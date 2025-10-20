嘉藥誠信營隊走進百年中營國小　用戲劇與遊戲教孩子誠實守信

▲嘉南藥理大學帶隊走進下營中營國小舉辦誠信營隊，透過戲劇與遊戲傳遞誠實守信觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學學務處課外活動組日前攜手台南市政府政風處，結合學生會、學生議會、藥學繫系學會、水上活動社及吉他社，前進下營區中營國小舉辦今年最後一場「校園誠信營隊」，透過戲劇演出、闖關互動遊戲，把「誠實守信」變成看得見、玩得懂的生活態度，讓孩子在歡笑中理解誠信的重要。

中營國小創立於1920年，是台南地區歷史悠久的百年學校。嘉藥學生會長董庭宇表示，因外婆是下營人，特別選在中營國小舉辦活動，不僅讓大學生走訪舊台南縣在地鄉村，也希望把誠實信用的理念深植孩童心中。

活動由藥學系學生演出的戲劇拉開序幕，以「不要因好奇或利益拿取陌生人藥品」為主題，提醒孩童誠實與自我保護同樣重要。接續闖關活動包含「誠信情境卡」、「信任搬球」、「誠信記憶牌」、「誠信心願樹」四大關卡，透過搶答、協作、記憶與創作等方式，讓孩子親自體驗誠信、信任與責任感。

在「誠信情境卡」中，孩子學習如何誠實表達、勇敢做正確選擇；「信任搬球」遊戲考驗團隊互助與信賴；「誠信記憶牌」強調公平與守規矩；最後在「誠信心願樹」前寫下對誠實、廉潔的承諾，將活動意義化為具體行動。

中營國小學生戴同學笑說，雖然參加過不少營隊，但這次最特別，不僅遊戲好玩，還學會了什麼叫做誠實與信任，他更表示要把今天所學分享給家人。

嘉藥課外活動組組長戴金梅表示，誠信是人格養成的根本，嘉藥長期推動誠信教育，帶領學生走出校園、進入社區，用實際行動回饋社會，落實大學社會責任（USR）。她也感謝市府政風處支援，盼培養更多具備誠信品格與社會責任感的青年。