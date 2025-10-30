　
社會 社會焦點 保障人權

百萬賣家慘被打瞎！慈母溺殺2幼女原因曝　醫：想帶去天堂照顧

▲▼陸配簡女（簡桂玉，須匿名）涉溺殺2名親生幼女，目前在押，今（29日）到台北地院出庭，一度激動乾嘔。鑑定醫師吳佳慶今出庭證稱，簡女犯案動機為報復丈夫與婆家。（圖／記者黃哲民攝）

▲陸配簡女涉於新店碧潭溺殺2名親生幼女，目前在押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理陸配簡女涉於新店碧潭溺殺2親生幼女案，今（30日）進入最後辯論程序，昨開庭時，鑑定醫師吳佳慶證稱，簡女在中國遭打瞎左眼，罹患鬱症卻不自知，很怕被丈夫拋棄，來台和公婆同住又適應不良而加劇病症，最後積怨爆發，臨時起意跟小孩同死報復丈夫與公婆，雖獨活但困於創傷後壓力症狀，會反覆想起命案的一幕幕畫面。

吳佳慶是簡女量刑鑑定團隊召集人，昨出庭說明簡女出身中國湖南農村家庭，自認高中畢業智識不高、欠缺自信，尤其怕窮，出社會拚命賺錢，做過工廠作業員、行政秘書、推銷酒水與酒店清潔員，2012年自創品牌「小玉家」賣護膚產品，兼差紋眉工作，高峰期每月淨利20萬到30萬人民幣。

吳說，簡女2013年在廣東和台商工廠職員白男結婚，雖是家庭經濟支柱，自力購買2間房產，但對丈夫百依百順、嫁雞隨雞，任由後來長期無業的白男，用她的錢或以她名義貸款操作股票。

2022年間，簡女事業受新冠疫情影響下滑，加上覺得合夥經營會所的陳女不上心，大小事都丟給她做，忙到引起丈夫埋怨，簡女要求拆夥退股，反遭陳女用高腳杯砸臉打瞎左眼，後續提告討公道，又感覺對方獲輕判、疑有後台撐腰。

吳佳慶指出，此事改變簡女人生軌跡，失明後無法經營原本事業，湖南娘家的幫助也有限，又被丈夫力勸訴訟趕快和解拿錢，加上付不起讓女兒讀台商學校費用，由丈夫主導，2023年7月全家匆促回台，並與公婆同住27坪公寓，節省開銷因應小孩就學需求。

▲▼陸配簡女（簡桂玉，須匿名）涉溺殺2名親生幼女，目前在押，今（29日）到台北地院出庭，一度激動乾嘔。鑑定醫師吳佳慶今出庭證稱，簡女犯案動機為報復丈夫與婆家。（圖／記者黃哲民攝）

▲醫師吳佳慶（右）鑑定認為陸配簡女涉溺殺2名親生幼女，出於報復丈夫與公婆的動機。（圖／記者黃哲民攝）

吳說簡女失明後易怒、低落，出現無望、罪惡等負面情緒，憂心不能繼續賺錢養家，會遭丈夫拋棄，其實這時她已罹患鬱症但不自知，來台後困守家庭，被禁止外出工謀職，沒拓展新的朋友與社交，讓經濟原本獨立、有高度工作意願的簡女很挫折。

公婆嚴格要求生活作息、物品歸位等家務細節，以及教養子女觀念等差異，使簡女承受被挑剔、不信任的巨大壓力，但丈夫從沒積極化解，整日宅居看財經台操作股票、輸多贏少，又受限居住空間，夫妻分房，簡女感覺被冷淡。

吳佳慶指出，去年6月19日，簡女和公婆激烈爭吵後，白男的解決方式，是和簡女一早送女兒上學，夫妻倆逗留超商、圖書館內，接小孩放學吃晚飯、寫作業也在超商裡，拖到晚上9點多公婆就寢才回家，藉此避免見面起衝突，持續達2周。

吳說這種作法顯然不正常，且簡女是全身就算只剩50元，也會用50元買東西給小孩吃的媽媽，帶女兒去吃麥當勞只點女兒的，她自己不吃或吃女兒剩下的，但和公婆長期同住，使小摩擦變嚴重糾紛，又焦慮錢不夠用，簡女希望丈夫兌現搬出去住的諾言，卻在去年（2024年）7月2日案發當天早上，被丈夫當面拒絕。

吳表示，其實夫妻倆當時將要走出回台持續待業吃老本困境，案發當天是白男錄取保全工作受訓首日，過幾天，簡女也要接受照顧服務員訓練，但在不跟公婆同住議題上，白男從拖延戰術變成直接否決，對簡女而言等於「強烈即時打擊」。

吳佳慶指出，難以判斷簡女7月2日是騙2幼女落水溺殺，或母女牽手赴死，但鑑定認為簡女是臨時起意，走在碧潭浮筒橋看到護欄缺口，觸動內心負面意念，形成萌生自殺想法的「特殊情境」，而隔天（3日）簡女再度投水，明確是自殺，簡女事先更匯款還錢給父親，就像處理身後事、交代遺言。

檢方與法官都追問簡女罹患的鬱症跟本案關係，吳佳慶解釋，鬱症非本案發生的直接原因，而是簡女出於絕望、憤怒情緒，加上自認丈夫和公婆都不能顧好小孩、只有她辦得到，因此帶女兒一起去天堂照顧，用自己和2幼女的死，報復丈夫與公婆。

吳佳慶認為，簡女並非存心殺2幼女，否則會有更簡便有效方式，而自殺者在最後關頭，因求生本能緊急踩煞車，也很常見，所以簡女嗆水感覺恐懼、拚命游上岸，可以理解。

吳說簡女獨活後，不僅受鬱症影響，訪談多次要求判死去陪女兒，更出現創傷後壓力症狀，反覆憶起命案發生時的一幕幕，就算沒刻意想，畫面仍自動浮現腦海，其中有些細節是自行想像添加，有的可能記憶缺損，例如出車禍的人，可能想不起自己有無闖紅燈。

吳總結表示，簡女沒前科、非早發型犯罪人，鑑定指標28項僅符合1項，也不太可能成為慣性犯罪，有很高的復歸社會可能性，但簡女對於服完刑與白男維持婚姻、留在台灣，存有不切實際的期待，簡女更說過喜歡台灣自由生活方式。

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

家暴殺人碧潭溺水滅頂創傷後壓力症狀嫁雞隨雞

