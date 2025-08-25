陸海關總署盤點「十四五」期間成果　已成全球157地前三大貿易夥伴

▲大陸海關總署署長孫梅君。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署今（25）日總結「十四五」期間成效稱，五年來大陸對外開放和口岸建設持續推進，國際合作成果顯著，大陸海關總署署長孫梅君表示，「我國已成為全球157個國家和地區的前三大貿易夥伴，國際合作共贏新優勢更加凸顯。」

《新華社》報導，國務院新聞辦25日舉行「高品質完成『十四五』規劃」系列發布會，海關總署署長孫梅君表示，「十四五」以來，海關累計對外簽署合作文件519份。2024年，中國與共建「一帶一路」國家進出口額達22萬億元，占全國進出口總額一半以上，與東盟、拉美、非洲及中亞等新興市場的貿易年均增速超過10%。同時，海關年均監管進出口貨物達52億噸，規模全球最大且保持安全穩定。

▲大陸海關總署副署長王軍。（圖／翻攝央視）

在口岸建設方面，海關總署黨委委員張寶峰指出，「十四五」期間全國新增40個對外開放或擴大開放口岸，目前總數達311個，包括水運、空運與陸路等多元類型。其中水運口岸125個，承擔超九成外貿進出口貨量；空運口岸85個，覆蓋全國各地；陸路口岸逾101個，28個邊境口岸已可提供自駕出入境服務，東中西協同、海陸空聯動的格局日趨完善。

智慧口岸建設也在加速推進，全國已有63個口岸開展智慧化試點。以內蒙古甘其毛都口岸為例，已建成無人駕駛跨境運輸通道，實現通關全流程自動化；青島水運口岸啟用「雲查驗」；中老鐵路口岸則依託智能設備達成跨境數據互通。這些創新舉措讓口岸風險防控更精準、通關體驗更便捷。

同時，口岸通行能力明顯提升。2024年全國水運口岸進出口貨運量超過43億噸，較「十三五」末增長約10%；航空口岸增長17%；陸路口岸增長19%。暢通高效的通道，不僅推動「中國製造」更快走向世界，也讓全球優質商品快速進入中國市場，服務百姓生活需求。