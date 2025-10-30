睽違15年再度訪韓！黃仁勳抵達仁川機場　下午約李在鎔「吃炸雞」

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁今（30）日下午從仁川國際機場入境南韓，睽違15年再度踏上南韓國土。此行搭配亞太經濟合作會議（APEC）及相關企業活動，黃仁勳將與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣在首爾享用韓式炸雞配燒啤，並就人工智慧（AI）、半導體、自駕車及機器人等領域的合作展開討論。

根據《韓聯社》，黃仁勳搭乘達美航空，於30日下午3時（台灣時間下午2時）左右抵達南韓。2010年，他曾在南韓為暴雪娛樂《星海爭霸2》全球發行舉行慶祝派對。黃仁勳28日在美國華府開發者大會（GTC）表示，此行將帶來「令韓國民眾以及美國總統川普都感到高興的消息」。

黃仁勳形容，「南韓的半導體生態系中，每一家企業都是深厚的朋友與優秀的合作夥伴」。抵達仁川國際機場後，面對媒體詢問相關消息，他未多作回應，隨即搭乘準備好的車輛離開機場。

下午，黃仁勳將前往位於首爾市江南區的韓式炸雞品牌餐廳「깐부치킨」（KKANBU CHICKEN）與李在鎔、鄭義宣進行非正式會面，3人共進韓式炸雞，並搭配燒酒、啤酒等道地吃法，討論未來AI及半導體合作方案。

此次聚會被外界視為加深企業間友好與合作的象徵。「깐부」意指親密朋友，也因Netflix劇集《魷魚遊戲》而廣為人知。報導分析，討論範圍將涵蓋自駕、軟體定義汽車（SDV）、機器人等多領域AI技術的應用與合作。

黃仁勳接著將參加在COEX舉辦的NVIDIA GeForce顯示卡（GPU）「上市25週年」慶祝活動，並於31日出席由大韓商工會議所主辦的「2025 APEC CEO高峰會」。在峰會的專題場次中，他將發表NVIDIA在AI、機器人、數位孿生及自駕技術的全球創新願景，並透過媒體座談與問答交流，介紹與南韓企業合作的具體方案。

分析指出，黃仁勳此行預計將宣布NVIDIA與三星、SK、現代汽車、Naver等南韓主要企業的新AI半導體供應合作，並公開相關合作細節，凸顯美韓科技合作持續深化及亞洲市場戰略的重要性。