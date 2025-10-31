　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

公共停車空間智慧化！嘉義市政府舉辦ROT案前置作業公聽會

▲▼ 垂楊國小及崇文國小地下停車場ROT促參公聽會 在地溝通廣納意見 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 垂楊國小及崇文國小地下停車場ROT促參公聽會 在地溝通廣納意見 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義市大型商圈與校園周邊停車環境安全，嘉義市政府積極推動垂楊國小及崇文國小地下停車場ROT 前置作業計畫，預計打造嶄新、安全且智慧化的公共停車空間，並透過民間參與公共建設模式引進專業經營，兼顧居民便利與校園安全。

▲▼ 垂楊國小及崇文國小地下停車場ROT促參公聽會 在地溝通廣納意見 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府於昨(30)日下午6時30分，於西區區公所舉辦「垂楊國小及崇文國小地下停車場 ROT 案前置作業計畫公聽會」，由交通處許啟明處長主持，政稅務局洪彩燕局長、教育處及西區區公所等相關局處會同參加，並由規劃團隊簡報說明，參與來賓包括黃敏修議員、 張啟楷立委服務團隊、王美惠立委服務團隊、林倩綺立委服務團隊、郭定緯議員服務團隊、王浩議員服務團隊、顏翎議員服務團隊代表出席參加，以及多位里長與里民代表參與，積極為地方發聲，表達對地方建設與校園周邊環境安全的熱切關心。

▲▼ 垂楊國小及崇文國小地下停車場ROT促參公聽會 在地溝通廣納意見 。（圖／嘉義市政府提供）

交通處處長許啟明表示，嘉義市近年持續推動停車問題改善計畫，並分別於107及108年間獲交通部經費補助，完成 「停車問題改善整體規劃研究」及「路外停車場可行性評估研 究」。經可行評估後,於114年獲財政部促參司補助，推動垂楊國小及崇文國小地下停車場修繕與營運改善，解決校園周邊停車與交通壅塞問題，以提升社會公共利益。

此次計畫將採用 ROT 民間參與模式辦理，由民間投資停車場修繕與設施更新，包括漏水處補強與牆面油漆、整體環境改善、照明與監視系統更新、智慧化停車管理及無障礙動線優化,為了兼顧校園安全與家長需求，其中崇文國小地下停車場特別設計「家長接送得來速」動線，並配置親子車位，提供專屬空間讓家長接送更安心，體現嘉義市政府重視孩童上放學交通安全的規劃理念。

▲▼ 垂楊國小及崇文國小地下停車場ROT促參公聽會 在地溝通廣納意見 。（圖／嘉義市政府提供）

在公聽會中， 嘉義市政府團隊簡報內容包含基地現況、整體規劃 目標、課題與對策、預計修繕項目及民間參與方式，並針對居民關切的施工安全、校園影響、規劃方案與修繕項目進行回應。參與來賓也提出建議，包括停車合理費率、智慧化服務、設施維護、停車場安全、里民優惠等面向，嘉義市政府均納入後續規劃評估。

交通處處長許啟明強調，本案目標不僅是「解決停車問 題」，更要兼顧校園安全、居民需求與城市發展，不僅讓業者在獲取合理報酬的同時，也能完成永續發展的社會責任，透過公私協力合作，讓民眾的生活更舒適便利，達到「經濟要發 展、社會要進步、環境要保護」的三贏局面。嘉義市政府將於會後彙整各方意見，持續研議修正方案，並展開招商作業，期盼吸引優質廠商投入，讓垂楊國小、崇文國小地下停車場在完成修繕及興建後成為嘉義市停車環境改善的新典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北海道3死血案　1男2女屍體堆家中
想自願留營！　體檢造假慘了
粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了
屈中恆18年前就警告王子！神預言片段被挖出
快訊／中職年度三大獎　入圍名單公布
快訊／非洲豬瘟基因定序公布
快訊／爆乳黃牛夫妻又來了！狂掃GD票遭拘提

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

嘉義大林小旗艦計畫　實踐社區共好理念

南消七大萬聖節出擊！防火繪本搭配CPR　幼兒防災教育不缺席

公共停車空間智慧化！嘉義市政府舉辦ROT案前置作業公聽會

從慢經濟走向永續力　台東縣府奪下亞太永續會展銀獎

嘉義市購物節個人最高消費3911萬　買普渡品抽中百萬現金

台澳消防聯手挑戰知本山域　實戰演練展現救援實力

嘉義地檢署義務勞務機構訓練　深化反詐騙意識

永康「宜居成功」社宅居民慶入厝　黃偉哲：歡迎移居台南迎向成功

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

嘉義大林小旗艦計畫　實踐社區共好理念

南消七大萬聖節出擊！防火繪本搭配CPR　幼兒防災教育不缺席

公共停車空間智慧化！嘉義市政府舉辦ROT案前置作業公聽會

從慢經濟走向永續力　台東縣府奪下亞太永續會展銀獎

嘉義市購物節個人最高消費3911萬　買普渡品抽中百萬現金

台澳消防聯手挑戰知本山域　實戰演練展現救援實力

嘉義地檢署義務勞務機構訓練　深化反詐騙意識

永康「宜居成功」社宅居民慶入厝　黃偉哲：歡迎移居台南迎向成功

都蘭海岸藏療癒角落！聽浪放空享受180度藍海、芋泥千層必點

高雄國際食品展、飯店餐飲暨烘焙設備展　展現南台灣食品產業實力

身邊的朋友真的適合你嗎？3個細節看清對方　讓彼此不再消磨內耗

新婚族買房5年成功逆襲！　專家提4因素：小心掉入槓桿風險

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

1516萬人朝聖公益商圈　觀光霸主中古屋成搶手貨

日40多歲男「屠殺3至親」！屍體堆自家　冷血現身警局自首

65.2萬股民照過來！　006208配息3.448元年化配息率4.54％

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

地方熱門新聞

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

竹溪整治最後拼圖！水質淨化場第二期動土啟航

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

桃青提案所績優提案團隊決選　山腳狗創意奪冠

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

台南國際勞動力一家親外國人體驗台南文化魅力

日籍醫學生走進台南消防東門分隊見證台灣救援專業實力

奇美醫院推動社區安寧照護讓「無人被遺落」不只是一句口號

從日語老師到稻草職人張淑娥以嘉南稻藝延續八田精神

嘉義水上全民運動館　11/5前免費試營運

議會施政報告細數政績　邱臣遠代理市長：力拼未來建設建構幸福城市

更多熱門

相關新聞

新北明年迎智慧抽水站　侯友宜：打造零時差防災城市

新北明年迎智慧抽水站　侯友宜：打造零時差防災城市

為強化新莊地區防洪韌性，新北市水利局今（17日）啟動「塔寮坑二抽水站自動化」工程，預計2026年6月完工。市長侯友宜出席啟動儀式時強調，新北市在治水、防洪工作上不斷精進，已連續14年獲國土署雨水下水道考評「優等」，這次抽水站升級為自動化，將更快速地因應極端強降雨，讓防洪工作大躍進，邁向「零時差」，全力守護市民安全。

埔里樂活運動館　今年底將完成可行性評估

埔里樂活運動館　今年底將完成可行性評估

網傳「颱風倒樹1個多月仍未清理」　嘉市府駁斥

網傳「颱風倒樹1個多月仍未清理」　嘉市府駁斥

陸海關總署盤點「十四五」期間成果 已成全球157地前三大貿易夥伴

陸海關總署盤點「十四五」期間成果 已成全球157地前三大貿易夥伴

台中收費停車場淹水原因曝　排水孔不正常冒水

台中收費停車場淹水原因曝　排水孔不正常冒水

關鍵字：

地下停車場嘉義市政府ROT案公聽會智慧化

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面