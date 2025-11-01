見宋濤為「鄭習會」鋪路？　蕭旭岑：要確立跟大陸能重新展開新頁

▲宋濤在天津會見蕭旭岑一行。（圖／記者任以芳攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨準主席鄭麗文屢次表態要與中國大陸國家主席習近平見面，而鄭任命的黨副主席蕭旭岑日前與中國大陸國台辦主任宋濤會面，被揣測是為「鄭習會」做鋪路。對此，蕭旭岑今（1日）表示，他跟宋濤會面最重要是確立國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁，而鄭麗文上任之後，兩黨的交流跟交往，他想會更加的恢復過去前總統馬英九時期，希望能夠達到兩岸更加交流，人員更加往來。

國民黨1日在成功高中體育館舉辦全代會，將進行黨主席等黨務高層交接。蕭旭岑會前受訪時，媒體詢問主責的黨務；蕭表示，等一下正式的透過任命後，他會接受鄭麗文的委任跟指派，從事相關的工作。

鄭麗文接受本社專訪時，坦言「我很少跑大陸，所以其實我跟對岸並不熟」，所以請來蕭旭岑。媒體追問，是否兩岸是未來上任後很重要的工作？蕭旭岑說，鄭麗文指派跟委任的工作他一定全力以赴，不管是青年、文化、兩岸、教育，因為他是環球基金會的執行長出身的，相關的只要適合主席的指派都會全力以赴。

對於鄭麗文說不排除跟習近平主席碰面，此次去大陸跟宋濤是否談到此部分？蕭旭岑回應，他跟宋濤在天津的會面，最重要的是確立國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁，而鄭麗文上任之後，兩黨的交流跟交往，他想會更加的恢復過去馬英九時期，希望能夠達到兩岸更加交流，人員更加往來。