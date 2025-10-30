陸配溺殺2親生幼女律求判8年　檢認應無期落差主因：自首能否減刑

▲新北陸配簡女涉於新店碧潭溺殺2名親生幼女，台北地院今（30日）辯論終結，在押的簡女虛弱無力、表情痛苦還押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理陸配簡女涉於新店碧潭溺殺2名親生幼女案，今（30日）辯論終結，訂於下周一（11月3日）宣判，檢方求處無期徒刑，指簡女跟家人吵架，卻殺根本沒惹她生氣的女兒報復，兇殘惡劣，辯方主張簡女始終認罪沒卸責，請求法官考量她的無助與憤怒，輕判8年徒刑，落差之一，是自首能否減刑。

現年35歲的簡女去年（2024年）7月3日到案，被羈押至今，檢方起訴她涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪嫌，北院歷經1年多整理準備，本周一（27日）選任素人國民法官參審，隔天（28日）起連審3天，今進行最終辯論。

檢方指2女童遺體解剖發現肺部有大量矽藻，胃部與十二指腸有大量液體，代表滅頂時拚命掙扎、喝進潭水，另中耳出血，顯示溺斃前劇烈咳嗽，承受撕心裂肺痛苦，且溺斃是漫長過程，難以想像2女童死前遭受的窒息恐懼。

檢方表示，簡女狠心放手、眼睜睜讓不會游泳的女兒們苦苦掙扎，小女兒一度爬回岸邊，簡女卻騙小女兒再下水救姊姊，斷送生機，背叛女兒們對她的信任依靠、剝奪年幼無辜生命，手段極端兇殘、惡性十分重大。

▲陸配簡女昨（29日）到台北地院出庭，一度激動乾嘔，還押時須靠法警攙扶行走。（圖／記者黃哲民攝）

檢方指出，簡女自承案發前考慮帶女兒回對岸娘家，可見殺小孩非唯一選項，犯案後傳訊息嗆公婆要下跪道歉，仍執著對公婆的糾紛仇恨，態度不佳，雖自首但沒減省偵辦資源，就算不自首也難逃法網，且到案迴避問題，不應減刑，也無情堪憫恕之處。

不過檢方認為簡女在中國遭人打瞎左眼後罹患鬱症，來台與公婆同住因生活作息不適應等因素交織，鬱症發作對案情有間接影響，另鑑定認為她有高度復歸社會可能性，因此主張以法定最重的死刑為基準，2度向下微調，求處無期徒刑、褫奪公權終身，以昭正義。

檢方喊話合議庭法官，勿因審理花在被告的時間較多，就忘記被害人，甚至是沒機會講話的被害人，簡女跟家人爭吵，卻殺沒惹她生氣、無病無痛的女兒報復，女兒至死也不明白媽媽的背叛、令人痛心，簡女用28分鐘行凶時間，扭曲女兒對她毫無雜質的愛，須付出代價。

▲鑑定醫師吳佳慶（右）出庭證稱，簡女犯案動機為報復丈夫與公婆。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師團力主簡女非殘暴冷血，呼籲法官「讓創傷家庭獲得修復及重生機會」，簡女犯行絕對是錯誤跟傷害，但案發後，家人仍肯定她照顧小孩無微不至，丈夫給她打100分，公婆認同她EQ很高，小姑誇她溫柔有耐心。

如此的女子，為何犯下驚人犯行，辯方主張，鬱症是貫穿簡女犯行重要因素，她失明後已自信低落、自覺沒價值，沒發現自己罹患鬱症，來台新生活更變成被困住的起點，她小心翼翼面對公婆嚴格要求生活細節、倍感壓力，只能倚靠丈夫化解爭端，但丈夫冷處理而落空。

辯方指出，事發當天上午，丈夫表明拒絕搬出去住，是壓垮簡女的最後一根稻草，「之後發生的事，大家都知道了」，但簡女自首認罪、沒逃避或編造小孩意外落水謊言，更懺悔若能重來決不會這麼做，檢方也用簡女自白建構案情，為何簡女自首不能減刑？

辯方主張，簡女長期壓抑，受極端壓力而爆發，鑑定也認為簡女若單純想殺小孩報復，有其他更快更有效方式，可見簡女本意是自殺、臨時起意一併帶走小孩，無殘暴虐待，未達須判死或無期徒刑程度。

辯方指出，簡女無前科，連交通罰單都沒有，丈夫願等她回家、家人願重新接納，本案簡女具備多項下修刑度，非檢方所說的2項，對照類似的攜子自殺判決，建請判刑8年。

辯方強調，量刑不是加加減減的數學題，而是嚴肅評價一個人生，刑罰不該只有報應功能，最深沉的處罰是簡女內心自我譴責，她從沒求輕判，律師團本於職責，盡力為她爭取。

本案源於老家在中國湖南的簡女，2014年前在廣東工作結識任職台商工廠的白男，相戀成婚，育有2個女兒，前年（2023年）7月舉家回台，與公婆同住於新北市中和區27坪的公寓，因生活習慣、子女教養等觀念相左，從日常小摩擦累積成媳婦與公婆大衝突。

去年7月2日上午，簡女在家追問丈夫何時要搬出去住被拒絕，又跟婆婆因洗衣服要關冷氣一事爭執被錄音，簡女負氣帶2名10歲與8歲幼女到新店碧潭，涉藉口拍照騙進深水區，故意鬆手，眼睜睜看著2名幼女被水流沖走滅頂。

簡女上岸在潭邊閒晃發呆，到附近捷運站徘徊至隔天（3日）下午，再度跳進碧潭隨即上岸，遊蕩到晚間8點多，去當地新店警分局碧潭派出所報案，警消緊急搜救，當晚9點多尋獲2幼女遺體，簡女到案被羈押，去年10月被起訴涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪嫌，續押至今。