國安官員談川習會「一如預期」　台灣合乎國際民主社會戰略利益

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普、中國國家領導人習近平30日在韓國會面，會談中則未談及台灣議題。對此，一位我國安官員表示，從台灣的角度，台灣就是台灣，整體上一如預期；他表示，對台灣來說，整體戰略是確保台灣的存在不可忽視，不管地緣安全或是供應鏈體系的重要性，這次川習會的結果呈現出一件事，就是基於美國利益、區域國家利益，這些穩定現狀的存在，台灣合乎國際民主社會的戰略利益。

國安官員受訪時表示，先說結論，從台灣的角度，台灣就是台灣，整體上一如預期。首先，在經濟上，美國、中國都有換取到一些彼此所需，會見前大家都有拉高態勢，稀土管制或經濟手段，現在看來這部分相對有緩和，或是往後推遲。

至於國際政治、區域安全議題部分，國安官員觀察，北京沒有取得預料中的進展，如果注意到過去一個多月以來的訊息，或是協力者在特定新聞上的呈現，基本都會說，台灣會被當成商品論斤秤兩，或是稱台灣是重中之重，要美方有相關回應，但從結果來看，都不如他們的預期，甚至是落空。

在敘事方面，國安官員說，有小小的調整，過去人民日報或相關評論中，在談到中美時，都會說是「太平洋兩端大國」，但新的敘事是「地球上兩個最大的國家」。

這位官員說，有長期觀察中國敘事就會知道，他們適時會需要一些精神勝利的感覺，魯迅有一本小說叫「阿Q正傳」，中國在處理3個80年，會說轟六看到台灣的海岸線，會說吉林一號衛星看到台北的街道，從阿Q正傳來看，就是精神勝利法。

國安官員分享，川習會最後沒有新的決議或協議，沒有會後共同記者會跟聲明，講完之後川普就上飛機離開，把習近平留下來，沒有像川普、韓國總統、日本新首相的互動，會後有重要的宣言，或是經貿上的進展，跟中國就有一點形式主義，做了一個交代。

在台灣議題方面，國安官員說，在川習會之前，不少敘事方式，或是協力走向的媒體，多半會說川習會，台灣一定會被交易，但最後根本沒有提到台灣，今天的敘事處理就變成，美國跟中國沒有談到台灣，台灣被邊緣了。

國安官員表示，對台灣而言，整體是在預期當中，第一，國際政治、區域上，美國國務卿盧比歐的相關談話，已對台灣表達支持；第二，川普以外，美國戰爭部長正在亞洲訪問，他對區域安全的重視，也駁斥美國重點沒有要轉移；第三，美日元首的會見，也特別提到區域上反對武力或脅迫方式破壞現狀的單邊行為，這些都非常清楚。

他強調，對台灣來說，整體戰略是確保台灣的存在不可忽視，不管地緣安全或是供應鏈體系的重要性，這次川習會的結果呈現出一件事，就是基於美國利益、區域國家利益，這些穩定現狀的存在，台灣合乎國際民主社會的戰略利益。