影／國民黨「萊爾校長」最新影片曝光！　再酸民進黨什麼都不會

記者崔至雲／台北報導

國民黨日前推出的「萊爾校長」影片爆紅，網路上也出現許多網友製作二創作品；國民黨今（31日）再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」，諷刺「萊爾校長不會，什麼都不會」，面對能源危機，束手無策；關稅問題，毫無對策，無論面對哪一項挑戰，萊爾校長都選擇閃避與推託。

▲國民黨推出「萊爾校長彩蛋宇宙」影片 。（圖／翻攝「萊爾校長彩蛋宇宙」片段）



國民黨今公布「萊爾校長彩蛋宇宙」。2分鐘的影片一開始，是一台「功德號」校車，由形象酷似柯建銘的角色擔任駕駛，乘客車上看似行政院長卓榮泰、紅衣熊、綠油油等角色。

廣告

一名乘客手機先發出「怎麼樣、怎麼樣」的鈴聲，接著出現後悔投給民進黨的民眾抱怨台詞後，「萊爾校長」獨自坐在車頂上說：「32比0，是我贏啦！你們不知道？拍手還要我說喔？」接著，「萊爾校長」唱起歌「帥、好帥、萊爾校長你最帥，哇賽，哇賽，萊爾校長腹肌一萬塊」。

國民黨指出，從修車廣告、到「輸不起就翻桌」、再到全民熟知的萊爾校長，三支廣告串連成完整劇情，彩蛋全面解鎖。

國民黨酸「萊爾校長」面對能源危機，束手無策；關稅問題，毫無對策，無論面對哪一項挑戰，萊爾校長都選擇閃避與推託。一個政府只會作秀、只會甩鍋，人民最終面對的，只有更深的困境與失望？

國民黨最後說，萊爾宇宙新篇章正式展開，看清無能，才有能力改變。

