地方 地方焦點

智慧工地科技減災觀摩會桃園登場　期以科技實證打造安全工地

▲桃園智慧工地科技減災觀摩會

▲智慧工地科技減災觀摩會桃園登場，期以科技實證打造安全工地。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「114年智慧工地科技減災觀摩會」、31日於桃園市龜山國民運動中心新建工程工地舉行。副市長蘇俊賓表示，桃園是全台工地最多、建案最密集的城市，市府積極導入科技及驗證場域合作，推動智慧防災與工地安全。他強調，「科技不一定要花很多錢，但一定要花很多心思」，唯有透過腦力激盪與持續推演，才能找到最實用的解方。

因此，期盼未來能進一步擴大公部門、企業與工協會間的合作，讓桃園的職安防護更臻完善，使「降低職災」不只是口號，而是能夠在工地現場被驗證、真正落地。

蘇俊賓指出，感謝中央勞動部、職業災害預防及重建中心，以及各工協會對市府的支持。透過市府勞動局與新工處的跨域合作，結合產官學能量，共同打造科技防災驗證場域。許多優秀的構想源自科技業與學界，但若缺乏真實場域驗證，就難以落實。今日觀摩正是一個最好的嘗試，透過實際應用與推演，讓職災風險降到最低，未來若經驗證成效良好，市府也會積極在桃園擴大推動。

▲桃園智慧工地科技減災觀摩會

▲機器狗加入工地作業。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇俊賓提到，桃園目前勞工人數約119.7萬人，其中13萬為移工，今年職災千人率較去年同期下降7.4%，由1.61降至1.49，雖成績進步，但只要還有一個數字存在，就是市府努力的目標。根據統計，墜落是職災主因，占死亡案件約六成。因此，除了強化勞檢能量外，更需導入科技輔助與多方合作，共同開發最符合高風險場域需求的防護解決方案。

財團法人職業災害預防及重建中心執行長李柏昌表示，中心成立的目的是讓預防走在前面。桃園建設蓬勃、工地眾多，若能善用科技檢測與實證研究，就能有效降低災害風險。研究不只是發現問題，更要能提出實際解決方案，並經現場驗證其可行性，這樣才有意義。今日觀摩所展示的多項創意技術，有的成本低廉、卻能發揮預防熱危害與墜落事故的功效，期盼未來各界持續合作，讓職災防治更具實效。

勞動局表示，自106年起勞檢處每年舉辦營造工地觀摩會，讓營造業者了解作業標準流程以及最新的法規規定。今年特別與職業災害預防中心合作，根據龜山運動中心工程的實際進度與現場環境展出多項智慧科技，例如門禁監測、即時人員定位、鋼構監控、智慧安檢APP、電梯井安全系統與無人機巡檢，這些技術提升了工地即時監控與災害預防，且在中小型工程與有限預算下也具有實用與推廣價值。

10/29 全台詐欺最新數據

智慧工地科技減災觀摩會桃園登場　期以科技實證打造安全工地

桃園智慧工地科技減災蘇俊賓安全工地

