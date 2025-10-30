　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽被亂爆料有小三！縱火燒死同事　拉住門不給逃...判刑15年

記者許權毅／台中報導

彰化一起縱火殺人案，菲律賓籍移工尼克不滿同鄉葛雷恩在網路胡亂爆料，指他在台灣另結新歡，半夜竟持汽油縱火殺人，一審遭判處15年刑期。台中高分院二審認為，尼克是預謀性犯案，手段殘忍，於死者逃命時，還持鐮刀追砍，原審並無不當，駁回上訴，其中恐嚇罪6月刑期未上訴，已確定。

菲律賓籍移工尼克（32歲）與被害人葛雷恩及其他兩名室友同為某紡織廠的菲籍移工，並住在公司提供的宿舍，尼克因為懷疑葛雷恩向他已分居的妻子，爆料他在台有女友，導致婚姻破裂，因而懷恨在心。

 ▲彰化和美鎮菲籍移工放火燒宿舍砍殺同鄉。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化菲籍移工放火燒宿舍砍殺同鄉，二審維持15年刑期。（圖／ETtoday資料照）

2023年11月18日至22日期間，尼克先購買汽油、瓦斯噴燈及鐮刀等工具藏放於宿舍，並在11月23日凌晨0時6分，趁葛雷恩與另一名室友熟睡時，潛入宿舍內潑灑汽油後點火。更殘忍的是，尼克還從外拉住房門阻止兩人逃生，甚至在葛雷恩試圖衝出時，持鐮刀猛砍其頭頸，逼他退回火場，隨後又二次潑油助長火勢。

葛雷恩雖最終逃出，但全身90%以上三度燒燙傷，合併頭部、胸背多處刀傷及骨折，經搶救仍於12月16日因器官衰竭死亡；另一名室友則雙手、雙腳8%燒傷，幸運生還。

大火延燒後，尼克又闖入另一房內，對熟睡中的室友潑灑易燃液體，導致對方驚醒後極度恐懼。所幸消防隊及時趕到撲滅火勢，但宿舍牆面、冷氣及個人物品全被燒毀，損失慘重。尼克犯案後也因60%燒傷送醫，意識清醒後坦承罪行。

檢方依殺人、殺人未遂、放火及恐嚇等罪嫌起訴，人則羈押進看守所，案件交由國民法官審理。彰化地院國民法庭當時以，殺人罪處有期徒刑15年，扣案鐮刀1把沒收；恐嚇危害安全罪部分處有期徒刑6月，可易科罰金，並於刑之執行完畢後驅逐出境。

▲彰化和美鎮菲籍移工放火燒宿舍砍殺同鄉。（圖／ETtoday資料照）

▲台中高分院認為，尼克手段殘忍，原審並無不當。（圖／ETtoday資料照）

案件上訴到台中高分院後，二審審酌尼克是因為葛雷恩造謠，導致婚姻破裂之犯罪動機，又尼克於葛雷恩逃命時，仍持鐮刀揮砍，有殺人直接故意，也對於火勢可能造成人員死亡能預見。

高分院考量，尼克為預謀性犯案，又在多人居住宿舍引燃大火，手段殘忍，且具有高度危險性，造成死者家屬極大痛苦、傷者也有相當程度傷害，至今未達成和解，原審處15年刑期並無不當，應予駁回，仍可上訴第三審，恐嚇危安罪未上訴，已經確定。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

