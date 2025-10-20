　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉藥誠信營隊走進百年中營國小　用戲劇與遊戲教孩子誠實守信

▲嘉南藥理大學帶隊走進下營中營國小舉辦誠信營隊，透過戲劇與遊戲傳遞誠實守信觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學帶隊走進下營中營國小舉辦誠信營隊，透過戲劇與遊戲傳遞誠實守信觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學學務處課外活動組日前攜手台南市政府政風處，結合學生會、學生議會、藥學繫系學會、水上活動社及吉他社，前進下營區中營國小舉辦今年最後一場「校園誠信營隊」，透過戲劇演出、闖關互動遊戲，把「誠實守信」變成看得見、玩得懂的生活態度，讓孩子在歡笑中理解誠信的重要。

▲嘉南藥理大學帶隊走進下營中營國小舉辦誠信營隊，透過戲劇與遊戲傳遞誠實守信觀念。（記者林東良翻攝，下同）

中營國小創立於1920年，是台南地區歷史悠久的百年學校。嘉藥學生會長董庭宇表示，因外婆是下營人，特別選在中營國小舉辦活動，不僅讓大學生走訪舊台南縣在地鄉村，也希望把誠實信用的理念深植孩童心中。

▲嘉南藥理大學帶隊走進下營中營國小舉辦誠信營隊，透過戲劇與遊戲傳遞誠實守信觀念。（記者林東良翻攝，下同）

活動由藥學系學生演出的戲劇拉開序幕，以「不要因好奇或利益拿取陌生人藥品」為主題，提醒孩童誠實與自我保護同樣重要。接續闖關活動包含「誠信情境卡」、「信任搬球」、「誠信記憶牌」、「誠信心願樹」四大關卡，透過搶答、協作、記憶與創作等方式，讓孩子親自體驗誠信、信任與責任感。

▲嘉南藥理大學帶隊走進下營中營國小舉辦誠信營隊，透過戲劇與遊戲傳遞誠實守信觀念。（記者林東良翻攝，下同）

在「誠信情境卡」中，孩子學習如何誠實表達、勇敢做正確選擇；「信任搬球」遊戲考驗團隊互助與信賴；「誠信記憶牌」強調公平與守規矩；最後在「誠信心願樹」前寫下對誠實、廉潔的承諾，將活動意義化為具體行動。

▲嘉南藥理大學帶隊走進下營中營國小舉辦誠信營隊，透過戲劇與遊戲傳遞誠實守信觀念。（記者林東良翻攝，下同）

中營國小學生戴同學笑說，雖然參加過不少營隊，但這次最特別，不僅遊戲好玩，還學會了什麼叫做誠實與信任，他更表示要把今天所學分享給家人。

▲嘉南藥理大學帶隊走進下營中營國小舉辦誠信營隊，透過戲劇與遊戲傳遞誠實守信觀念。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥課外活動組組長戴金梅表示，誠信是人格養成的根本，嘉藥長期推動誠信教育，帶領學生走出校園、進入社區，用實際行動回饋社會，落實大學社會責任（USR）。她也感謝市府政風處支援，盼培養更多具備誠信品格與社會責任感的青年。

▲嘉南藥理大學帶隊走進下營中營國小舉辦誠信營隊，透過戲劇與遊戲傳遞誠實守信觀念。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現
比特犬狠咬小模愛犬　飼主恐遭罰61.5萬
林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭
快訊／車頭斷裂！41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡
快訊／韓3大咖來台！金唱片超猛卡司登大巨蛋
快訊／堰塞湖溢流水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉
快訊／害死3條人命！主謀等3人確定逃死
快訊／北市賓士休旅撞雙載機車！騎士倒地無心跳
快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光
阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鼬獾狂犬病再現恆春半島　今年屏東累計第5例

一次參拜眾神庇佑！結合宗教和藝文　華嚴萬神嘉年華登場

嘉藥誠信營隊走進百年中營國小　用戲劇與遊戲教孩子誠實守信

網傳警追酒駕壓壞盆栽？　南警澄清無追逐、駕駛拒測無照遭開罰

兒少教育發展帳戶開戶率履創新高　花蓮吉安鄉獲全國評鑑第一

台水夜間搶修主幹線漏水　屏東沿海多鄉鎮10/21停水22小時

花蓮秋季集團結婚！45對新人踏上紅毯　7位懷孕新娘雙喜臨門

從非洲感染瘧疾到台灣執業　橫田大知走進中醫世界

台南交換機汰換21日登場！　新營、後壁、鹽水等區市話恐中斷數分鐘

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝「水灌家中」慘況

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

鼬獾狂犬病再現恆春半島　今年屏東累計第5例

一次參拜眾神庇佑！結合宗教和藝文　華嚴萬神嘉年華登場

嘉藥誠信營隊走進百年中營國小　用戲劇與遊戲教孩子誠實守信

網傳警追酒駕壓壞盆栽？　南警澄清無追逐、駕駛拒測無照遭開罰

兒少教育發展帳戶開戶率履創新高　花蓮吉安鄉獲全國評鑑第一

台水夜間搶修主幹線漏水　屏東沿海多鄉鎮10/21停水22小時

花蓮秋季集團結婚！45對新人踏上紅毯　7位懷孕新娘雙喜臨門

從非洲感染瘧疾到台灣執業　橫田大知走進中醫世界

台南交換機汰換21日登場！　新營、後壁、鹽水等區市話恐中斷數分鐘

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝「水灌家中」慘況

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

26年異國料理名店突熄燈　老闆吐歇業心聲：與房東無關

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

假日急症中心11月上路　醫師公會提隱憂：人力恐流失到基層

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

高雄拼「新10大建設」　經濟部評估矽光子產業技術開發落腳

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

【台日聯手防災】全方位監測！新型水位計成功部署堰塞湖

地方熱門新聞

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

快訊／屋我尾山一天2山難

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

即／花蓮太魯閣口、天祥等地明停班停課

桃園萬聖城交通接駁及管制資訊　搶先看

燕子口堰塞湖持續溢流　勿入高風險區

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

上緯投控跨界合作拚減碳永續

2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

台灣複材低碳循環聯盟正式成立

花蓮縣宣布：明3地區持續停班停課

更多熱門

相關新聞

嘉藥攜手南市府辦研討會凝聚跨域力量守護受虐兒少安全

嘉藥攜手南市府辦研討會凝聚跨域力量守護受虐兒少安全

嘉南藥理大學社會工作系，17日受台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心委託，於嘉藥國際會議中心舉辦「受虐兒少評估與處遇實務交流研討會」，邀集醫療、司法與社會工作等領域專家學者齊聚一堂，針對兒童虐待的醫療診斷、法律程序與社工介入機制進行實務交流，共同凝聚跨域力量，建構更完善的兒少保護網路。

嘉南藥理大學×陸軍第八軍團簽MOU攜手培育國軍多元人才

嘉南藥理大學×陸軍第八軍團簽MOU攜手培育國軍多元人才

嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！奪1銀11銅13佳作創佳績

嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！奪1銀11銅13佳作創佳績

馬斯克：明年推出偉大AI生成遊戲

馬斯克：明年推出偉大AI生成遊戲

嘉藥38人考取社工師！應屆錄取率3成、年成長116%創佳績

嘉藥38人考取社工師！應屆錄取率3成、年成長116%創佳績

關鍵字：

嘉藥誠信營隊中營國小戲劇遊戲

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面