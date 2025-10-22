　
政治

2026台灣設計展在桃園　蘇俊賓率團赴彰化取經交流

▲2026台灣設計展在桃園蘇俊賓率團赴彰化取經

▲2026台灣設計展在桃園，蘇俊賓率團赴彰化取經。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026年台灣設計展將由桃園市舉辦，副市長蘇俊賓20日率領市府團隊，前往目前正在彰化市舉行的2025台灣設計展，期學習彰化成功的策展理念與執行經驗，瞭解展區規劃及整體運作，作為明年桃園市接辦台灣設計展策劃與執行的重要參考。

蘇俊賓表示，設計展最迷人的地方是在籌備的過程中，可以好好梳理一個城市的發展軌跡和不同面向的面貌，而每年在不同城市舉辦的台灣設計展，藉由設計能量的加入，除了讓外地人更加認識這座城市外，也是這個城市的市民更加認識自己的自我探索。

▲2026台灣設計展在桃園蘇俊賓率團赴彰化取經

▲2025台灣設計展在彰化，蘇俊賓前往參展。（圖／市府提供）

透過此次參訪可以充分了解彰化的驕傲-彰化行，彰化擁有深厚的文化底蘊與堅實的產業基礎，是許多台灣製造業的重要源頭，百年傳承的技術與精神，在設研院和彰化縣政府充滿巧思的規劃下，呈現得非常完整和迷人，展覽巧妙的帶入了許多隱形冠軍和滿滿的彰化元素，而彰化產業發展的脈絡，也就是幾十年來台灣力爭上游的故事最完整的一個縮影。

2025台灣設計展於10月10日至26日在彰化舉行，將彰化視為一間百年企業，串聯彰化各產業與生活脈絡，規劃出15個主題「分行」，分布於彰化展區、鹿港展區、彰南展區3個展區，呈現彰化多元的產業地景與深厚工藝文化，領觀眾體驗鹿港的人文底蘊與未來想像。

蘇副市長與市府團隊此行深入參觀2025台灣設計展主題「彰化行(((CHANGHUA)))」，親身感受展覽以城市為展場，讓設計走進生活，從在地文化中看見彰化的設計實力與時代精神，期盼以今年彰化設計展為重要參考，為推動2026桃園設計展導入更多可能性。

更多新聞
