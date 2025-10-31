　
快訊／還用廚餘餵豬！新北泰山某養豬場被抓包　最高開罰400萬

▲新北泰山一間養豬場被查獲飼料槽、廚餘蒸煮槽仍留有廚餘。（圖／新北市農業局提供，下同）

▲新北泰山一間養豬場被查獲飼料槽、廚餘蒸煮槽仍留有廚餘。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者黃資真／新北報導

台中爆發非洲豬瘟後，全國禁止餵豬廚餘，新北市府農業局30日主動前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，可分別裁處5萬至100萬及3萬至300萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

為防範非洲豬瘟疫情，農業部公告自10月22日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。當(22)日農業局已同步通知轄內66場具廚餘再利用檢核的廚餘養豬場遵守規定，改以飼料或植物性廢渣餵養，並展開養豬場全面稽查。

▲▼ 新北泰山一間養豬場查獲飼料槽、廚餘蒸煮槽仍留有廚餘。（圖／新北市農業局提供，下同）

農業局30日主動聯合稽查小組至泰山區一處養豬場稽查，發現場內及業者車輛上存放含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違反規定。立即要求業者將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用。後續將依法裁處並持續至現場複查。

農業局呼籲畜牧業者，為防範非洲豬瘟疫情傳入，不得使用廚餘餵飼豬隻，後續將持續辦理稽查，倘有違規者將依法連續裁處，切勿心存僥倖，以身試法。

▲▼ 新北泰山一間養豬場查獲飼料槽、廚餘蒸煮槽仍留有廚餘。（圖／新北市農業局提供，下同）

▲▼ 新北泰山一間養豬場查獲飼料槽、廚餘蒸煮槽仍留有廚餘。（圖／新北市農業局提供，下同）

