第三座樂活運動館落腳埔里鎮　南投縣府：今年底完成可行性評估

▲埔里鎮擬興建樂活運動館，南投縣政府辦公聽會凝聚共識。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推動全齡友善運動環境並提升公共設施服務效能，南投縣政府繼南投市及草屯鎮後，規劃人口約7.6萬人的埔里鎮興建第3座樂活運動館；該案自去年中啟動以來，陸續辦理興辦事業計畫、期初說明會、問卷調查及可行性評估等作業，現透過公聽會廣納各界意見、納入細部規劃，預定於今年底完成可行性評估。

縣政府於14日下午於南投縣綜合身心障礙福利復健服務中心2樓舉辦公聽會，由副縣長王瑞德主持，規劃單位元一國際顧問公司進行簡報說明計畫內容和意見交流；縣議員林芳伃、吳國昌、陳宜君、蘇昱誠等人都出席，並表示對埔里運動館興設樂觀其成。

縣府指出，埔里鎮壯年人口約5萬1900人，占68%，為主要運動人口族群，老年人口約1萬6600人，占21.8%，幼年人口則約7700人，占10.1%；經調查，目前全鎮運動設施分布包含10家健身房、5家韻律瑜珈教室、2處綜合球場、4處羽球場、1處匹克球場、1處桌球場及2處射箭場，整體設施雖多元，但多為民營且空間有限，亟需整合公共資源、完善運動空間。

埔里樂活運動館基地位於埔里鎮北環段7、8、9、10、11及16地號等6筆土地範圍內，鄰接八德路、中華路與六合路，面積約1公頃。周邊鄰近鎮立網球場、綜合體育場、圖書館、游泳池及身心障礙福利復健服務中心等公有設施，並環繞多處住宅區，為該鎮在地重要的休閒與藝文活動聚落；經調查民眾需求及意願後，初步規劃設施包括韻律教室、新建綜合球場（籃球場）、桌球場、原住民集會所，以及最受期待的羽球／匹克球場、SPA館及體適能中心。

埔里鎮長廖志城表示，將全力配合並支持，另有縣議員反映SPA設施鄰近埔里泳池等問題，也請規劃公司在後續評估中納入SPA設施的客群定位與需求分析，以確保規劃更趨完善；縣府也感謝鎮公所在運動館用地的協力，並將依計畫進度，公聽會後彙整各界意見納入評估報告，提送主辦機關審查修正，預定於今年底完成可行性評估報告、115年初完成先期規劃成果，作為後續工程規劃及辦理招商作業依據。