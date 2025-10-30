美中對話助全球經濟穩定　綠委樂見溝通：台灣更應深化與美日合作

▲會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

「川習會」今（30日）歷時1小時40分鐘落幕，民進黨立委陳冠廷表示，樂見大國之間透過溝通降低誤判風險，但台灣更應持續深化與美國、日本及其他民主夥伴的合作，特別是在經濟安全與供應鏈韌性方面加強布局，透過結合日本的產業能量與台灣的技術優勢，可與美日共同參與區域新秩序的建構，確保在地緣競爭加劇的情勢中，台灣能穩健前行。

據CNN、彭博、衛報等外媒報導，川習會中並未提到台灣，這次川習會目前的主要進展涵蓋多項，包括美國對中國的芬太尼（fentanyl）關稅下調10%、中國取消稀土出口限制、中國立即採購美國大豆，以及川普將於明年4月訪問中國，中國國家主席習近平會在「那之後的某個時候」回訪美國，可能到訪華府或佛州棕櫚灘。

陳冠廷分析，川習會後，美中展現對話意願，對全球經濟穩定確實帶來正面效應。美方宣布下調部分關稅，也顯示在維持戰略競爭的同時，雙方仍希望避免衝突升高。

陳冠廷表示，樂見大國之間透過溝通降低誤判風險，但台灣更應持續深化與美國、日本及其他民主夥伴的合作，特別是在經濟安全與供應鏈韌性方面加強布局。在稀土、關鍵礦物及高科技供應鏈等框架下，台日之間也有極大合作潛力。

陳冠廷認為，透過結合日本的產業能量與台灣的技術優勢，可與美日共同參與區域新秩序的建構，確保在地緣競爭加劇的情勢中，台灣能穩健前行。

針對川普預計在明年4月出訪中國，而習近平將在那之後回訪美國，外交部表示，會持續密切關注美中高層的互動情形，台美間互信友好，溝通管道暢通；對於美中會談，台美之間也保持密切聯繫。