政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

▲▼立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（31日）率部會閣員至立院備詢。綠委王世堅質詢時送上兩件禮物，望遠鏡、放大鏡，期許行政院執政就要高瞻遠矚、觀察細微。王世堅也質詢貧窮線、新青安、廢死等議題，王世堅表示，新青安「三無啦」，無年齡限制、無首購限制、無收入限制，要用新青安前過掉就不是首購，很多年收入四百萬以上也在申請新青安，還高達3千多戶，天啊！不可思議。卓揆回應，明年時間到後，基於青年居住正義需要，會檢討新青安在施行上任何困難，用新的方式協助年輕人。

王世堅質詢時表示，院長這一年半來戮力從公，也想在今天送兩件禮物，一個是望遠鏡，希望施政能夠高瞻遠矚；一個是放大鏡，希望施政能夠觀察細微，全面性執政就要高瞻遠矚、觀察細微，希望你放在院長辦公室每天提醒，施政既要高瞻遠矚也要體恤民意觀察細微。卓揆收下禮物後回應，謝謝委員，我會謹記。

王世堅指出，高瞻遠矚部分，希望中央政府能不分中央地方，比方說這次要引進第二座護國神山輝達，以先前碰到的一些障礙，中央可能也要出手，在法律合約解釋上讓北市府放手去做，這是政府要高瞻遠矚地方；觀察細微部分，這幾年來國家、民間確實富裕了、股票非常好，可是隱藏的貧窮黑數增加了。

王世堅說明，並不是全部國人都在玩股票、買賣股票的也不是每一位都賺錢，賺錢有運氣、能力問題，等永遠都有一群在基層辛苦的民眾，根據中央的資料，中低收入戶跟低收入戶得到補助的大概53萬人，但主計處評估全國7.5%民眾接近貧窮線、高達170萬，且這也沒有辦法完全顯示台灣的貧窮人數。

王世堅指出，歐美日國家都在15至16%，但台灣居然只有一半，可見我們的調查並非那麼仔細、詳實，民間很多社福機構、公民團體長期研究，台灣確實比歐美日好很多，但要抓臨近貧窮的民眾也有14%之多，代表將近320萬民眾生活在貧窮線，把有補助的扣掉後，還有250萬民眾沒有被政府接到，這沒看到他還是能力不足？

王世堅表示，這些民眾如果碰到家裡重大意外、婚喪喜慶時，可以說是求助無門，這部分希望院長以最高行政機構的高度，要求主計處、內政部、衛福部跟22縣市溝通，查出實際有多少貧窮黑數需要被幫助，緊急救難金也好、常設的補助也好，這250萬也是台灣國民，可以給他們必要幫助。

卓榮泰表示，1年前520上任前我就說過，經濟發展是國家發展指標，但公平分配才是文明國家象徵，科技發展後，收入各層次呈現不同成長趨勢，委員現在說的是對低收、中低收的認定標準問題，這個討論是對的，還有邊緣戶、保全戶的範圍，會盡量用其他社會支持給予協助。

王世堅也指出，還有一個政策新青安明年七月到期，是否延長？新青安當然有達到很多正面的，如果實質幫到青年成家、無殼蝸牛都很好，但大家都清楚，新青安「三無啦」，無年齡限制、無首購限制、無收入限制，不管有幾棟房，要用新青安前過掉就不是首購，很多年收入四百萬以上也在申請新青安，還真的拿到貸款補助，而且高達3千多戶，天啊！不可思議，社宅最大一批也沒有3千戶。

王世堅詢問，新青安最大缺點是什麼？這幾年來房價高漲，或多或少推波助瀾，明年七月到期要延長、就此打住還是做修正？卓榮泰回應，量已經有回溫，沒有過去數量那麼大，過去調整限定一生一次，貸前嚴審、貸後管理，數量已經比較降溫了，明年時間到後，基於青年居住正義需要，會檢討新青安在施行上任何困難，用新的方式協助年輕人。王則點頭表示，「是啊！我就是等這句話」，個人認為應該停止，不然應該對限制作修正。

10/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

行政院卓榮泰王世堅民進黨新青安貧窮線

