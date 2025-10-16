機捷A7站區外新闢道路工程開工　張善政：管冪工法確保地基穩固

▲桃園市市長張善政今天出席「機場捷運A7站區開發案區外道路開工典禮」。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（16）日上午出席位於龜山區「機場捷運A7站區開發案區外道路新闢工程」開工典禮時表示，市府善用中央補助每一分經費，以創新工法守護珍貴文化資產，感謝內政部國土管理署大力支持，提高補助比例，協助市府兼顧工程品質與文化保存。這項工程預計2019年上半年完工通車，屆時將串聯樂善一路、文學路及已完工的牛角坡橋，提升A7站區整體交通效能。

▲桃園市市長張善政在會場上致詞。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，這項新闢道路原先規劃路線通過協和磚廠上方，因古蹟煙囪結構老舊、傾斜嚴重，若採高架設計恐影響文資安全。市府調整設計改由下方穿越，採用桃園首度運用的「管冪工法」，以確保地基穩固，不讓古蹟被工程掩蓋，也不會讓古蹟在城市發展中消失。

張善政還說，除聯外道路工程外，鄰近的「文青善捷活動中心」預計明年上半年動工，社會住宅與相關公共設施也將陸續到位，龜山建設將逐步成形。市府目前已送交行政院審議捷運「長庚線」（銀線）計畫，未來將與新北林口線銜接，帶動整體運輸效能。龜山區未來發展潛力無窮，交通建設一項項到位，龜山生活品質會越來越好。

▲「機場捷運A7站區開發案區外道路開工典禮」後，市長張善政與出席貴賓立委牛煦庭、張雅琳等人合影。（圖／市府新聞處提供）

內政部政務次長董建宏也說明，身為桃園在地子弟，對龜山近年快速轉變深很有感觸，感謝市府積極配合國土署，不僅讓聯外道路提升交通便利性，也透過特殊工法完整保存珍貴的磚窯文化。中央與市府攜手推動婚育宅政策，期盼為年輕家庭打造負擔合理、品質優良的居住環境。

市府新工處強調，因捷運A7站啟用、科技園區進駐及合宜住宅興建，捷運A7站周邊地區人口與交通需求增加，為提升當地交通路網完整性，市府推動機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路－變一）新闢工程計畫，興建串聯文化一路與文學路的地下化東西向道路。總工程經費預計為6.4億元，規劃於2029年上半年完工，預期可改善周邊交通瓶頸、促進區域發展，透過煙囪加固與景觀工程，保存歷史建築協和磚窯及煙囪等文化資產。