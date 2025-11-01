　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安官員談川習會「一如預期」　台灣合乎國際民主社會戰略利益

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。（資料照／路透）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普、中國國家領導人習近平30日在韓國會面，會談中則未談及台灣議題。對此，一位我國安官員表示，從台灣的角度，台灣就是台灣，整體上一如預期；他表示，對台灣來說，整體戰略是確保台灣的存在不可忽視，不管地緣安全或是供應鏈體系的重要性，這次川習會的結果呈現出一件事，就是基於美國利益、區域國家利益，這些穩定現狀的存在，台灣合乎國際民主社會的戰略利益。

國安官員受訪時表示，先說結論，從台灣的角度，台灣就是台灣，整體上一如預期。首先，在經濟上，美國、中國都有換取到一些彼此所需，會見前大家都有拉高態勢，稀土管制或經濟手段，現在看來這部分相對有緩和，或是往後推遲。

至於國際政治、區域安全議題部分，國安官員觀察，北京沒有取得預料中的進展，如果注意到過去一個多月以來的訊息，或是協力者在特定新聞上的呈現，基本都會說，台灣會被當成商品論斤秤兩，或是稱台灣是重中之重，要美方有相關回應，但從結果來看，都不如他們的預期，甚至是落空。

在敘事方面，國安官員說，有小小的調整，過去人民日報或相關評論中，在談到中美時，都會說是「太平洋兩端大國」，但新的敘事是「地球上兩個最大的國家」。

這位官員說，有長期觀察中國敘事就會知道，他們適時會需要一些精神勝利的感覺，魯迅有一本小說叫「阿Q正傳」，中國在處理3個80年，會說轟六看到台灣的海岸線，會說吉林一號衛星看到台北的街道，從阿Q正傳來看，就是精神勝利法。

國安官員分享，川習會最後沒有新的決議或協議，沒有會後共同記者會跟聲明，講完之後川普就上飛機離開，把習近平留下來，沒有像川普、韓國總統、日本新首相的互動，會後有重要的宣言，或是經貿上的進展，跟中國就有一點形式主義，做了一個交代。

在台灣議題方面，國安官員說，在川習會之前，不少敘事方式，或是協力走向的媒體，多半會說川習會，台灣一定會被交易，但最後根本沒有提到台灣，今天的敘事處理就變成，美國跟中國沒有談到台灣，台灣被邊緣了。

國安官員表示，對台灣而言，整體是在預期當中，第一，國際政治、區域上，美國國務卿盧比歐的相關談話，已對台灣表達支持；第二，川普以外，美國戰爭部長正在亞洲訪問，他對區域安全的重視，也駁斥美國重點沒有要轉移；第三，美日元首的會見，也特別提到區域上反對武力或脅迫方式破壞現狀的單邊行為，這些都非常清楚。

他強調，對台灣來說，整體戰略是確保台灣的存在不可忽視，不管地緣安全或是供應鏈體系的重要性，這次川習會的結果呈現出一件事，就是基於美國利益、區域國家利益，這些穩定現狀的存在，台灣合乎國際民主社會的戰略利益。

更多新聞
粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰
粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯
快訊／粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！　房貸幾乎全她出
羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！
山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱
又一家老字號傳產關門！　宣布結束營業
快訊／再見雙殺！　道奇逼出G7殊死戰
快訊／粿粿17分長片！　范姜彥豐要求1600萬離婚
快訊／2PM玉澤演要結婚了！
出軌震撼「一票男友都回蛤？」　萬人涼掉：原來粿粿王子市場超小

鄭麗文：沒自怨自艾時間　此刻起每道傷痕都成作戰盔甲

吳音寧接台肥董座年薪千萬！　藍委轟超級肥貓：學會看財報了？

交付「找百人入黨」任務　鄭麗文：讓國民黨「變獅群」建立新秩序

吳怡農暗批蔣萬安施政　游淑慧嗆問：憑什麼選台北市長？

鄭麗文稱普丁非獨裁、批國防預算太多　王婉諭：不只失言而是輸誠

「要把最壞時代變成最好時代」　鄭麗文拋以慈濟做國民黨轉型對象

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

林佳龍會晤「跨大西洋高階訪問團」　強調台歐安全密不可分

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

人物／贖罪的黨主席劃下句點！　朱立倫「做到流汗被嫌到流涎」

賴清德APEC特使林信義、日相高市早苗見面！

幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

接任台肥董座首發聲　吳音寧：認真做實事最重要

快訊／轉彎！王義川也不去林岱樺週六造勢了　「有人說我是公共財」

張維倩痛批同黨議員跑來父親告別式作秀　點名張嘉玲「糟蹋家屬」

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

連3年問設光電板　經濟部：非針對翡翠水庫

議員爆市場改建影響公車電動化進度　北市：盤點市有地因應

2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　準「海鷗」颱風威脅機率低

2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　準「海鷗」颱風威脅機率低

今天(1日)到下周一東北季風影響，其中今晚到明晨、下周二各有一波水氣，北部有降雨機會，下周三有另一波東北季風增強，未來一周北部、東北部低溫大多在20度上下。目前菲律賓東方海面有熱帶低壓生成，有機會增強為颱風「海鷗」，預估下周二、三通過菲律賓一帶，對台灣沒有影響。

輝達台灣總部落腳處　黃仁勳：希望設在台北

輝達台灣總部落腳處　黃仁勳：希望設在台北

20歲台男在日本詐騙「當場被逮」！

20歲台男在日本詐騙「當場被逮」！

就等川普點頭！五角大廈准軍援烏克蘭戰斧飛彈

就等川普點頭！五角大廈准軍援烏克蘭戰斧飛彈

董軍要求美戰爭部長「反對台獨」　外交部：中方慣常施壓脅迫他國

董軍要求美戰爭部長「反對台獨」　外交部：中方慣常施壓脅迫他國

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」

