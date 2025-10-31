　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外界憂政治歷練不足　吳怡農：如果傳統政治就夠現在不會那麼多問題

▲▼吳怡農赴民進黨中央遞志願參選表。（圖／記者杜冠霖攝）

▲吳怡農赴民進黨中央遞志願參選表。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午前往民進黨中央黨部，壓線遞交台北市長參選意願表。而媒體也詢問，黨內被點名者包含鄭麗君、吳思瑤、王世堅、林右昌等人，但都沒有來遞交意願表，如果到時候決定徵召他們，會不會覺得今天遞表沒有意義？吳怡農表示，我能夠控制的，就是盡一切的努力，以謙卑積極的態度爭取社會大眾的支持。至於外界擔心政治歷練不足，吳則強調，如果傳統政治經驗就足夠了，現在不會存在這麼多的問題，這是為什麼需要更多的活力、更多不同的觀點、更多元的背景、不同經驗的人士來投入市政。

對於還有許多人被點名可參選台北市長，吳怡農表示，非常感謝黨內夥伴們的支持跟相挺，不管是公開的還是私下的。在這個過程中，最重要的是社會大眾支持，這是最重要的肯定，相信最後階段，選對會也會以此來做最後的提名。這一次的選舉其實我已經準備相當久的時間，也是我主動地提出。我看到基層每天所面臨的挑戰跟困難，這是為什麼我要出來參選。

媒體也追問，黨內被點名者包含鄭麗君、吳思瑤、王世堅、林右昌等人，但都沒有來遞交意願表，如果到時候黨中央決定徵召他們，會不會覺得今天遞表沒有意義？吳怡農回應，選對會提出這樣一個程序，就是希望建立一個公平、公開、透明的競爭方式。

吳怡農指出，我能夠控制的，就是盡一切的努力，以謙卑積極的態度爭取社會大眾的支持。今天只是黨內申請的程序而已，對我來說，是對於台北市的未來一個非常嚴肅的承諾，無論如何一定堅持下去。

至於外界擔心比較欠缺地方歷練，吳怡農直言，每一個人的有不同的經驗，並不是所謂傳統政治經驗都有助於一個人擔任一個好的市長。如果傳統政治經驗就足夠了，現在不會存在這麼多的問題，就是傳統政治沒有辦法解決問題，這是為什麼需要更多的活力、更多不同的觀點、更多元的背景、不同經驗的人士來投入市政。這不只是市長一個人而已，包括整個團隊。

吳怡農強調，希望大家可以透過我的參選，看到我們的參選核心主軸，透過教育的重視、對於科技的擁抱、對於安全的重視、安全保障的重視，看到台北市的未來可以不一樣。

關鍵字：

吳怡農台北市長民進黨台灣2026大選國民黨蔣萬安王世堅

