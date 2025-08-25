　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸海關總署盤點「十四五」期間成果　已成全球157地前三大貿易夥伴

▲大陸海關總署署長孫梅君。（圖／翻攝央視）

▲大陸海關總署署長孫梅君。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署今（25）日總結「十四五」期間成效稱，五年來大陸對外開放和口岸建設持續推進，國際合作成果顯著，大陸海關總署署長孫梅君表示，「我國已成為全球157個國家和地區的前三大貿易夥伴，國際合作共贏新優勢更加凸顯。」

《新華社》報導，國務院新聞辦25日舉行「高品質完成『十四五』規劃」系列發布會，海關總署署長孫梅君表示，「十四五」以來，海關累計對外簽署合作文件519份。2024年，中國與共建「一帶一路」國家進出口額達22萬億元，占全國進出口總額一半以上，與東盟、拉美、非洲及中亞等新興市場的貿易年均增速超過10%。同時，海關年均監管進出口貨物達52億噸，規模全球最大且保持安全穩定。

▲大陸海關總署副署長王軍。（圖／翻攝央視）

▲大陸海關總署副署長王軍。（圖／翻攝央視）

在口岸建設方面，海關總署黨委委員張寶峰指出，「十四五」期間全國新增40個對外開放或擴大開放口岸，目前總數達311個，包括水運、空運與陸路等多元類型。其中水運口岸125個，承擔超九成外貿進出口貨量；空運口岸85個，覆蓋全國各地；陸路口岸逾101個，28個邊境口岸已可提供自駕出入境服務，東中西協同、海陸空聯動的格局日趨完善。

智慧口岸建設也在加速推進，全國已有63個口岸開展智慧化試點。以內蒙古甘其毛都口岸為例，已建成無人駕駛跨境運輸通道，實現通關全流程自動化；青島水運口岸啟用「雲查驗」；中老鐵路口岸則依託智能設備達成跨境數據互通。這些創新舉措讓口岸風險防控更精準、通關體驗更便捷。

同時，口岸通行能力明顯提升。2024年全國水運口岸進出口貨運量超過43億噸，較「十三五」末增長約10%；航空口岸增長17%；陸路口岸增長19%。暢通高效的通道，不僅推動「中國製造」更快走向世界，也讓全球優質商品快速進入中國市場，服務百姓生活需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第60屆金鐘獎主持人曝光！曾寶儀再接重任　Lulu圓夢
24歲偶像遭強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍　粉絲怒了
4.6億豪宅血案！　加州富豪、妻女慘死
曝台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆：像被濃縮成資產清單
快訊／抓到了！　新店男縱火8人送醫
超商周一咖啡優惠來了！　7-11寄杯省360
快訊／教育部認葉丙成未違性平法　北檢火速分案偵辦「洩漏個資」
台灣小將為對手「拉鍊把關」　威廉波特超暖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

陸寵物展「全背刺青狗事件」！　刺青師稱是藝術品…引網暴怒

陸海關總署盤點「十四五」期間成果　已成全球157地前三大貿易夥伴

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

女子五星酒店吃飯被4公分蜈蚣咬一口　補償竟是「回來吃飯」惹議

陸「沙金首飾」俗又大碗遭市場追捧　專家批：鎳銅合金或引起皮膚病

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」　無不良嗜好唯一原因曝

9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

一年沒吃！被主人忘了「龜堅強」竟活下來　瘦成骷髏

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是「網購1物」惹禍

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

陸寵物展「全背刺青狗事件」！　刺青師稱是藝術品…引網暴怒

陸海關總署盤點「十四五」期間成果　已成全球157地前三大貿易夥伴

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

女子五星酒店吃飯被4公分蜈蚣咬一口　補償竟是「回來吃飯」惹議

陸「沙金首飾」俗又大碗遭市場追捧　專家批：鎳銅合金或引起皮膚病

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」　無不良嗜好唯一原因曝

9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

一年沒吃！被主人忘了「龜堅強」竟活下來　瘦成骷髏

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是「網購1物」惹禍

北市購屋門檻再墊高　中古屋2000萬以上占半數

第60屆金鐘獎主持人曝光！曾寶儀再接重任　Lulu圓夢「早就期待這一天」

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

凱特教育3子女有一套　同校媽媽曝她「暖心教養術」：令人佩服

快訊／14縣市高溫警示　新北五股飆38.4度

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

男友分2顆水餃給她「結帳討16元」！全場搖頭：太小氣快放生

本來生意平平！　手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

血油油的能看出來？醫曬1張圖「真的一層油」　一票看呆：好可怕

史上最貴！　喬丹、Kobe「聖杯級」簽名卡4億天價落槌

【無照男害命】台中28歲男等紅燈被撞飛亡

大陸熱門新聞

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是網購1物惹禍

9旬嬤財產全給「乾兒子」　法院揭驚人真相

中國現實煉丹爐　加熱3100°C破紀錄

龍魚眼睛動手術　2年前奪冠「能換1套房」

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」 無不良嗜好唯一原因曝

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人 陸網大讚：人美心善良

1兆度電量！陸7月用電破紀錄　多種能源發力

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭

九三閱兵前　陸學者：不能誇大國民黨抗戰作用

陸第3代「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」超高音速

更多熱門

相關新聞

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

宏都拉斯自2023年3月與中國建交、與台灣斷交以來約2年半，對中國市場的出口合計僅1.079億美元（約新台幣34.5億元），不及宏國在2022年單一年對台灣出口的1.211億美元（約新台幣38.7億元）。在進口大幅增加帶動下，對中貿易逆差擴大，累計損失超過3億美元（約新台幣90億元）。

歷年最大規模！普丁、莫迪出席上合峰會全名單曝光

歷年最大規模！普丁、莫迪出席上合峰會全名單曝光

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部

補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創籲韓國瑜速召協商

補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創籲韓國瑜速召協商

關鍵字：

海關貿易國際合作口岸建設智慧化

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面