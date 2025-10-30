陸配溺殺2幼女凌亂道歉又感恩「檢求處無期、律請判8年」11／3揭曉

記者黃哲民／台北報導

涉嫌在新店碧潭溺殺2名親生幼女的陸配簡女，今（30日）在台北地院最後辯論時，泣訴「都是我的錯」，想跟逝去的寶貝女兒說「對不起」，又感謝台灣司法給她改過機會，自認罪人不值得擁有好的人事物，檢方依成年人故意對兒童犯殺人罪求處無期徒刑，辯方建請判刑8年，合議庭訂於下周一（11月3日）下午2點30分宣判。

▲新北陸配簡女涉於新店碧潭溺殺2名親生幼女，台北地院今（30日）辯論終結，在押的簡女虛弱無力、表情痛苦還押。（圖／記者黃哲民攝）

現年35歲的簡女仍在押，本周二（28日）起連續3天的全日審理中，她多次痛哭，曾從椅子上跌落、劇烈乾嘔，情緒起伏甚大，今傍晚5點多結束辯論，簡女數度委靡癱坐、有氣無力，但在被告最後陳述時間，她不聽法官2度勸阻，強撐虛弱身體由律師扶著，堅持站著說話。

她表示想對2個寶貝女兒說「對不起！是媽媽的錯！媽媽不會再犯錯了」，她知道自己造成無法彌補的錯、願受懲罰，也對老公、小姑、自己爸媽和弟弟，以及所有家人說「對不起！對不起！我做錯了！」

簡女說每分每秒都在問自己「為什麼？為什麼那天要做出喪盡良心的事？我的女兒不見了~」每天醒來都要問自己很多次，究竟該如何贖罪，「贖女兒、家人、身為一個媽媽的罪，今天都是我的錯（泣）！對不起~」

簡女表示深感後悔，願接受所有判決，她要感謝台灣司法，有法扶律師協助，有法官、檢察官給她改過機會，「我知道你們都是愛我的女兒」、「這一切都是我的錯，對不起」，她在押期間，就像過了1千年、1萬年，是她人生從沒有過的時刻。

簡女還提到女兒給她託夢，敘述時語意凌亂，顯示激動心境，她再度感謝台灣司法，讓她在押期間有心理老師、各種課程，還有身心科醫師，她沒想過自己可以有這些待遇，「因為7月2日之後，我就是罪人，不值得有好的人事物發生在我身上」。

她說在台北女子看守所內，感受周邊的人給她溫暖點滴，吃到這輩子永遠不會忘記的生日餐，甚至做了人生第1次健康檢查，「沒想到北女所，照顧身為罪人的我這樣的人」，她謝謝大家「愛我的女兒、愛我們，我都有感受到」。

檢方論告主張，簡女溺殺2親生女兒，手段兇殘、惡性重大，雖自首認罪，但未減省偵辦資源，即使不自首也難逃法網，故不應減刑，但她罹患鬱症、是本案間接原因，加上鑑定認為有高度復歸社會可能性，經2次微調下修，求處無期徒刑、褫奪公權終身。

辯方強調簡女自首認罪無逃避，從未推卸責任給丈夫或公婆，更沒要求輕判，但律師團本於職責，爭取自首減刑，加上鬱症是案發重要因素，臨時起意自殺想帶走2女兒，家人願支持接納，且簡女已處於比刑罰更嚴重的內心譴責，建請判刑8年。

北院選任正取、備取共10位素人國民法官，與3位職業法官共組合議庭審理，審判長諭知辯論終結，明（31日）評議後，訂於下周一11月3日下午2點30分宣判，簡女表示不到庭聆判。還押時，簡女彷彿氣力用盡、表情痛苦，靠法警用辦公椅充當輪椅將她送上囚車，法官已通知北女所加強關注簡女狀況。