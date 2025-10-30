「川習會中國是贏家」　邱毅：明年初恐碰觸最敏感的台灣問題

▲美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

睽違6年的「川習會」今（30日）在100分鐘閉門會談後結束。對此，前立委邱毅表示，顯然雙方在會面前已達成共識，這次會面只是確認，川習會還會有下一回合，就是明年初川普訪問北京，那時可能會碰觸到最敏感的台灣問題。他分析，這次川習會，中國是贏家，中美共同領導世界的新形勢已經形成，好像連美國人民都意識到與中國合則兩利，鬥則兩害。

美國總統川普與中國國家主席習近平今在南韓釜山會晤。邱毅表示，全球關注的川習會結束了，時間只有一個小時四十分鐘，比預期時間短的多，事前川普還揚言可能要談3至4個小時，顯然雙方在會面前已達成共識，這次會面只是確認而已。

邱毅表示，川習會還會有下一回合，就是明年初川普要訪問北京，那時可能會碰觸到最敏感的台灣問題。

邱毅認為，川習會如此順利，得力於在吉隆坡時兩方代表的努力，事實證明，美國不讓粗魯的盧特尼克（美國商務部長）出席是對的，而中方明智地持續重用李成鋼（中國商務部國際貿易談判代表）是正確的。

邱毅指出，李成鋼說過，吉隆坡的第五輪談判，美方很強硬，中方很堅持，雙方優劣勢已經出來了。

邱毅指出，「中國買美國大豆，但芬太尼造成的關稅得降」、「中國把稀土出口管制延後一年，美國對很多產品，包括高級芯片的出口管制也要放寬」、「美國不再搞100%報復關稅，也不再弄301調查整人」、「美國搞的港口費要降，別想打壓中國造船產業」。

邱毅直言，川習會，中國是贏家，向世界證明，在現今能對抗美國長臂管轄、無理要脅的，只有中國，中美共同領導世界的新形勢已經形成，好像連美國人民都意識到與中國合則兩利，鬥則兩害。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）