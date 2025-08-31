網傳「颱風倒樹1個多月仍未清理」　嘉市府駁斥假訊息

▲嘉市府嚴正澄清不實貼文，強調同仁努力不容抹煞，假訊息將依法追究 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

針對近日社群平台流傳「嘉義市颱風倒樹一個多月仍未清理」之不實訊息，嘉義市政府嚴正澄清：該則貼文所附照片為丹娜斯颱風災後當日(7/7)照片，市區主次要幹道已於災後一星期即完成搶通，絕非如貼文所述「至今仍未處理」。

嘉義市政府表示，市府在風災後立即啟動「搶通、去化、清理、復原」四階段應變程序，災後市府全力動員並結合中央與各縣市支援人力、機具迅速搶修，市區主次要幹道於災後一星期已全數搶通並於七月底完成道路及公園倒樹去化作業，經市府與各支援隊伍通力合作早已讓本市恢復日常。另針對災後復原也已向中央提報專案爭取經費辦理後續復建工程，且市府腳步未停歇已開始進行樹根清除、細整枝修剪及扶正補植等工作，以確保本市環境安全及城市景觀。

市府表示，網路貼文所述內容均為惡意中傷與事實嚴重不符，對市府防災及善後工作造成誤導與抹黑，為捍衛聲譽並嚇阻有心人士任意操弄網路媒體，已向警察局報案並將全力配合司法調查，追究惡意散播假新聞之責任，同時呼籲市民朋友若有疑慮可透過市府官網或官方社群帳號查證以確保資訊正確性，切勿任意轉傳或散布來源不明的訊息以免觸法。