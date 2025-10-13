　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園寵物登記逾26萬　蘇俊賓力倡毛孩全生命週期照護

▲桃園毛起來愛X人寵共融活動　

▲農業局長陳冠義、副市長蘇俊賓、潮流金童楊艾倫(由左至右)力倡毛孩全生命週期照護。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓13日出席市府動保處，於桃園區南昌動物保護教育園區，舉辦的「毛起來愛 × 動物保護政策推廣」合作活動指出，該園區不僅是友善認養空間，更是推廣「寵物全生命週期教育」的重要基地；期透過今日活動宣導「五大飼主責任」，推動完善的毛孩照護文化。

蘇俊賓說：桃園動保政策持續精進，全市寵物登記數量已從10年前的10萬7,000隻，成長到目前的26萬9,000隻，顯示市民飼養與登記觀念日益成熟。
南昌動物保護教育園區透過教育課程與互動體驗，協助民眾在認養寵物前瞭解飼主責任，並在毛孩需要照護，甚至是生命的最後階段給予關愛與陪伴，期市民朋友們建立「尊重生命、守護動物」觀念，成為社會共識。

▲桃園毛起來愛X人寵共融活動　

桃園區南昌動物保護教育園區內毛孩喜與人互動。（圖／市府提供）

此次活動邀集多位社群意見領袖（KOL），包含潮流金童楊艾倫等人共同宣導寵物登記、絕育、疫苗施打、繫好牽繩、終身不棄養等「五大飼主責任」，透過社群媒體影響力，讓正確的飼養觀念深入民眾生活。

▲桃園毛起來愛X人寵共融活動　

▲「毛起來愛 × 動物保護政策推廣」合作活動。（圖／市府提供）

市府動保處表示，南昌動物保護教育園區自去（113）年12月試營運以來，已吸引超過6,600人次參訪，並成功促成逾200隻動物認養。目前全市共有29座寵物公園，居六都之冠，並預計於下半年再增設青埔公十公園，穩居全國第一。此外，市府自去年度起擴大推動「寵物友善空間」認證計畫，已有180家旅宿、交通與休閒農業業者通過認證，預計年底將達到200家，持續營造人寵共享、友善共榮的幸福城市氛圍。

▲桃園毛起來愛X人寵共融活動　

寵物KOL潮流金童楊艾倫表示，自己與南昌園區有深厚情感，過去曾在此服役，如今見證園區轉型為充滿活力的動物保護教育園區，深感欣喜與感動。他分享，家中飼養的7隻貓皆為認養而來，讓他更深刻體會「以認養代替購買」的重要，也期盼透過自身影響力，喚起更多人關注動物保護，共同營造友善、溫暖的城市環境。

包括：動物好生活協會會長的立法委員郭昱晴、市議員舒翠玲、張碩芳、市府農業局長陳冠義、動保處長王得吉、桃園區長許敏松及寵物KOL潮流金童楊艾倫等均一同出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列宣布　釋放近2000名巴勒斯坦人
Lulu公開全新身分　節目上不藏了
快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中
座艙長對話截圖曝！　空服員姊悲吐妹愛漂亮
未來一周天氣出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

114年西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台灣祈福

台南藍軍批郭國文不為人民發聲　蔡育輝：烏山頭水庫民生用水怎能種電？

桃園寵物登記逾26萬　蘇俊賓力倡毛孩全生命週期照護

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

台東幼兒園小寶貝遊街參訪　化身小小波麗士！

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

114年西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台灣祈福

台南藍軍批郭國文不為人民發聲　蔡育輝：烏山頭水庫民生用水怎能種電？

桃園寵物登記逾26萬　蘇俊賓力倡毛孩全生命週期照護

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

台東幼兒園小寶貝遊街參訪　化身小小波麗士！

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

美魔女日星替女兒復仇　全身整形「逆齡成25歲重生」

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

114年西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台灣祈福

川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」　縣府動員萬人迎盛典

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

【到底要幾包？】客人和老闆娘買鹽兩人陷入台語鬼打牆

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

烏山頭光電板清洗惹議陳亭妃籲中央別再核准准任何水庫光電執照

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

新北府中遊龍陸橋拆除　縣民大道重現明亮風貌

桃園捷運綠線　今年第6台潛盾機發進！　

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

車禍族人申請急難救助被趕走施餘興望怒轟區公所態度惡劣

2025太平洋自行車公益家庭日　募50萬助弱勢

桃園東吳校友會金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

台南關子嶺溫泉美食節登場「天下第一鼎」重現江湖

南消四大隊推「新式七項體訓」強化救災戰力守護市民安全

更多熱門

相關新聞

整個村子嗨國慶　台灣最經典異域文化在龍岡

整個村子嗨國慶　台灣最經典異域文化在龍岡

桃園市平鎮區忠貞新村文化園區10日舉行「2025國慶雙十嘉年華–向英雄致敬」活動，吸引來自海內外、多元族群參加，初估單日湧入數萬民眾，整個村子都是國旗飄揚，到處可見戴國旗帽、穿國旗裝和手拿國旗的朋友，一起嗨慶中華民國生日快樂！

北台灣唯一聖蹟祭典在龍潭　蘇俊賓體驗

北台灣唯一聖蹟祭典在龍潭　蘇俊賓體驗

蘇俊賓籲政院支持青壯族人返鄉接手照護復原

蘇俊賓籲政院支持青壯族人返鄉接手照護復原

桃園第3季21特寵認養9/27開跑

桃園第3季21特寵認養9/27開跑

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

關鍵字：

桃園動保處寵物登記蘇俊賓毛孩照護

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面