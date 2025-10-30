嘉藥生活系揚名國際　征戰馬來西亞奪下2特金6金獎

▲嘉藥生活保健科技系師生遠赴馬來西亞參加「世界名廚錦標賽」，勇奪2特金6金佳績。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學再傳捷報！生活保健科技系師生團隊遠赴馬來西亞參加「2025年第六屆世界名廚錦標賽」，在指導老師林宇志帶領下，學生郭聖泓、林咨妤、吳岳錡三人表現十分亮眼。

郭聖泓、林咨妤、吳岳錡三人，從近百名來自馬來西亞、新加坡、中國、香港、澳洲及澳門等地的廚藝高手中脫穎而出，勇奪2面特金獎與6面金獎，不僅為國爭光，更讓嘉藥的專業實力再登國際舞台。

由世界粵菜廚皇協會主辦的「世界名廚錦標賽」競賽項目橫跨果雕、拉糖、翻糖蛋糕、盤式點心及烹飪等領域，是國際廚藝界年度盛事。嘉藥代表隊以紮實功力、創意構圖與細膩技術征服評審團，成績亮眼。

指導老師林宇志以果雕作品〈鰲遊天下〉榮獲2面金牌。作品以芋頭雕刻出龍魚造型，內部結構藏有鋼筋支撐魚身重量，耗時三天完成。林宇志表示，最大挑戰是確保芋頭在長途飛行後仍維持濕潤與色澤，他不斷調整保存方式，最終作品仍完美呈現。搭配現場手刻西瓜雕花，整體氣勢磅礡、細膩動人，獲得評審一致讚譽。

首次登上國際賽場的三位學生同樣表現出色。郭聖泓在糖霜餅乾與盤式點心項目中奪下2面金獎；林咨妤以「台灣茶文化」為靈感設計盤式點心擺飾，融合文化意象與構圖美感，獲1特金獎與1金獎；吳岳錡則以「萬聖節」為主題，創作生動可愛的糖霜餅乾作品，拿下特金獎與盤式點心金獎各1面。

林咨妤說，能在畢業前代表學校出國比賽，是難得的學習機會；看到各國選手的作品讓她大開眼界，也激勵自己持續精進。首次參賽的吳岳錡則分享，自小熱愛烘焙，這次終於能在國際舞台上發揮所長，「從試作到現場布置，每個細節都充滿挑戰，能得獎是對努力最好的回報。」

生活保健科技系主任陳品晟表示，嘉藥長期重視學生專業能力與國際視野，透過參與國際賽事讓學生累積實戰經驗、強化專業自信。「這次獲獎展現嘉藥在餐飲技藝與生活保健科技領域的卓越成果，也是『學用合一』教育理念的最佳實踐。」他也感謝指導老師與學生的辛勞，並期許未來有更多學子走上國際舞台，展現嘉藥的創意與實力。