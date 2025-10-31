公共停車空間智慧化！嘉義市政府舉辦ROT案前置作業公聽會

▲▼ 垂楊國小及崇文國小地下停車場ROT促參公聽會 在地溝通廣納意見 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義市大型商圈與校園周邊停車環境安全，嘉義市政府積極推動垂楊國小及崇文國小地下停車場ROT 前置作業計畫，預計打造嶄新、安全且智慧化的公共停車空間，並透過民間參與公共建設模式引進專業經營，兼顧居民便利與校園安全。

嘉義市政府於昨(30)日下午6時30分，於西區區公所舉辦「垂楊國小及崇文國小地下停車場 ROT 案前置作業計畫公聽會」，由交通處許啟明處長主持，政稅務局洪彩燕局長、教育處及西區區公所等相關局處會同參加，並由規劃團隊簡報說明，參與來賓包括黃敏修議員、 張啟楷立委服務團隊、王美惠立委服務團隊、林倩綺立委服務團隊、郭定緯議員服務團隊、王浩議員服務團隊、顏翎議員服務團隊代表出席參加，以及多位里長與里民代表參與，積極為地方發聲，表達對地方建設與校園周邊環境安全的熱切關心。

交通處處長許啟明表示，嘉義市近年持續推動停車問題改善計畫，並分別於107及108年間獲交通部經費補助，完成 「停車問題改善整體規劃研究」及「路外停車場可行性評估研 究」。經可行評估後,於114年獲財政部促參司補助，推動垂楊國小及崇文國小地下停車場修繕與營運改善，解決校園周邊停車與交通壅塞問題，以提升社會公共利益。

此次計畫將採用 ROT 民間參與模式辦理，由民間投資停車場修繕與設施更新，包括漏水處補強與牆面油漆、整體環境改善、照明與監視系統更新、智慧化停車管理及無障礙動線優化,為了兼顧校園安全與家長需求，其中崇文國小地下停車場特別設計「家長接送得來速」動線，並配置親子車位，提供專屬空間讓家長接送更安心，體現嘉義市政府重視孩童上放學交通安全的規劃理念。

在公聽會中， 嘉義市政府團隊簡報內容包含基地現況、整體規劃 目標、課題與對策、預計修繕項目及民間參與方式，並針對居民關切的施工安全、校園影響、規劃方案與修繕項目進行回應。參與來賓也提出建議，包括停車合理費率、智慧化服務、設施維護、停車場安全、里民優惠等面向，嘉義市政府均納入後續規劃評估。

交通處處長許啟明強調，本案目標不僅是「解決停車問 題」，更要兼顧校園安全、居民需求與城市發展，不僅讓業者在獲取合理報酬的同時，也能完成永續發展的社會責任，透過公私協力合作，讓民眾的生活更舒適便利，達到「經濟要發 展、社會要進步、環境要保護」的三贏局面。嘉義市政府將於會後彙整各方意見，持續研議修正方案，並展開招商作業，期盼吸引優質廠商投入，讓垂楊國小、崇文國小地下停車場在完成修繕及興建後成為嘉義市停車環境改善的新典範。