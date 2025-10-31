　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

▲▼立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（31日）率部會閣員至立院備詢。綠委王世堅質詢時提到廢死議題並痛批法務部，王表示，送那些主張廢死的人「假仁假義，欺世盜名」，很不幸前總統馬英九10幾年前去跟人家簽什麼倆公約，說加害人在懺悔了，要懺悔可以，槍斃以後去陰曹地府懺悔，如果還在慷被害人之慨，法治社會會崩解，「人民可以要求政府把武器錢還我們，就像美國西部槍戰時代人手一槍啊！因為要保護家人，自己去討回來啊，是這樣嗎？公權力前提是建立在公信力！執行了一位我給你拍拍手鼓掌，但照這個進度，36位執行完，可能在場的人都作古了」。

王世堅質詢時不滿表示，現在還有36位死刑犯，有的甚至超過30年，大法官也釋憲了，設四大條件，包含精神鑑定等等，自己也跟法務部請教，這36位死刑犯評估了一年、評估的怎麼樣？法務部答覆說，「具體個案情節，本部實難提供，敬請諒察。」王此時怒吼表示，「部長我告訴你，我完全不諒解！執行死刑是法務部的責任欸！我們都給兇手強制辯護了不是嗎？這樣還不夠嗎？我只是要一個答案！」

王世堅痛批，送那些主張廢死的人，「假仁假義，欺世盜名」，很不幸前總統馬英九10幾年前去跟人家簽什麼倆公約，跑出這一群廢死的莫名其妙，「法務部一定要給我一個交代，為什麼？我不是針對你個人，我是針對你這個答覆，你不是答覆王世堅而已，你是答復整個立法院、答覆2300萬國人同胞！」

王世堅激動表示，殺人償命，千古不變，那些偽善的人說要考慮加害人權益，請問被害人權益在哪？罪罰等量，為什麼來到罪大惡極的死刑就折扣？說加害人有教化可能、在懺悔了，死刑最重大意義就是還被害人公道，就是這麼簡單，不要慷被害人之慨，師鐸獎女教師案11年了，這還不是最嚴重犯罪情節？每一審都3位一等一的律師強制辯護，結果拖11年，都是對受害者先生、小孩一刀刀的加害，「要懺悔可以，槍斃以後去陰曹地府懺悔！」

王世堅表示，如果還在慷被害人之慨、配合那些假仁假義的人，法治社會會崩解，「人民可以要求政府把武器錢還我們，就像美國西部槍戰時代人手一槍啊！因為要保護家屬、好朋友，自己去討回來啊，是這樣嗎？公權力前提是建立在公信力，面對人民要求」。

鄭銘謙回應，現在還有36位未決確認的死刑犯，目前是最高檢察署依憲判意旨審查，已經執行1名，另外師鐸獎教師是法院後來改判。王世堅打斷表示，「執行一位我給你拍拍手鼓掌，但照這個進度，等36位執行完，可能在場的人都作古了，我們會死得比他們早！這對嗎？只有被害人跟家屬有原諒權力，政府公正執法就好」。

王世堅也提到，四大條件中精神障礙也是常用來脫罪的一個要件，但講難聽點，就算兇手真的精神障礙、心智缺陷，「人家就活該倒楣被他殺嗎？他不會去住精神病院嗎？家屬沒有責任把他管好嗎？可以這樣嗎？」

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊
全台2地周末「下探17度」！
快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中
快訊／范姜彥豐二度聲明！握鐵證怒轟王子
王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯
超慘！粿粿跟王子遊美機票「恐是范姜出的」　生日影片被挖出

