　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

▲▼陸配簡女（簡桂玉，須匿名）涉溺殺2名親生幼女，目前在押，今（29日）到台北地院出庭，一度激動乾嘔。鑑定醫師吳佳慶今出庭證稱，簡女犯案動機為報復丈夫與婆家。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北陸配簡女涉於新店碧潭溺殺2名親生幼女，目前在押，今（29日）到台北地院出庭，一度激動乾嘔，靠法警攙扶。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市1名陸配簡女被控去年（2024年）在碧潭溺殺2名親生幼女，涉犯殺人罪嫌至今在押，台北地院選任國民法官參審，今（29日）開庭時，辯護律師朗讀簡女丈夫白男接受修復式司法訪談摘要，肯定妻子是「100分的母親」、不願逝去的孩子被貼上「不幸」的標籤等語，簡女淚崩激動吐舌乾嘔約10分鐘，庭訊一度中斷，檢方提示簡女嗆公婆倚老賣老、必須「跪著跟我道歉」等訊息，顯示這起悲劇的癥結，是大人恩怨糾葛。

白男在這起悲劇發生後，同意與妻子進行修復式司法，簡女辯護律師今當庭朗讀白男訪談摘要，提到妻子在中國遭合夥人摔杯打瞎左眼，被娘家人覺得晦氣排斥、閒言閒語，但妻子關愛2名幼女無微不至，睡前必陪女兒讀書說故事，是「100分的母親」。

白男指妻子努力迎合公婆，早起打掃、在家煮三餐，做得很好，但公婆很難溝通，事發後他怨中國娘家沒支持，也覺得自己父母是本案第一層原因，從此和父母極少說話，「所有原諒，可能是若干年後，不會是當下」，父母幫不了他、他也幫不了父母，「他們必須去找自己的方式面對」。

白男堅信妻子本案是自殺，2名幼女要救媽媽卻喪命，他自責沒資格自認受害人，「我認為我是加害人」、「我恨我自己」，他定期探視在押的妻子，把自己手抄給女兒的佛經轉交妻子，妻子也跟著抄佛經，用這種方式共同陪伴女兒。

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水，案發現場曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲新北陸配簡女帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水溺斃。（資料照／記者陳以昇攝）

白男在訪談表示不想追究事發原因，也不願國民法官公審家務事，希望法官酌情量刑，他不想指責孩子的媽，「她用生死跟我決絕，我沒資格怪她，身為男人，我一點資格都沒有」，2人須共同面對與贖罪，讓亡者靈安、生者心安。

被問到是否還愛妻子，白男說「對她已找不到任何感覺，她就像一個需要幫助的陌生人」，2人終究會分開，對方服完刑要遣返，但他又想告訴孩子的媽，「永遠不要覺得我們家破人亡，孩子都在家，如果家破，我們活著就沒有意義了」。

白男話裡透露心中重重矛盾，他自認跟孩子的媽可以被罵成喪盡天良的父母、失敗的父母，但不願孩子被貼上「不幸」的標籤，他深信2個女兒「除了2024年7月2號那一天，她們每一天都很幸福！」白男並說妻子很懊悔，希望家人諒解、體恤與接納。

律師邊念邊哽咽，簡女邊聽邊啜泣、淚如泉湧，律師才念完，她突然爆哭，接著吐舌嚴重乾嘔，激動得似乎喘不過氣，審判長諭知休庭15分鐘讓簡女平復，律師、法警與公訴檢察官紛紛上前關心，簡女乾嘔持續約10分鐘才止住，律師照顧她喝水吃藥，表示不用送醫。

▲▼簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己卻游回上岸。（圖／記者陸運陞攝）

▲簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒到新店碧潭輕生，自己卻游回上岸。（資料照／記者陸運陞攝）

不少旁聽者顯然同情簡女，還有人紅了眼眶悄悄拭淚。審判長復庭確認簡女可繼續程序，檢方接手出示簡女於案發時和丈夫、公婆與小姑通訊內容，眾人肯定簡女愛小孩，均不懂為何發生悲劇，但對話紀錄顯示其實早有徵兆，例如簡女常阻撓女兒親近爺奶，白母怒稱媳婦「太欺負人」，簡女反擊「生養女兒，不是為了取悅公婆」。

檢方指出，白男長期無業、在家買賣股票輸多贏少，靠簡女在中國經商積蓄與小額貸款度日，但白男沒積極緩和婆媳爭端，簡女去年7月2日負氣帶2幼女出門不歸，白男傳訊息要簡女「不要搞得不可收拾」、「拿孩子威脅我，已破我底線」、「把小孩給我帶過來，馬上」、「分居不離婚」等語。

簡女積怨爆發，嗆聲白男「你爸媽要跪著跟我道歉」，斥兩老倚老賣老「注定孤獨死，不配身邊有年輕人」，又跟小姑訴苦「妳媽愛生氣毛病發作」、「我被她們罵得像孫子」、「太閒！閒到胸疼，來管我」、「等他們下跪道歉」，簡女更寫一大篇訊息給公婆，細數對方日常相處的罪狀。

這些證據頓時顛覆先前庭訊氛圍，簡女的婆婆與小姑偵查作證時，也說從沒見過簡女如此激烈反應。檢方主張簡女符合自首但未必須減刑，請法官審酌相關人對話紀錄與白男訪談內容的差異。辯護律師請求法官探究簡女這些強烈的措辭，為何跟平日溫柔輕聲細語的形象差異甚大。

本案源於老家在中國湖南的簡女，10多年前在廣東工作結識任職台商工廠的白男，相戀成婚，育有2個女兒，前年（2023年）7月舉家回台，與公婆同住於新北市中和區，因生活習慣、子女教養等觀念相左，從日常小摩擦累積成媳婦與公婆大衝突。

去年（2024年）7月2日上午，簡女在家追問丈夫何時要搬出去住被冷回，又跟婆婆因洗衣服要關冷氣一事爭執，簡女負氣帶2名10歲與8歲幼女到新店碧潭，涉藉口拍照騙進深水區，故意鬆手，眼睜睜看著2名幼女被水流沖走滅頂。

簡女上岸在潭邊閒晃發呆，到附近捷運站徘徊至隔天（3日）下午，再度跳進碧潭隨即上岸，遊蕩到晚間8點多，去當地新店警分局碧潭派出所報案，警消緊急搜救，當晚9點多尋獲2幼女遺體，簡女到案被羈押，去年10月被起訴涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪嫌，續押至今。

簡女認錯但否認預謀殺人，堅稱帶2幼女到碧潭突然動念，想跟女兒「到另一個世界、到天堂，我去照顧她們」，她還要女兒「等等媽媽！媽媽馬上就來！」獨活後很後悔。北院本周一（27日）選任素人國民法官參審，昨（28日）連審3天，訂於下周一（11月3日）宣判。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子否認破壞家庭！知名作家斥「沒離婚前你就是第三者」
普發現金「孩童1萬」怎麼領？　一張圖看懂3方式
快訊／輝達市值突破5兆美元創全球新紀錄
坣娜胰臟癌逝　醫嘆「癌王」發現就晚期：5症狀要小心
南韓與美國達貿易協議！對等關稅維持15%
雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅　洪孟楷親送1禮致敬

AI詐騙全面進化！1張照片、1句話都可能變陷阱　徵信業曝3大防線

9億CEO豪宅驚見廉價G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險：千萬別碰

六軍團軍官超扯！國家土地私租給廠商A千萬　貪汙罪重判15年

燕子口堰塞湖壩體潰決下游無災情　下午4:20警戒正式解除

釋憲躺8年！高院重審「中正橋割國旗案」　3人判拘役15天

BMW轎跑北投撞護欄翻落樹叢！「後車跟很近」警追有無逼車

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

騎士闖紅燈被叭不爽了！攔車嗆：三小...躺地擋路最高開罰3萬6

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅　洪孟楷親送1禮致敬

AI詐騙全面進化！1張照片、1句話都可能變陷阱　徵信業曝3大防線

9億CEO豪宅驚見廉價G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險：千萬別碰

六軍團軍官超扯！國家土地私租給廠商A千萬　貪汙罪重判15年

燕子口堰塞湖壩體潰決下游無災情　下午4:20警戒正式解除

釋憲躺8年！高院重審「中正橋割國旗案」　3人判拘役15天

BMW轎跑北投撞護欄翻落樹叢！「後車跟很近」警追有無逼車

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

騎士闖紅燈被叭不爽了！攔車嗆：三小...躺地擋路最高開罰3萬6

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

居家整潔也是一種風水！玄關堆滿鞋子象徵「財富留不住」

打造永續旅遊示範縣　南投縣永續國際認證推廣說明會將登場

AH-1W攻擊直升機實射海神火箭　目標區爆炸聲在山中迴盪

陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

爸媽看這！普發現金「孩童1萬」怎麼領？　一張圖看懂3方式

快訊／美股全面走揚　輝達市值突破5兆美元創全球新紀錄

出軌的人到底在想什麼？「4個真實原因」才懂他為何選擇背叛

FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM

南韓與美國達貿易協議關稅15%！　半導體關稅不高於台灣

【人車快閃】燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

社會熱門新聞

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

即／燕子口堰塞湖恐潰決　水流狂衝驚人畫面曝

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

檢警追「美濃大峽谷」！地主石麗君羈押禁見

北教大「型男教授」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

竹南男勸違停遭暴打　父護子持麵包刀對峙

即／高雄女墜社區中庭　當場慘死

北教大「型男教授」5天床戰3女　極樂行程全被拍

9億CEO豪宅驚見G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險

更多熱門

相關新聞

新北男未按時服藥竟性侵母　判監護1年半

新北男未按時服藥竟性侵母　判監護1年半

新北男子阿明(化名)因罹患情感性思覺失調症等疾病，又未按時服藥，導致病情惡化，竟妄想自己是過世的父親復活，於凌晨間在家性侵母親。全案經新北地院審理，法官認為阿明必須確保持續性治療，否則將對他自身與社區安全構成風險，判他入院監護1年6月。可上訴。

殘殺懷孕女友「剖腹取嬰」又焚屍

殘殺懷孕女友「剖腹取嬰」又焚屍

新竹男虐死小王　二審仍輕判5年

新竹男虐死小王　二審仍輕判5年

欠1萬！男殺同事棄山區　羈押未禁見

欠1萬！男殺同事棄山區　羈押未禁見

白骨棄屍案惡男檢方聲押禁見

白骨棄屍案惡男檢方聲押禁見

關鍵字：

殺人家暴碧潭溺斃國民法官

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坣娜病逝老公身旁！　鄭怡悲吐「最後見面」內幕：哭著走出家門

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面