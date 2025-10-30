　
大陸 大陸焦點 特派現場

川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」

▲▼中國,稀土。（圖／VCG）

▲大陸稀土。（圖／VCG）

記者陳冠宇／綜合報導

川習會今（30）日午間在韓國釜山落幕。大陸商務部下午隨即宣布，中美針對稀土出口管制，以及美方對中海事、物流和造船業301調查等問題，將暫停實施相關措施一年；雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。

在川習會結束後幾個小時，大陸商務部發言人就中美吉隆坡經貿磋商聯合安排發布「答記者問」，具體說明磋商達成的成果共識。

關稅問題方面，美方將取消針對中國商品（包括香港和澳門商品）加徵的10％「芬太尼關稅」，對中國商品（包括香港和澳門商品）加徵的24％對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。

此外，美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50％穿透性規則（即對被列入美國實體清單的企業持股超過50％子公司追加同等出口管制制裁）一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制（即稀土出口管制）等措施一年，並將研究細化具體方案。

與此同時，美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施（該措施還針對中國相關船舶徵收港口費）一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。

此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。

大陸商務部發言人表示，中美吉隆坡經貿磋商取得積極成果，充分證明雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。「經貿磋商成果來之不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。」

▼上海洋山港。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 洋山港、馬英九、上海 。（圖／記者任以芳攝）

美國總統川普與中國國家主席習近平今（30日）在南韓釜山舉行會晤，這場睽違6年的「川習會」在100分鐘閉門會談後結束。對此，前立委邱毅表示，顯然雙方在會面前已達成共識，這次會面只是確認，川習會還會有下一回合，就是明年初川普訪問北京，那時可能會碰觸到最敏感的台灣問題。他分析，這次川習會，中國是贏家，中美共同領導世界的新形勢已經形成，好像連美國人民都意識到與中國合則兩利，鬥則兩害。

