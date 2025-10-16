　
社會 社會焦點 保障人權

「挖土機超人」花蓮救災感染亡　蘇俊賓行政院會建議入祀忠烈祠

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形時建議，桃園挖土機超人林鴻森意外身故，建請入祀忠烈祠。（圖／行政院提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形時建議，桃園挖土機超人林鴻森意外身故，建請入祀忠烈祠。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院今（16）日召開院會討論花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形，出席的桃園市副市長蘇俊賓在會中提出兩項建議，包括投入資源關注災後心理重建、支持體系也要考量志工需求。此外，還針對桃市「挖土機超人」林鴻森在花蓮協助救災時受傷，最後不幸身故，建請入祀忠烈祠，以彰顯其奉獻精神；閣揆卓榮泰回應，感謝地方政府及防救災團隊全力投入，中央將針對罹難志工表彰方式，進一步研議更具體、適當且充分的做法。

蘇俊賓今天上午出席行政院會時指出，花蓮馬太鞍堰塞湖溢流災後搶救議題，除了物資與社區重建外，心裡重建更是重大的一環，過去幾次重大災害記錄顯示，約三成災民在災後出現心理創傷症候群。這次馬太鞍災後公部門、志工投入的人力超過11萬人次，這是相當少有規模，建議中央建立系統性的心理重建機制。

蘇俊賓也呼籲，災後各項支持體系，不要忘了志工，在這次救災行動中，也有許多志工在救災過程中有醫療需求，甚至有人失去了性命。災區救災環境特殊，志工本身的健康管理，也應該被長期關注追蹤。除了救災後的健康管理，志工、國軍與警消也是災後的心理創傷需要關注的高危險群，應該也要納入。

▲桃園挖土機超人林鴻森意外身故，副市長蘇俊賓在行政院會上建請入祀忠烈祠，圖為林鴻森在花蓮救災情形。（資料照／家屬提供）

▲桃園挖土機超人林鴻森意外身故，副市長蘇俊賓在行政院會上建請入祀忠烈祠，圖為林鴻森在花蓮救災情形。（資料照／家屬提供）

蘇俊賓也針對在救災中不幸身亡的桃園「挖土機超人」林鴻森先生，建議應入祀忠烈祠，以彰顯其奉獻精神，同時也讓社會大眾更加認識到這次救災工作中，許多鏟子英雄、挖土機英雄凝聚了全國人心，參與的志工與軍警同樣是大家的救災英雄。

行政院長卓榮泰正面回應，感謝地方政府及防救災團隊的全力投入，中央將針對罹難志工的表彰方式，進一步研議更具體、適當且充分的做法。此外，針對災民、志工的心理輔導，中央也會持續進行。

蘇俊賓強調，「挖土機超人」林鴻森先生入祀忠烈祠案，已取得內政部次長馬士元積極回應，桃市府這一兩天就會正式發函給內政部審查，核准後即辦理入祀作業。

相關新聞

桃園寵物登記逾26萬　推毛孩全生命週期照護

桃園寵物登記逾26萬　推毛孩全生命週期照護

桃園市副市長蘇俊賓13日出席市府動保處，於桃園區南昌動物保護教育園區，舉辦的「毛起來愛 × 動物保護政策推廣」合作活動指出，該園區不僅是友善認養空間，更是推廣「寵物全生命週期教育」的重要基地；期透過今日活動宣導「五大飼主責任」，推動完善的毛孩照護文化。

整個村子嗨國慶　台灣最經典異域文化在龍岡

整個村子嗨國慶　台灣最經典異域文化在龍岡

桃園市府啟動關懷機制　慰問救災英雄家屬

桃園市府啟動關懷機制　慰問救災英雄家屬

「挖土機超人」林鴻森公祭時間仍未確定

「挖土機超人」林鴻森公祭時間仍未確定

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

