川習會沒談到台灣　川普：有討論晶片「但不是輝達Blackwell」

▲川習會30日在南韓釜山落幕。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平會晤後透露，雙方確實討論了晶片議題，但並未涉及輝達（NVIDIA）最高階的AI晶片Blackwell。此外，川普還表示，他們也沒有談到台灣問題。

川普結束亞洲訪問行程後，在空軍一號上向隨行記者們表示，「我們確實談到了晶片……他們（中國）將與輝達及其他公司討論晶片事宜」。他強調白宮僅扮演「仲裁者或裁判」的角色，「我（對習近平）說，這真的是你跟輝達之間的事。」

川普表示，他與習近平並未討論輝達Blackwell晶片，但「很多晶片」可能牽涉其中。目前尚不清楚，如果不是Blackwell，究竟是哪些晶片能夠出口至中國。

▲此前外界預期，輝達晶片也是川習會焦點議題之一。（圖／路透）



華府目前對輝達銷售至中國的最先進AI晶片實施出口管制，試圖限制其技術進步，尤其是任何可能幫助其軍事的應用領域。

此前，川普曾於29日暗示願意討論鬆綁禁令，讓中國取得Blackwell。但若此舉成真，將標誌著一次重大讓步，勢必引發華府對中鷹派反彈。但CNN指出，華府的技術出口管制似乎沒有重大改變。

輝達執行長黃仁勳本周稍早表示，由於北京立場明確，「很清楚表達現在不希望輝達進入市場」，因此該公司也未向美國政府申請晶片出口許可證。

另據《路透社》報導，川普表示他將在明年4月訪問中國，習近平也會在那之後的某個時間點訪問美國。川普說，在這次會晤期間，並沒有談到台灣。