貴醫療資源，讓更多市民受惠。

▲桃園市副市長王明鉅在啟用儀式上說明醫療專車啟用，為市民健康服務邁出重要一步。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市副市長王明鉅在啟用儀式上說明醫療專車啟用，為市民健康服務邁出重要一步。（圖／桃市府新聞處提供）

副市長王明鉅說，行動CT醫療車啟用象徵桃園邁入肺癌防治新里程，車上搭載西門子醫療提供的醫院級CT與AI分析平台。2013年在臺大醫院任職時曾發現多起同仁罹患肺癌案例，深感早期篩檢的重要，因此全力推動平價、便利的檢查服務，2015年成立早期肺癌篩檢中心，倡導「讓檢查走近民眾」。王明鉅強調，臺灣女性肺癌盛行率與油煙、香火及機車廢氣等環境因素相關，呼籲民眾重視防治。此輛醫療專車未來將深入偏鄉推動早期篩檢，為市民健康服務邁出重要一步。

▲行動電腦斷層CT醫療車優先支援桃市低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢計畫。（圖／桃市府新聞處提供）

▲行動電腦斷層CT醫療車優先支援桃市低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢計畫。（圖／桃市府新聞處提供）

衛生局提及，本車由善心人士捐贈6000萬元，由市府攜手西門子醫療、神耀科技及亞東醫院跨域合作完成，象徵公私協力推動智慧醫療的重要里程碑。行動CT醫療車將優先支援桃市低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢計畫，同時深入高風險職場及醫療資源不足地區，讓市民在家附近即可享有醫院等級影像檢查服務，縮短城鄉醫療差距，落實醫療平權，不讓距離成為健康阻礙。

▲行動電腦斷層CT醫療車搭載智慧自動頂平系統，一鍵即可調整水平，確保影像品質。（圖／桃市府新聞處提供）

▲行動電腦斷層CT醫療車搭載智慧自動頂平系統，一鍵即可調整水平，確保影像品質。（圖／桃市府新聞處提供）

行動CT醫療車融合軍工與醫療科技，具備「穩、準、安心、貼心」等四大特色，車體採軍規等級設計，具抗震防水功能；搭載智慧自動頂平系統，一鍵即可調整水平，確保影像品質；內建醫療級鉛屏蔽與穩壓電力系統，保障輻射防護與設備穩定。另設有無障礙升降平台與No-Lift（吊掛）系統，方便行動不便者使用，並導入情緒安撫燈光設計，減輕受檢者緊張感，本車將成為桃園推動肺癌早期篩檢的重要利器，守護市民健康。符合篩檢資格者可至桃園市政府衛生局LDCT預約平台（https://gov.tw/Cq4）查詢服務場次。

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！　鹽水國中奪冠

行動電腦斷層CT醫療專車啟用　彌補桃園偏遠地區就醫缺口

觀護志工雲林監獄交流　見證矯正工作的溫度與力量

接任中市最新國小首任家長會長　鄭啟宏：打造海線教育新亮點

校園推暖心陪伴計畫　麻吉貓化身孩子的情緒小幫手

王美惠三冠王！獲公督盟優秀立委殊榮七度獎

台中東北扶輪社首獲全球救助金　130萬全捐南投偏鄉購遠距醫療設備

萬聖節也能上歷史課　葳格小學打造沉浸式埃及探險

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

慶祝樂天桃猿奪冠　桃園市政府11/2舉辦封王遊行

慶祝樂天桃猿奪冠　桃園市政府11/2舉辦封王遊行

樂天桃猿在日前落幕的台灣大賽中以四勝一負勇奪「2025中華職棒台灣大賽總冠軍」，桃園市長張善政今（29）日上午在市政會議上公開表揚，張善政表示，首先恭喜球隊奪冠，從例行賽、季後挑戰賽到總冠軍戰，全程展現「從地獄爬起來」的堅韌精神與團隊意志，並宣布市府將於本周日（2）舉辦封王遊行，邀請全體市民共同歡慶榮耀時刻。

桃市全力防堵非洲豬瘟疫情蔓延　築起10道防線

桃市全力防堵非洲豬瘟疫情蔓延　築起10道防線

桃園社區照顧關懷據點成果展　千名長者參加

桃園社區照顧關懷據點成果展　千名長者參加

張善政出席機場捷運A7站區外道路開工典禮

張善政出席機場捷運A7站區外道路開工典禮

轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

