政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／轉彎！王義川也不去林岱樺週六造勢了　「有人說我是公共財」

▲▼民進黨立委王義川。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍、立委王義川及新北議員卓冠廷等派系黨公職，29日晚間突一同表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長。但林岱樺涉助理費案，此次表態讓王義川臉書更被大批支持者灌爆。對此，王義川今（31日）表示，經過深思，本週六活動他確定不會出席，今天有人跟他說「阿川，你是公共財，很多事情已經不是你個人可以決定的」，林岱樺既然已經決定參加初選，他支持在民進黨公平初選制度下，向高雄市民陳述她的理念，市政規劃。明年初選結果出來，正國會會全力支持初選勝出的人，高雄加油。

王義川表示，今天有人跟他說了一句話，「阿川，你是公共財，很多事情已經不是你個人可以決定的」，他聽了好沈重，想到當時在路上、街邊支持他的每一張臉孔，是呀，大家希望的是一個能為台灣、為是非而戰的人，「我王義川怎麼可能是一個挺貪污的人」。

王義川指出，當初安排出席造勢，初衷是因為民進黨廉政會召開三次會議並沒有把林岱樺停權，代表林岱樺還有權利去參加初選，「我支持林岱樺有機會公開向眾多支持者說明解釋，但我這個決定讓各位擔憂、失望、傷心我過意不去 ; 讓民進黨的價值受到挑戰，更非我能承受之重」。

王義川說明，他經過深思，本週六活動確定不會出席，但他想對週六出席造勢的高雄市民和林岱樺說的，「看到各位今天來這裡看岱樺，聽岱樺講，我對各位表達我的感謝。岱樺既然已經決定參加初選，我支持在民進黨公平初選制度下向高雄市民陳述她的理念，市政規劃。明年初選結果出來，正國會會全力支持初選勝出的人，高雄加油！」

10/29 全台詐欺最新數據

ET快訊
2026「九合一選舉」日程出爐！
全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛
范姜彥豐握鐵證　粿粿、王子不倫戀！「3人IG都漲粉」他暴增1
更冷時間曝！　北部探19度
粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！律師見1句話就知：只是話術

關鍵字：

政治民進黨林岱樺王義川初選正國會林佳龍

