國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美財長：「中國失算」稀土優勢撐不久　美2年內可確保替代來源

▲▼美國財政部長貝森特26日出席在馬來西亞吉隆坡舉辦的美中貿易談判後，向媒體發表演說。（圖／路透）

▲ 貝森特10月26日出席在馬來西亞吉隆坡舉辦的美中貿易談判。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球矚目的「川習會」過後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪直言，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，預測中國在稀土領域的優勢最多只能維持1至2年，且有自信美國能在2年內確保稀土替代來源。

貝森特在《金融時報》專訪中表示，「中國已經向所有人發出警示，他們犯下了真正的錯誤。把槍擺在桌上是一回事，對天鳴槍又是另一回事。」他強調，美中領袖已經達成「平衡」，中國無法再將關鍵礦產當成脅迫手段。

川習經歷6個月關稅戰後首次面對面會晤，10月緊張局勢再度升級，美國先是宣布科技出口限制，中國隨即以大規模稀土出口限制回應，對全球供應鏈帶來廣泛混亂，更危及「川習會」。貝森特指出，「我認為中國領導階層對其出口管制措施引發的全球反彈感到輕微警覺，」

貝森特上周與中國國務院副總理何立峰在馬來西亞緊急磋商後，成功挽救貿易協議與高峰會談，「雙方達成共識，在其他條件不變的情況下，我們已經找到平衡點，未來12個月可在這個平衡點上繼續合作。」

根據貝森特描述，川普與習近平在釜山金海空軍基地會談時，明顯展現出互相尊重的態度。習近平雖表達關切，但「顯然希望找到與川普總統合作的領域」。兩位領導人都期待推動事態向前發展，而非繼續陷入今年春季以來的動盪局面。

至於會談氣氛，貝森特分享了一段輕鬆插曲。談到川普訪問北京時，川普說，「我相信你們希望我年初就到訪」，而習近平回應，「一二月太冷了，何不推遲到四月？」

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤,川習會。（圖／路透）

▲ 川習10月30日在南韓釜山舉行會晤。（圖／路透）

根據雙方達成的一年期協議，中國同意暫緩實施稀土出口管制，大量採購美國大豆，並允許美國投資者控制TikTok在美業務。美國則延後將數千家中國企業列入貿易黑名單，川普也同意將芬太尼相關關稅從20%降至10%。貝森特針對TikTok協議透露，「在許可方面一切都已敲定，我們應該很快就會看到交易完成。」

貝森特強調，美國擁有世界一流的軍隊、最強經濟體和金融中心，在科技創新領域也居於領導地位，「川普總統正鞏固和擴大這些優勢，中國人也深知這點。」

針對美中的後續效應，貝森特稱他曾警告歐洲和其他國家，若美國築起關稅壁壘，中國商品必然流向歐盟、英國、澳洲、加拿大、日本等地，但「全球南方國家無法完全消化這些出口」。數據顯示，美國對中貿易逆差今年已下降25%，且中國製造業活動連續7個月萎縮。

貝森特對協議前景保持樂觀，預計美中將在下周簽署正式協議，「過程中難免會有一些波折，但我認為我們現在有了更好的溝通管道。」







相關新聞

習高會30分鐘結束！習近平、高市同框畫面曝

習高會30分鐘結束！習近平、高市同框畫面曝

日本首相高市早苗31日下午5時在南韓慶州出席APEC峰會期間，與中國國家主席習近平進行了她上任後的首次日中高峰會談，這場備受矚目的會談持續約30分鐘。會談期間，高市表明希望「建立建設性且穩定的關係」，並喊話中國是日本的重要鄰國，同時也向中方表達對東海活動等議題的憂慮。

川普親揭「川習會」成果！5亮點一次看

川普親揭「川習會」成果！5亮點一次看

今有望簽美中貿易協議　川普預期會談成功

今有望簽美中貿易協議　川普預期會談成功

川習將抵韓！　APEC峰會啟動史上最嚴維安

川習將抵韓！　APEC峰會啟動史上最嚴維安

川普親曝「川習會」可望簽TikTok最終協議

川普親曝「川習會」可望簽TikTok最終協議

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

