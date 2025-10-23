疑爆非洲豬瘟！蘇俊賓籲正視廚餘去化壓力　建立廚餘溯源管理

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對非洲豬瘟處置及後續防疫作為提出建言。（資料照／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院今（23）日召開院會討論非洲豬瘟案例處置及後續防疫作為，出席的桃園市副市長蘇俊賓指出，根據環境部統計，全國每天約有2115噸廚餘產生，其中1324噸廚餘作為養豬飼料，中央宣布廚餘禁止養豬後，各地廚餘去化壓力明顯提高，建議中央精準盤點廚餘產生量及處理量，做好跨縣市支援合作前期協調與資源配置，並建議做好溯源管理。

蘇俊賓表示，現在許多縣市現有的再利用處理量能都已趨飽和，進入焚化體系將是緊急應變不得不選擇，然而大量廚餘進入焚化體系也將增加焚化爐操作的風險，水分、鹽分含量高的廚餘除會傷害爐體，也對操作溫度產生影響增加空氣污染排放的風險。

▲桃園市農業局人員在轄區內養豬場張貼禁宰與使用廚餘通告。（資料照／農業局提供）

蘇俊賓認為，長期全面禁止廚餘養豬的成本極高，也需要社會凝聚共識，目前廚餘飼料化（養豬）做法，無法確保是否落實高溫蒸煮溫度條件及廚餘來源，現況缺乏溯源稽查機制，未來若再度開放廚餘養豬，建議一定要有源頭管與建立風險區域劃分功能，除收運來源明確透明外，可由中央規劃統一蒸煮，統一標準作業流程，先投資必要設施設備，在源頭先布置好幾個節點，後續做好防疫區劃，以方便釐清與溯源，避免養豬場自行蒸煮不確實而產生的風險。

行政院長卓榮泰則回應，台灣不可能讓廚餘完全不當作養豬飼料，廚餘如何去化則請環境部妥善研議，安排調配各縣市的廚餘處理量，短期與長期都要做好規劃。