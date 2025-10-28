勾人妻車上親熱！小王慘被膠帶凌虐...死前終認錯　綠夫輕判5年

▲新竹黃姓男子不滿婚姻遭破壞，將對方綁回家中凌虐致死，高院二審仍輕判。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新竹黃姓男子結婚30年，但妻子卻突然提議離婚，黃男堅持不離，事後發現原來妻子已經外遇。黃男2023年7月間帶著2個兒子，將小王綁回工廠，並用工業膠條狂毆，導致對方不治身亡。檢方對黃男起訴並求刑11年，但一審國民法官輕判5年。全案再上訴，高等法院28日二審仍輕判5年。

判決指出，現年53歲的黃姓男子，與妻子在19歲時就相戀結婚，婚後產下2子1女，至今結婚已經超過30年。不過妻子早在4、5年前，就主動提議離婚；黃男自認對家庭付出許多，沒有虧欠，堅持不離，但夫妻間感情已經生變。經過黃男調查後，發現妻子早就與當時57歲的陳姓男子外遇。

黃男掌握2人行蹤，2023年7月間，發現2人在新竹南寮漁港約會，就帶著2名兒子前往南寮漁港逮人。晚間8點多，父子3人找尋到陳男車輛，發現陳男與妻子正在車上親熱擁抱，黃男怒急攻心，與2名兒子合力將車門打開，拖下陳男後，將他綑綁帶回自家經營的汽車保養廠。而後3人將陳男綑綁在機台上，黃男則持工業膠條，毆打拷問陳男；得之2人間早就發生關係，讓黃男更加氣憤，不斷毆打陳男臀部與四肢。

黃男毆打凌虐數小時後，再與2名兒子將對方載回其位於新竹市區的住處1樓，將陳男棄置在樓下後離去。過了1個小時，陳男才被其他鄰居發現，趕緊送醫急救，但最後陳男仍因遭毆打多處瘀血，橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死及支氣管肺炎等併發症而死亡。檢警循線逮捕黃姓父子，黃男被依照「傷害致死罪」嫌提起公訴，並依法由新竹地院國民法官審理；2名兒子另外被依照傷害罪嫌偵辦。

新竹地院國民法官審理後，認為黃男未以理性方式處理婚姻問題，確實不該。但黃男在事發前已經告誡妻子與陳男斷絕往來，甚至到陳男工作處所、住處，欲向陳男要求斷絕與妻子往來，試圖處理婚姻的問題；但因陳男避而不談，導致感情糾紛未能獲得處理。最後黃男因在南寮漁港看到2人親熱，才會以暴力手段解決此事。

此外，黃男於事發後與被害人家屬達成和解；另外陳男未死前在病床上警詢筆錄時也說，自己有錯在先，不願追究黃男責任。因此，國民法官綜合考量所有因素後，認為黃男確實情堪憫恕，予以減刑，輕判有期徒刑5年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，也認為黃男確實情堪憫恕，以及考量一審判決認定事實、適用法律並無違誤，二審駁回上訴，維持5年的輕刑。