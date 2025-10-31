被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

▲江肇國昨在臉書指出，霧峰堆置廚餘的掩埋場疑出現廚餘水外溢狀況；中市環保局澄清，掩埋場空拍低窪處有水，是因日前降雨導致。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，全國下令禁止餵豬廚餘，台中市府處理廚餘問題引發爭議。有議員質疑，堆置廚餘的霧峰掩埋場疑出現廚餘水外溢現象，懷疑市府偷懶未使用防水布。對此，中市環保局澄清，掩埋場空拍低窪處有水，是因日前降雨導致，且依中央指引，掩埋場早有鋪設不透水布，目前也依中央指引再加厚覆土。

民進黨籍台中市議員江肇國昨天（30日）在臉書指出，根據空拍圖，霧峰堆置廚餘的掩埋場竟出現廚餘水外溢狀況，現場不只廚餘水在流，連底渣水也跟著外洩，掩埋場旁就是烏溪，餿水、底渣水沿著水流滲入土壤及水源，這是市府偷懶未使用防水布的後果。

環保局表示，對於議員指稱空拍照有廚餘水蹤跡，是因日前降雨，該掩埋場部分低窪處有積水情形，昨日已依照中央指引再加強覆土，將持續派員確認環境維護及改善情形。

環保局強調，市府已依環境部派員現場指導加強覆土，雖然廚餘掩埋作業以衛生掩埋場表面挖坑方式進行，但霧峰掩埋場現已全面覆土， 不再收受廚餘傾倒，後續將持續進行環境監測，並加強消毒及覆土工作，如發現異常將立即改善，即時確保環境品質。