符合台美鐵默契「中國沒得分」　綠委評川習會未談台灣

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

符合台美鐵默契「中國沒得分」　綠委評川習會：美方游刃有餘

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

川習會今（30日）歷時1小時40分鐘落幕，美國總統川普即搭乘空軍一號返美，途中透露，川習會並未提到台灣。對此，民進黨立委王定宇表示，符合台美間的「鐵默契」，也就是台灣不該被拿到談判桌上當交易籌碼，而美國也不想有談結論以外的枝節，不讓中國進行政治操弄。他也觀察，談判桌上川普陣營「一張紙都沒有」，對比習近平陣營滿滿文件，一邊游刃有餘，一邊怕說錯話，中國在此次會談中「沒有得分」，川普此次亞洲行，收穫最大的是日相高市早苗。

川普搭乘空軍一號返美途中表示，這次與中國國家主席習近平的會晤非常棒，美中達成多項決定，可能很快就能夠簽署美中貿易協議。他也透露，會中並未提到台灣。

據CNN、彭博、衛報等外媒報導，這次川習會目前的主要進展涵蓋多項，包括美國對中國的芬太尼（fentanyl）關稅下調10%、中國取消稀土出口限制、中國立即採購美國大豆，以及川普將於明年4月訪問中國。

對此，王定宇分析，這次在韓國釜山的川習會，原先預計4小時，最後是以1個小時40分鐘就結束，結束後川普立刻飛回美國，而扣掉開場及雙方翻譯時間，雙方可真正談話的時間約落在1小時，再將這1小時除以兩邊陣營的發言，「可以預料這一場所謂川習會可以談的議題不多，也沒有什麼深入的談話」。

王定宇指出，川普在會談前定調，台灣問題，「台灣就是台灣，沒什麼好談的」，會後在白宮還沒整理出官方發言時，就先對外表示，這次川習會沒有討論到台灣問題。他認為，「這也符合長期以來台美之間的鐵默契，也就是台灣不應該被拿到談判桌上做交易的籌碼」，台美的往來與軍購不會是美中談判的議題，所以這次並沒有跳脫原先框架，「倒是習近平跟川普這一次會談當中，看得出蠻多有意思的地方」。

王定宇舉例，若細看談判桌，會發現川普這一排的7位，包含國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等人，桌上一張紙都沒有，而習近平這邊桌上則是滿滿文件，還拿著筆，根據紙上文字一個字一個字說，「一邊好像是怕說錯，一邊是顯示出游刃有餘，講什麼都沒關係」。

王定宇指出，從談判形式來看，應該是有些事前談好的結論，就等著簽字，因此雙方談的時間不多，美國這邊也不想有談結論以外的枝節，不讓中國進行政治操弄。簡言之，這次川普亞洲行收穫最大的是日本首相高市早苗，確認美日同盟與印太第一島鏈的戰略位置；而美中之間的紛爭並未解決，僅就一些關稅和雙方爭議議題達成一定共識。

「而台灣仍然被美國視為是重要的國家利益，並沒有被拿出來讓習近平進行操弄」，王定宇認為，截至目前為止，這次川習會，並沒有看到中國和習近平有任何得分的地方。

 
10/28 全台詐欺最新數據

川普親揭「川習會」成果！5亮點一次看

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行時隔6年的「川習會」，會後隨即登上空軍一號返美，並在機上向媒體說明成果。他大讚這場會談是「滿分10分的12分」，雙方就許多重要問題達成一致，以下請見外媒統整川普談話5項重點。

日相高市早苗抵南韓　將與李在明會談

細節曝光！　習近平：中美不應陷入相互報復的惡性循環

川普返美嘆「沒見金正恩」　盼達成最後心願

川習會歷時100分鐘落幕　卓榮泰：請國人一起把台灣顧好守好

