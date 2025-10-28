嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼　國考搖籃實至名歸

▲嘉南藥理大學再傳佳績，營養師聯考奪下全國榜首與榜眼，展現「國考搖籃」實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

素有「國考搖籃、證照推手」美譽的嘉南藥理大學，今年在多項國家考試中屢創佳績。繼藥師、消防技術士、社工師之後，日前公佈的「營養師專門職業及技術人員高等考試」再傳捷報——嘉藥學生一舉奪下全國第一、第二名，展現該校在專業人才培育上的深厚實力與教育成果。

營養師聯考內容涵蓋營養學理論、公共衛生營養與膳食設計管理等多元領域，題目嚴謹且競爭激烈。報考者除須完成相關學分外，還需修滿540小時醫院實習。嘉藥在實習制度與課程銜接上深獲肯定，嚴格把關學生專業養成，也成為本次亮眼成績的重要推手。

聯考榜首吳孟儒原為數位媒體系畢業，因工作需求報考嘉藥營養系二技，利用晚間與假日進修。她笑說，學營養讓自己與家人的飲食習慣徹底改變，「唯有把知識應用到生活中，才是真正的理解。」在柳營奇美醫院實習期間，她辭去原職專心備考，最終奪下榜首，證明「努力真的不會白費」。

榜眼林詩敏則是大眾傳播系出身，熱愛健身、持有ACE國際運動教練證照。為協助學員更有效地達成健康與體態管理，她決定重返校園攻讀營養系。林詩敏指出，許多人誤以為健身只需補充蛋白質，卻忽略全穀與水果等微量營養素的重要性；實習經驗讓她更確定未來要投入臨床營養領域，成為能影響更多人的醫院營養師。

嘉藥校長張翊峰表示，保健營養系學生能奪下全國前二名，不僅證明學生專業紮實，更展現師長悉心指導與系所教學品質的成果。「這項榮耀不只是學生個人的勝利，更是整個嘉藥團隊的榮耀。」

張翊峰強調，學校將持續深化課程與實務接軌，鼓勵跨域學習與臨床應用，致力培育具備健康永續與創新服務能力的專業人才，讓「嘉藥出品」成為專業與熱忱的代名詞。