地方 地方焦點

重陽不只吃糕！　嘉藥揪西港長輩踩飛輪吃芝麻料理健康過節

▲嘉藥邀西港長輩走進校園體驗飛輪課程，重陽節動出健康活力。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥邀西港長輩走進校園體驗飛輪課程，重陽節動出健康活力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

重陽節不只吃糕也能「踩飛輪」！嘉南藥理大學智慧生活學院於重陽節前夕舉辦「重陽健身趣・芝麻好食光」活動，邀請台南市西港區慶安里的長輩走進校園，在大學生與越南國際生陪同下體驗夜店風健身中心與飛輪課程，並享用以西港芝麻打造的五道創意料理，讓阿公阿嬤直呼「有動又有呷，真正歡喜過重陽」。

▲嘉藥邀西港長輩走進校園體驗飛輪課程，重陽節動出健康活力。（記者林東良翻攝，下同）

這場活動結合嘉藥運動管理系與餐旅管理系，是「西港風敘事雲」USR計畫的重要成果之一。課程規劃包括飛輪、跑步機慢走與肌力訓練，由運管系教師林麗華帶領。首次踩上飛輪的陳姓阿嬤笑說，原本擔心跟不上節奏，結果越踩越順，「感覺自己年輕十歲！」

▲嘉藥邀西港長輩走進校園體驗飛輪課程，重陽節動出健康活力。（記者林東良翻攝，下同）

美食體驗也成一大亮點，餐旅系師生以西港特產芝麻為主題設計五道料理，從DIY胡麻味噌醬、胡麻鯛魚沙拉，到融合異國風的麻油雞肉墨西哥餅披薩、麻油蝨目魚柳米糕及麻油科學麵煎餅，長輩們一邊品嘗、一邊認識芝麻的營養與地方農產創新應用。

▲嘉藥邀西港長輩走進校園體驗飛輪課程，重陽節動出健康活力。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥副校長洪瑞祥表示，學校長期推動USR計畫，以「學用合一、在地實踐」為核心精神，帶領學生走進社區，實際應用專業所學。此次活動不僅提升長輩健康意識，也讓國際學生深入體驗台灣地方文化，實踐嘉藥「智慧生活、樂齡永續」的教育願景。

▲嘉藥邀西港長輩走進校園體驗飛輪課程，重陽節動出健康活力。（記者林東良翻攝，下同）▲嘉藥邀西港長輩走進校園體驗飛輪課程，重陽節動出健康活力。（記者林東良翻攝，下同）

10/21 全台詐欺最新數據

重陽不只吃糕！　嘉藥揪西港長輩踩飛輪吃芝麻料理健康過節

