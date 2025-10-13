桃園寵物登記逾26萬　蘇俊賓力倡毛孩全生命週期照護

▲農業局長陳冠義、副市長蘇俊賓、潮流金童楊艾倫(由左至右)力倡毛孩全生命週期照護。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓13日出席市府動保處，於桃園區南昌動物保護教育園區，舉辦的「毛起來愛 × 動物保護政策推廣」合作活動指出，該園區不僅是友善認養空間，更是推廣「寵物全生命週期教育」的重要基地；期透過今日活動宣導「五大飼主責任」，推動完善的毛孩照護文化。

蘇俊賓說：桃園動保政策持續精進，全市寵物登記數量已從10年前的10萬7,000隻，成長到目前的26萬9,000隻，顯示市民飼養與登記觀念日益成熟。

南昌動物保護教育園區透過教育課程與互動體驗，協助民眾在認養寵物前瞭解飼主責任，並在毛孩需要照護，甚至是生命的最後階段給予關愛與陪伴，期市民朋友們建立「尊重生命、守護動物」觀念，成為社會共識。

▲桃園區南昌動物保護教育園區內毛孩喜與人互動。（圖／市府提供）

此次活動邀集多位社群意見領袖（KOL），包含潮流金童楊艾倫等人共同宣導寵物登記、絕育、疫苗施打、繫好牽繩、終身不棄養等「五大飼主責任」，透過社群媒體影響力，讓正確的飼養觀念深入民眾生活。

▲「毛起來愛 × 動物保護政策推廣」合作活動。（圖／市府提供）

市府動保處表示，南昌動物保護教育園區自去（113）年12月試營運以來，已吸引超過6,600人次參訪，並成功促成逾200隻動物認養。目前全市共有29座寵物公園，居六都之冠，並預計於下半年再增設青埔公十公園，穩居全國第一。此外，市府自去年度起擴大推動「寵物友善空間」認證計畫，已有180家旅宿、交通與休閒農業業者通過認證，預計年底將達到200家，持續營造人寵共享、友善共榮的幸福城市氛圍。

寵物KOL潮流金童楊艾倫表示，自己與南昌園區有深厚情感，過去曾在此服役，如今見證園區轉型為充滿活力的動物保護教育園區，深感欣喜與感動。他分享，家中飼養的7隻貓皆為認養而來，讓他更深刻體會「以認養代替購買」的重要，也期盼透過自身影響力，喚起更多人關注動物保護，共同營造友善、溫暖的城市環境。

包括：動物好生活協會會長的立法委員郭昱晴、市議員舒翠玲、張碩芳、市府農業局長陳冠義、動保處長王得吉、桃園區長許敏松及寵物KOL潮流金童楊艾倫等均一同出席。