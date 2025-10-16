　
地方 地方焦點

機捷A7站區外新闢道路工程開工　張善政：管冪工法確保地基穩固

▲桃園市市長張善政今天出席「機場捷運A7站區開發案區外道路開工典禮」。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市市長張善政今天出席「機場捷運A7站區開發案區外道路開工典禮」。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（16）日上午出席位於龜山區「機場捷運A7站區開發案區外道路新闢工程」開工典禮時表示，市府善用中央補助每一分經費，以創新工法守護珍貴文化資產，感謝內政部國土管理署大力支持，提高補助比例，協助市府兼顧工程品質與文化保存。這項工程預計2019年上半年完工通車，屆時將串聯樂善一路、文學路及已完工的牛角坡橋，提升A7站區整體交通效能。

▲桃園市市長張善政在會場上致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市市長張善政在會場上致詞。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，這項新闢道路原先規劃路線通過協和磚廠上方，因古蹟煙囪結構老舊、傾斜嚴重，若採高架設計恐影響文資安全。市府調整設計改由下方穿越，採用桃園首度運用的「管冪工法」，以確保地基穩固，不讓古蹟被工程掩蓋，也不會讓古蹟在城市發展中消失。

張善政還說，除聯外道路工程外，鄰近的「文青善捷活動中心」預計明年上半年動工，社會住宅與相關公共設施也將陸續到位，龜山建設將逐步成形。市府目前已送交行政院審議捷運「長庚線」（銀線）計畫，未來將與新北林口線銜接，帶動整體運輸效能。龜山區未來發展潛力無窮，交通建設一項項到位，龜山生活品質會越來越好。

▲「機場捷運A7站區開發案區外道路開工典禮」後，市長張善政與出席貴賓立委牛煦庭、張雅琳等人合影。（圖／市府新聞處提供）

▲「機場捷運A7站區開發案區外道路開工典禮」後，市長張善政與出席貴賓立委牛煦庭、張雅琳等人合影。（圖／市府新聞處提供）

內政部政務次長董建宏也說明，身為桃園在地子弟，對龜山近年快速轉變深很有感觸，感謝市府積極配合國土署，不僅讓聯外道路提升交通便利性，也透過特殊工法完整保存珍貴的磚窯文化。中央與市府攜手推動婚育宅政策，期盼為年輕家庭打造負擔合理、品質優良的居住環境。

市府新工處強調，因捷運A7站啟用、科技園區進駐及合宜住宅興建，捷運A7站周邊地區人口與交通需求增加，為提升當地交通路網完整性，市府推動機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路－變一）新闢工程計畫，興建串聯文化一路與文學路的地下化東西向道路。總工程經費預計為6.4億元，規劃於2029年上半年完工，預期可改善周邊交通瓶頸、促進區域發展，透過煙囪加固與景觀工程，保存歷史建築協和磚窯及煙囪等文化資產。

相關新聞

轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

總投資金額達2.1億元、全台首座且發電規模最大的龜山水資源回收中心沼氣發電系統正式啟用。永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，公司即將再啟動第二座案場，其規模將比桃園龜山再大一倍。目前，包含基隆、新竹、南投等縣市政府及多家工業大廠，均已陸續表達與永豐餘合作推動污水處理廠綠能化的意願，相關評估作業已展開。

污水廠轉型沼氣綠電　永豐餘投資2.1億寫下3創舉

污水廠轉型沼氣綠電　永豐餘投資2.1億寫下3創舉

樂天桃猿晉級台灣大賽！桃園市府廣場辦直播派對

樂天桃猿晉級台灣大賽！桃園市府廣場辦直播派對

桃園國旗屋升旗典禮　藍營四候選人爭取支持

桃園國旗屋升旗典禮　藍營四候選人爭取支持

桃市國慶升旗黑貓中隊老兵唱國歌

桃市國慶升旗黑貓中隊老兵唱國歌

