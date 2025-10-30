　
政治

美中對話助全球經濟穩定　綠委樂見溝通：台灣更應深化與美日合作

▲▼會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

「川習會」今（30日）歷時1小時40分鐘落幕，民進黨立委陳冠廷表示，樂見大國之間透過溝通降低誤判風險，但台灣更應持續深化與美國、日本及其他民主夥伴的合作，特別是在經濟安全與供應鏈韌性方面加強布局，透過結合日本的產業能量與台灣的技術優勢，可與美日共同參與區域新秩序的建構，確保在地緣競爭加劇的情勢中，台灣能穩健前行。

據CNN、彭博、衛報等外媒報導，川習會中並未提到台灣，這次川習會目前的主要進展涵蓋多項，包括美國對中國的芬太尼（fentanyl）關稅下調10%、中國取消稀土出口限制、中國立即採購美國大豆，以及川普將於明年4月訪問中國，中國國家主席習近平會在「那之後的某個時候」回訪美國，可能到訪華府或佛州棕櫚灘。

陳冠廷分析，川習會後，美中展現對話意願，對全球經濟穩定確實帶來正面效應。美方宣布下調部分關稅，也顯示在維持戰略競爭的同時，雙方仍希望避免衝突升高。

陳冠廷表示，樂見大國之間透過溝通降低誤判風險，但台灣更應持續深化與美國、日本及其他民主夥伴的合作，特別是在經濟安全與供應鏈韌性方面加強布局。在稀土、關鍵礦物及高科技供應鏈等框架下，台日之間也有極大合作潛力。

陳冠廷認為，透過結合日本的產業能量與台灣的技術優勢，可與美日共同參與區域新秩序的建構，確保在地緣競爭加劇的情勢中，台灣能穩健前行。

針對川普預計在明年4月出訪中國，而習近平將在那之後回訪美國，外交部表示，會持續密切關注美中高層的互動情形，台美間互信友好，溝通管道暢通；對於美中會談，台美之間也保持密切聯繫。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場業者交保　檢不服提抗告
中職金手套獎名單公布！　4選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸
外遇的人都自私！「王子1決定」印證了　律師：風頭過了還是活龍
川普：川習會沒談到台灣　有討論「很多晶片」
不只粿王戀！他出手驚爆「西洋出軌團有兩對」
不只採購大豆、供應稀土！　川普：中國同意購買美國能源

美中對話助全球經濟穩定　綠委樂見溝通：台灣更應深化與美日合作

川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」

川習會今（30）日午間在韓國釜山落幕。大陸商務部下午隨即宣布，中美針對稀土出口管制，以及美方對中海事、物流和造船業301調查等問題，將暫停實施相關措施一年；雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。

