「挖土機超人」花蓮救災感染亡　蘇俊賓行政院會建議入祀忠烈祠

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形時建議，桃園挖土機超人林鴻森意外身故，建請入祀忠烈祠。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院今（16）日召開院會討論花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形，出席的桃園市副市長蘇俊賓在會中提出兩項建議，包括投入資源關注災後心理重建、支持體系也要考量志工需求。此外，還針對桃市「挖土機超人」林鴻森在花蓮協助救災時受傷，最後不幸身故，建請入祀忠烈祠，以彰顯其奉獻精神；閣揆卓榮泰回應，感謝地方政府及防救災團隊全力投入，中央將針對罹難志工表彰方式，進一步研議更具體、適當且充分的做法。

蘇俊賓今天上午出席行政院會時指出，花蓮馬太鞍堰塞湖溢流災後搶救議題，除了物資與社區重建外，心裡重建更是重大的一環，過去幾次重大災害記錄顯示，約三成災民在災後出現心理創傷症候群。這次馬太鞍災後公部門、志工投入的人力超過11萬人次，這是相當少有規模，建議中央建立系統性的心理重建機制。

蘇俊賓也呼籲，災後各項支持體系，不要忘了志工，在這次救災行動中，也有許多志工在救災過程中有醫療需求，甚至有人失去了性命。災區救災環境特殊，志工本身的健康管理，也應該被長期關注追蹤。除了救災後的健康管理，志工、國軍與警消也是災後的心理創傷需要關注的高危險群，應該也要納入。

▲桃園挖土機超人林鴻森意外身故，副市長蘇俊賓在行政院會上建請入祀忠烈祠，圖為林鴻森在花蓮救災情形。（資料照／家屬提供）

蘇俊賓也針對在救災中不幸身亡的桃園「挖土機超人」林鴻森先生，建議應入祀忠烈祠，以彰顯其奉獻精神，同時也讓社會大眾更加認識到這次救災工作中，許多鏟子英雄、挖土機英雄凝聚了全國人心，參與的志工與軍警同樣是大家的救災英雄。

行政院長卓榮泰正面回應，感謝地方政府及防救災團隊的全力投入，中央將針對罹難志工的表彰方式，進一步研議更具體、適當且充分的做法。此外，針對災民、志工的心理輔導，中央也會持續進行。

蘇俊賓強調，「挖土機超人」林鴻森先生入祀忠烈祠案，已取得內政部次長馬士元積極回應，桃市府這一兩天就會正式發函給內政部審查，核准後即辦理入祀作業。