嘉藥攜手南市府辦研討會　凝聚跨域力量守護受虐兒少安全

▲嘉南藥理大學與南市府共同舉辦「受虐兒少評估與處遇實務交流研討會」，凝聚跨域力量守護孩子安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學社會工作系，17日受台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心委託，於嘉藥國際會議中心舉辦「受虐兒少評估與處遇實務交流研討會」，邀集醫療、司法與社會工作等領域專家學者齊聚一堂，針對兒童虐待的醫療診斷、法律程序與社工介入機制進行實務交流，共同凝聚跨域力量，建構更完善的兒少保護網路。

近年兒虐事件層出不窮，許多孩子遭受長期傷害卻難以及時被發現，社會輿論呼籲專業體系應加強辨識與通報能力。成大醫院兒童發展聯合評估中心餘文豪醫師在會中以「TEN-4-FACESp」臨床警訊指標為例，教導現場人員辨識受虐兒常見傷痕，並介紹簡易篩檢表作為通報依據，協助第一線即早介入。

律師李慧千則以實務案例解析兒虐案件中的司法程序，指出法律除具懲戒功能，更是保護被害兒少的重要防線；她提醒專業人員除依法通報，也應協助儲存相關證據，讓司法追訴能更具效率與公正性。與談人高雄師範大學陳竹上教授強調，兒虐防治不僅是單一系統責任，而需醫療、社政、教育及司法攜手合作，才能有效防堵悲劇再發。

嘉藥社工系特別安排貼心互動活動，透過扭蛋抽獎送出「逢兇化吉乖乖」、「成功抱爆爆米花」與「媽祖賜芙草莓泡莓」等台南特色小禮，象徵守護與祝福，也向長期奮戰在第一線的專業人員致敬。

台南市社會局長郭乃文表示，市府對兒少受虐事件「零容忍」，未來將持續結合醫療、司法、教育與社福等體系，強化跨網路協作與早期預防機制，讓每個孩子都能在安全的環境中健康成長。嘉南藥理大學副校長洪瑞祥則指出，本次研討會內容兼具前瞻與實務性，期盼透過跨領域的交流與合作，強化各單位防治效能，打造更堅實的兒少保護網。