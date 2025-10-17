　
地方 地方焦點

防洪再升級！新北明年迎智慧抽水站　侯友宜：打造零時差防災城市

▲新北明年迎智慧抽水站 侯友宜：打造零時差防災城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲塔寮坑二抽水站明年朝第1座智慧化抽水站上線目標邁進。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為強化新莊地區防洪韌性，新北市水利局今（17日）啟動「塔寮坑二抽水站自動化」工程，預計2026年6月完工。市長侯友宜出席啟動儀式時強調，新北市在治水、防洪工作上不斷精進，已連續14年獲國土署雨水下水道考評「優等」，這次抽水站升級為自動化，將更快速地因應極端強降雨，讓防洪工作大躍進，邁向「零時差」，全力守護市民安全。

侯友宜致詞時表示，這項自動化工程經費4,655萬元，由中央全額挹注，感謝經濟部水利署的大力支持，展現了地方與中央、共同守護市民安全的重要決心。他指出，以往操作人員啟動抽水機組前，必須逐項確認各種設備，耗時又費力。透過這次的自動化工程，抽水站將建立一套「中央監控環狀網路」，將所有設備都串聯起來，可根據水位自動啟停，大幅提升防汛效率，也可以降低了人員現場操作的風險。

▲新北明年迎智慧抽水站 侯友宜：打造零時差防災城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜與貴賓出席塔寮坑二抽水站自動化工程啟動儀式。

侯友宜說，塔寮坑二抽水站明年將迎接自動化，並朝向新北市第1座智慧化抽水站上線目標邁進。完工後，它將與塔寮坑抽水站及興建中的塔寮坑三抽水站聯合操作，形成更契合的防洪系統，可全面大幅降低新莊地區積淹水機率，建構更堅固的防洪網。

水利局長宋德仁表示，新莊地區因地勢較低窪，長年面對淹水風險，水利局這幾年陸續推動多項改善工程。其中最大的成效在於調降啟抽水位，透過112年塔寮坑抽水站機組更新，將啟抽水位由EL4m調降至EL2.5m，降低了1.5公尺；2024年更進一步將塔寮坑二抽水站的啟抽水位，從EL7m大幅降至EL5.2m，降低了1.8公尺。這些努力使塔寮坑溪流域額外增加12萬5,000噸的滯洪空間，大大提升整體的防洪能力。

▲新北明年迎智慧抽水站 侯友宜：打造零時差防災城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲塔寮坑二抽水站自動化工程預計2026年6月完工，將提升防汛效率降低人員現場操作風險。

宋德仁指出，新北市已建置全國獨一無二的「智慧防汛平台」，整合淹水感測器、水位計、雨量站和即時影像，只要透過一支手機，就能全面掌握水情狀況，同時透過AI技術研判積淹水風險，協助抽水站更有效率抽水，爭取更多寶貴的應變時間。

水利局表示，防洪工作沒有終點，只有不斷前進，新北市將持續朝更智慧化的防汛系統邁進，導入AI技術學習歷史經驗，並結合混合實境（MR），讓操作人員僅需配戴頭戴裝置，就能不受時空限制遠端操控抽水站，猶如親臨現場，全面提升防汛管理效能與城市的防災韌性。

▲新北明年迎智慧抽水站 侯友宜：打造零時差防災城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲未來結合MR混合實境技術，讓人員僅需配戴頭戴裝置，就能不受時空限制遠端操控抽水站。

▲新北明年迎智慧抽水站 侯友宜：打造零時差防災城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市「智慧防汛平台」透過AI技術研判積淹水風險，協助抽水站更有效率抽水。

▲新北明年迎智慧抽水站 侯友宜：打造零時差防災城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

