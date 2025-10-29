陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

▲新北陸配簡女涉於新店碧潭溺殺2名親生幼女，目前在押，今（29日）到台北地院出庭，一度激動乾嘔，靠法警攙扶。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市1名陸配簡女被控去年（2024年）在碧潭溺殺2名親生幼女，涉犯殺人罪嫌至今在押，台北地院選任國民法官參審，今（29日）開庭時，辯護律師朗讀簡女丈夫白男接受修復式司法訪談摘要，肯定妻子是「100分的母親」、不願逝去的孩子被貼上「不幸」的標籤等語，簡女淚崩激動吐舌乾嘔約10分鐘，庭訊一度中斷，檢方提示簡女嗆公婆倚老賣老、必須「跪著跟我道歉」等訊息，顯示這起悲劇的癥結，是大人恩怨糾葛。

白男在這起悲劇發生後，同意與妻子進行修復式司法，簡女辯護律師今當庭朗讀白男訪談摘要，提到妻子在中國遭合夥人摔杯打瞎左眼，被娘家人覺得晦氣排斥、閒言閒語，但妻子關愛2名幼女無微不至，睡前必陪女兒讀書說故事，是「100分的母親」。

白男指妻子努力迎合公婆，早起打掃、在家煮三餐，做得很好，但公婆很難溝通，事發後他怨中國娘家沒支持，也覺得自己父母是本案第一層原因，從此和父母極少說話，「所有原諒，可能是若干年後，不會是當下」，父母幫不了他、他也幫不了父母，「他們必須去找自己的方式面對」。

白男堅信妻子本案是自殺，2名幼女要救媽媽卻喪命，他自責沒資格自認受害人，「我認為我是加害人」、「我恨我自己」，他定期探視在押的妻子，把自己手抄給女兒的佛經轉交妻子，妻子也跟著抄佛經，用這種方式共同陪伴女兒。

▲新北陸配簡女帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水溺斃。（資料照／記者陳以昇攝）

白男在訪談表示不想追究事發原因，也不願國民法官公審家務事，希望法官酌情量刑，他不想指責孩子的媽，「她用生死跟我決絕，我沒資格怪她，身為男人，我一點資格都沒有」，2人須共同面對與贖罪，讓亡者靈安、生者心安。

被問到是否還愛妻子，白男說「對她已找不到任何感覺，她就像一個需要幫助的陌生人」，2人終究會分開，對方服完刑要遣返，但他又想告訴孩子的媽，「永遠不要覺得我們家破人亡，孩子都在家，如果家破，我們活著就沒有意義了」。

白男話裡透露心中重重矛盾，他自認跟孩子的媽可以被罵成喪盡天良的父母、失敗的父母，但不願孩子被貼上「不幸」的標籤，他深信2個女兒「除了2024年7月2號那一天，她們每一天都很幸福！」白男並說妻子很懊悔，希望家人諒解、體恤與接納。

律師邊念邊哽咽，簡女邊聽邊啜泣、淚如泉湧，律師才念完，她突然爆哭，接著吐舌嚴重乾嘔，激動得似乎喘不過氣，審判長諭知休庭15分鐘讓簡女平復，律師、法警與公訴檢察官紛紛上前關心，簡女乾嘔持續約10分鐘才止住，律師照顧她喝水吃藥，表示不用送醫。

▲簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒到新店碧潭輕生，自己卻游回上岸。（資料照／記者陸運陞攝）

不少旁聽者顯然同情簡女，還有人紅了眼眶悄悄拭淚。審判長復庭確認簡女可繼續程序，檢方接手出示簡女於案發時和丈夫、公婆與小姑通訊內容，眾人肯定簡女愛小孩，均不懂為何發生悲劇，但對話紀錄顯示其實早有徵兆，例如簡女常阻撓女兒親近爺奶，白母怒稱媳婦「太欺負人」，簡女反擊「生養女兒，不是為了取悅公婆」。

檢方指出，白男長期無業、在家買賣股票輸多贏少，靠簡女在中國經商積蓄與小額貸款度日，但白男沒積極緩和婆媳爭端，簡女去年7月2日負氣帶2幼女出門不歸，白男傳訊息要簡女「不要搞得不可收拾」、「拿孩子威脅我，已破我底線」、「把小孩給我帶過來，馬上」、「分居不離婚」等語。

簡女積怨爆發，嗆聲白男「你爸媽要跪著跟我道歉」，斥兩老倚老賣老「注定孤獨死，不配身邊有年輕人」，又跟小姑訴苦「妳媽愛生氣毛病發作」、「我被她們罵得像孫子」、「太閒！閒到胸疼，來管我」、「等他們下跪道歉」，簡女更寫一大篇訊息給公婆，細數對方日常相處的罪狀。

這些證據頓時顛覆先前庭訊氛圍，簡女的婆婆與小姑偵查作證時，也說從沒見過簡女如此激烈反應。檢方主張簡女符合自首但未必須減刑，請法官審酌相關人對話紀錄與白男訪談內容的差異。辯護律師請求法官探究簡女這些強烈的措辭，為何跟平日溫柔輕聲細語的形象差異甚大。

本案源於老家在中國湖南的簡女，10多年前在廣東工作結識任職台商工廠的白男，相戀成婚，育有2個女兒，前年（2023年）7月舉家回台，與公婆同住於新北市中和區，因生活習慣、子女教養等觀念相左，從日常小摩擦累積成媳婦與公婆大衝突。

去年（2024年）7月2日上午，簡女在家追問丈夫何時要搬出去住被冷回，又跟婆婆因洗衣服要關冷氣一事爭執，簡女負氣帶2名10歲與8歲幼女到新店碧潭，涉藉口拍照騙進深水區，故意鬆手，眼睜睜看著2名幼女被水流沖走滅頂。

簡女上岸在潭邊閒晃發呆，到附近捷運站徘徊至隔天（3日）下午，再度跳進碧潭隨即上岸，遊蕩到晚間8點多，去當地新店警分局碧潭派出所報案，警消緊急搜救，當晚9點多尋獲2幼女遺體，簡女到案被羈押，去年10月被起訴涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪嫌，續押至今。

簡女認錯但否認預謀殺人，堅稱帶2幼女到碧潭突然動念，想跟女兒「到另一個世界、到天堂，我去照顧她們」，她還要女兒「等等媽媽！媽媽馬上就來！」獨活後很後悔。北院本周一（27日）選任素人國民法官參審，昨（28日）連審3天，訂於下周一（11月3日）宣判。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995